Утка-гигант по кличке Лонг Бой из Британии стала любимцем соцсетей

70-сантиметровая утка по кличке Лонг Бой готовится встать в один ряд со знаменитыми животными, ставшими мемами, и настоящими любимцами соцсетей. Фото: СОЦСЕТИ

70-сантиметровая утка по кличке Лонг Бой готовится встать в один ряд со знаменитыми животными, ставшими мемами, и настоящими любимцами соцсетей. Птица никому не мешала и несколько лет тихо обитала на территории кампуса Йоркского университета в Британии, пытаясь найти общий язык с местными утками. Однако утку-гиганта заметили студенты и преподаватели и решили завести ей собственную страничку в Инстаграме.

«Мы думаем, что его кто-то привез в качестве домашнего животного, а потом выбросил», - предположили студенты.

Птица никому не мешала и несколько лет тихо обитала на территории кампуса Йоркского университета в Британии, пытаясь найти общий язык с местными утками. Фото: СОЦСЕТИ

Лонг Бой оказался птицей породистой - Индийский бегун. Эти утки действительно довольно высокие, в среднем от 50 до 75 см. Они вытягиваются по струнке как и пингвины и очень забавно бегают. Неслучайно в России эту породу называли также пингвинка или пингвиновая утка.

Лонг Бой принимает активное участие в жизни университета. В прошлом году студенческий союз университета наградил его званием «Лучшая водоплавающая птица», а весной этого года утка получила почетную степень за заслуги перед вузом. За жизнью всеобщего питомца следят студенты-биологи.

Однако утку-гиганта заметили студенты и преподаватели и решили завести ей собственную страничку в Инстаграме. Фото: СОЦСЕТИ

Во время пандемии коронавируса Лонг Бой стал лицом кампании по борьбе с эпидемией.

Но настоящая слава настигла утку-гиганта только в конце апреля. Тогда в Твиттере, посвященном детскому писателю Дику Кинг-Смиту, выложили снимок с Лонг Боем. Многие решили, что это самая высокая утка в мире - ростом более метра. Но поклонники Лонг Боя узнали своего кумира и рассказали о нем.

Лонг Бой оказался птицей породистой - Индийский бегун. Эти утки действительно довольно высокие, в среднем от 50 до 75 см. Фото: СОЦСЕТИ

На птицу обратил внимание даже экс-нападающий сборной Англии Питер Крауч. Он считается одним из самых высоких футболистов в истории, его рост - более двух метров.

«Мой утенок», - написал спортсмен.