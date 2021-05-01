Несовершеннолетних безбилетников запретили высаживать из общественного транспорта: к чему это может привести

Даже если ребенок не оплатил проезд, го не имеют права высадить из автобуса.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
С 1 мая вводятся штрафы за высадку из общественного транспорта детей, не оплативших проезд. Это предусмотрено поправками к ст. 11.33 КоАП. Речь идет о детях и подростках, кому еще не исполнилось 16 лет. Если прежде за это не было никакого наказания, то сейчас запрет четко прописан в Уставе автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. А штраф составляет 5 тыс. руб. с физического лица (это водитель) и от 20 до 30 тысяч для должностного (кондуктор или контролер).
- Были случаи, когда водители в силу своего умственного недоразвития высаживали ребенка ночью в мороз в пустынном месте только потому, что он забыл деньги или проездной, или не хватило ему пары рублей оплатить проезд, - сказал kp.ru депутат Госдумы, председатель общественной организации автомобилистов "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков. - Дети подвергаются опасности, могут и педофилы проявить интерес к одинокому ребенку на обочине.
Для того, чтобы наказать злого водителя или контролера, ребенок должен запомнить номер автобуса, троллейбуса или трамвая и сообщить родителям.
- Родители могут обратиться либо прямо в суд, и суд наложит соответствующий штраф на виновника, либо в прокуратуру как контрольно-надзорный орган. Прокурор обязан в рамках защиты прав детей обратиться также в суд, - пояснил Лысков.
Но вот вопрос — как быть, если подростки начнут злоупотреблять? Одно дело испуганный второклассник, потерявший мамину денежку, а другое — 15-летний оболтус, который, выдувая пузыри из жевательной резинки, нагло заявляет водителю: «Денег нет, но вы везите». Уже сейчас транспортные компании и водители начинают беспокоиться, не станет ли это повальной модой среди плохо воспитанных подростков.
- Управа на таких есть, - говорит Лысаков. - Водитель может сообщить в свою компанию или самостоятельно вызвать наряд полиции. Родителей могут привлечь к ответственности за ненадлежащее воспитание детей.
Но на практике это трудно представить — водитель разозлился, трамвай остановился и все ждут полицейского.
- Согласен, есть опасность злоупотреблений, но пусть уж останется такой риск, но мы не получим ситуацию, когда ни в чем неповинный ребенок оказывается в опасной ситуации, - говорит Лысаков.
Еще одна не до конца понятная деталь — подпадают ли под действие новой нормы маршрутные такси.
- Они следуют по заранее установленному маршруту, поэтому относятся к общественному транспорту и подпадают под действие закона, - сказал депутат Лысаков. - Но для ясности нужно прямо проговорить, как будут действовать нововведения на этом виде транспорта.
ВАЖНО!
Высаживать нельзя ребенка-безбилетника только если он едет без сопровождения взрослых. А если они вместе оказались без билета на ребенка, то водитель или контролер могут без опасений указать им на выход.
Вот лишь несколько случаев за прошлый год. В Южно-Сахалинске кондуктор высадила из автобуса школьника, проспавшего свою остановку и доехавшего до конечной. Потому что нельзя идти на разворот с пассажирами. Высадить высадили, а проследить, сядет малыш обратно, забыли. В итоге мальчик на несколько часов потерялся.
В Челябинске водитель маршрутки высадил пятиклассницу в безлюдном месте — девочке не хватило 1 рубля на билет.
А вот, что случилось в Перми. Там действует лимит времени на пересадку. Школьник просрочил его на несколько минут — автобус припозднился. А на покупку нового билета у пацана не хватило денег — шоколадку купил после школы. Ревностная кондукторша и слышать не хотела объяснений — высадила безбилетника посреди дороги. Пришлось тому 5 км пешком идти. Об этом случае писала «Комсомолка».
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