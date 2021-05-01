Несовершеннолетних безбилетников запретили высаживать из общественного транспорта: к чему это может привести

Даже если ребенок не оплатил проезд, го не имеют права высадить из автобуса. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 мая вводятся штрафы за высадку из общественного транспорта детей, не оплативших проезд. Это предусмотрено поправками к ст. 11.33 КоАП. Речь идет о детях и подростках, кому еще не исполнилось 16 лет. Если прежде за это не было никакого наказания, то сейчас запрет четко прописан в Уставе автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. А штраф составляет 5 тыс. руб. с физического лица (это водитель) и от 20 до 30 тысяч для должностного (кондуктор или контролер).

- Были случаи, когда водители в силу своего умственного недоразвития высаживали ребенка ночью в мороз в пустынном месте только потому, что он забыл деньги или проездной, или не хватило ему пары рублей оплатить проезд, - сказал kp.ru депутат Госдумы, председатель общественной организации автомобилистов "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков. - Дети подвергаются опасности, могут и педофилы проявить интерес к одинокому ребенку на обочине.

Для того, чтобы наказать злого водителя или контролера, ребенок должен запомнить номер автобуса, троллейбуса или трамвая и сообщить родителям.

- Родители могут обратиться либо прямо в суд, и суд наложит соответствующий штраф на виновника, либо в прокуратуру как контрольно-надзорный орган. Прокурор обязан в рамках защиты прав детей обратиться также в суд, - пояснил Лысков.

Но вот вопрос — как быть, если подростки начнут злоупотреблять? Одно дело испуганный второклассник, потерявший мамину денежку, а другое — 15-летний оболтус, который, выдувая пузыри из жевательной резинки, нагло заявляет водителю: «Денег нет, но вы везите». Уже сейчас транспортные компании и водители начинают беспокоиться, не станет ли это повальной модой среди плохо воспитанных подростков.

- Управа на таких есть, - говорит Лысаков. - Водитель может сообщить в свою компанию или самостоятельно вызвать наряд полиции. Родителей могут привлечь к ответственности за ненадлежащее воспитание детей.

Но на практике это трудно представить — водитель разозлился, трамвай остановился и все ждут полицейского.

- Согласен, есть опасность злоупотреблений, но пусть уж останется такой риск, но мы не получим ситуацию, когда ни в чем неповинный ребенок оказывается в опасной ситуации, - говорит Лысаков.

Еще одна не до конца понятная деталь — подпадают ли под действие новой нормы маршрутные такси.

- Они следуют по заранее установленному маршруту, поэтому относятся к общественному транспорту и подпадают под действие закона, - сказал депутат Лысаков. - Но для ясности нужно прямо проговорить, как будут действовать нововведения на этом виде транспорта.

ВАЖНО!

Высаживать нельзя ребенка-безбилетника только если он едет без сопровождения взрослых. А если они вместе оказались без билета на ребенка, то водитель или контролер могут без опасений указать им на выход.

КАК ВЫСАЖИВАЛИ ДЕТЕЙ ИЗ АВТОБУСА

Вот лишь несколько случаев за прошлый год. В Южно-Сахалинске кондуктор высадила из автобуса школьника, проспавшего свою остановку и доехавшего до конечной. Потому что нельзя идти на разворот с пассажирами. Высадить высадили, а проследить, сядет малыш обратно, забыли. В итоге мальчик на несколько часов потерялся.

В Челябинске водитель маршрутки высадил пятиклассницу в безлюдном месте — девочке не хватило 1 рубля на билет.

А вот, что случилось в Перми. Там действует лимит времени на пересадку. Школьник просрочил его на несколько минут — автобус припозднился. А на покупку нового билета у пацана не хватило денег — шоколадку купил после школы. Ревностная кондукторша и слышать не хотела объяснений — высадила безбилетника посреди дороги. Пришлось тому 5 км пешком идти. Об этом случае писала «Комсомолка».

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