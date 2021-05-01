«Я чувствовала себя пленницей» Звезда «Игры престолов» обвинила Мэрилина Мэнсона в насилии и подавлении воли

Звезда «Игры престолов» обвинила Мэрилина Мэнсона в насилии и подавлении воли Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Модное голливудское движение #metoo работает по принципу снежного кома. Сначала кто-то один вкидывает пищу для ума (пару обвинений или намеков на насилие), а потом к этой базе начинает прибавляться все больше и больше свидетельств.

Так было с Харви Вайнштейном, Кевином Спейси, Арми Хаммером, так стало и с шок-рокером Мерилином Мэнсоном. С ним расторг контракт музыкальный лейбл, в интернете певца хейтят с утра до вечера, и раз в месяц армия жертв артиста стабильно прирастает.

Вот теперь выяснилось, что фотомодель и актриса Эсме Бьянко (Рос из «Игры престолов») обвинила Мэрилина Мэнсона, с которым встречалась в 2011 году, в физическом и психологическом насилии. Как это принято говорить сегодня — абьюз.

Фото: кадр из фильма

Несмотря на то, что сама девушка не прочь экспериментов в отношениях с мужчинами и любит фотосессии в жанре бурлеск (не самый целомудренный вид искусства), Мэнсона актриса обвинила в подавлении ее личности. Дескать, все это время, что жила с ним, были временем ментального рабства. Сбежать из которого было, разумеется, невозможно.

Якобы все началось еще в 2009 году, когда Бьянко снималась в клипе артиста. Он не давал ей еду, запрещал спать и подкармливал наркотиками. Девушку это не смущало — она была уверена, как теперь говорит, что таков был творческий метод великого и ужасного Мэрилина.

По словам Эсме, жизнь с артистом напоминала ад: он включал сцены, где ее героиню в «Игре престолов» насилуют при гостях, а в постели наедине резал руки и тело. Девушка не сопротивлялась, ощущая странную зависимость.

— В сущности, я чувствовала себя пленницей, — сказала Бьянко. — Приходила и уходила по его желанию. Он контролировал, с кем я разговариваю. Звонила своей семье, прячась в шкафу. Думаю, я находила оправдания. В тот момент я была в режиме выживания, и мой мозг научил меня быть маленькой и покладистой

На побег актриса решилась, когда увидела реальную угрозу жизни — Мэнсон якобы «преследовал» ее по дому с топором. Как только Мерилин уснул, она ушла из дома.

После ряда громких обвинений расследованием дела Мэнсона занялась полиция Лос-Анджелеса. Сам музыкант настаивает на том, что отношения с женщинами всегда протекали по обоюдному согласию.