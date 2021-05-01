Пять тысяч за шлагбаум. С 1 мая штраф за неправильное пересечение железнодорожного переезда увеличен в пять раз

Эксперт считает, что причина аварий - не только беспечность водителей, но и нехватка оборудованных переездов Фото: Иван ПРОХОРОВ

С 1 мая резко увеличены штрафы за нарушения при преодолении железнодорожного переезда. Если прежде нарушителю грозил штраф в 1 тыс руб. а если заплатить его в течение 20 дней, то можно было и вовсе обойтись 500 рублями, то теперь в такую сумму не уложишься. Штраф составляет уже 5 тысяч рублей, а кроме того, его нельзя будет оплатить досрочно. Предусмотрена и «высшая мера» - лишение права управления транспортным средством на срок от 3 до 6 месяцев. В случае повторного нарушения прав могут лишить и на год.

- Подчеркну: штраф не до 5 тысяч рублей, а ровно 5 тысяч, это фиксированная сумма, - уточнил «КП» депутат Госдумы, председатель общественной организации автомобилистов "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков. - Мера необходимая, поскольку нарушений на железнодорожных переездах случается много, и они сопряжены с высоким риском не только для самого автомобилиста, но и для его пассажиров, и для пассажиров поезда, которые могут по вине такого нетерпеливого водителя пострадать в аварии.

Однако по мнению депутата, для обеспечения безопасности на железнодорожных переездах наказание для водителей-нарушителей — это только одна из мер.

- Забота о безопасности — это как дорога с двухсторонним движением, - говорит Лысаков.- Помимо наказания водителей, нужно сделать так, чтобы стало больше оборудованных переездов или других способов пересечения железнодорожных путей на автотранспорте. Их очень мало. Потому и скапливаются на переездах многочасовые пробки. А ехать искать соседний переезд — это порой 50 км. Надо больше строить переездов, эстакад. Мы отстаем в этом направлении.

В сопроводительной записке к законопроекту отмечается, что «ежегодно на железнодорожных переездах регистрируется до 300 столкновений автотранспортной техники с железнодорожным подвижным составом, которые приводят к невосполнимым человеческим потерям, травмированию людей и существенному экономическому ущербу».

Гибнет от 50 до 94 человек в год. Самое крупное происшествие случилось в 2017 г. во Владимирской области. На переезде у станции Покров поезд Санкт-Петербург – Нижний Новгород столкнулся с автобусом. Погибли 17 человек: водитель и 16 пассажиров. Еще трое получили серьезные травмы.

ЗА ЧТО НАКАЖУТ

- Пересечение железнодорожных путей вне переезда,

- Выезд на переезд при закрывающемся или закрытом шлагбауме, на запрещенный сигнал светофора или дежурного на переезде.

- Пересечение нерегулируемого переезда в момент, когда поезд приближается в пределах видимости.

- Самовольное открытие шлагбаума.

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