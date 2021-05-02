Мечты сбываются. Пять простых выводов из победы "Зенита" в чемпионате России по футболу

"Зенит" принимал дома "Локомотив" 2 мая. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Питерский "Зенит" третью весну подряд - в 2019, 2020 и 2021 годах выигрывает звание чемпиона России по футболу. Это произошло в домашней игре против московского "Локомотива", которая завершилась победой 6:1. Летом 2020 года в начале сезона Артем Дзюба говорил - мечтает стать трижды чемпионом как Майкл Джордан. Весной-2021 это все сбылось.

Почему так происходит? Последний клуб "дозенитовской" эпохи - это "Локомотив", ставший лучшим весной 2018 года. "КП" проясняет причины гегемонии питерского футбольного клуба в России.

У "Зенита" больше всего ресурсов, но теперь легко не будет

Победа питерского "Зенита" в чемпионате России - абсолютно логичный результат. Долгие годы выиграть первенство России можно было выиграть, собрав отличный состав. "Зенит" составляется год от года по такому принципу. Вратарь Лунев - взят из "Уфы", форвард Азмун - из "Рубина", Дзюба - пять лет назад из "Спартака", защитник Чистяков - из "Ростова", бразильца Венделла взяли в Португалии, его соотечественника Малкома - из "Барселоны".

Ответить таким же мощным составом "Зениту" не может никто. Большие деньги уходят из российского футбола и только у питерцев есть ресурсы для победы в сезоне. Основой всему - мощный состав. Благодаря ему они берут очки в важных матчах, когда остальные их теряют.

"Зенит" - лучший клуб страны последних сезонов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но, кажется, такой трюк питерцам делать будет сложнее. Ведь у многих команд в Премьер-Лиги стали сверкать ярко молодые звезды. Такие есть у "Динамо", "Локомотива", ЦСКА, "Рубина", да даже у "Ростова". Но, кажется, теперь мало кто будет настроен "делиться" игроками, продавая их питерскому "Зениту" и усиляя его.

Кто станет следующим чемпионом России после "Зенита"

Тот факт, что "Зенит" выиграл третий чемпионат России подряд, еще ни о чем не говорит. Если раньше победа приходила к питерцам за несколько туров до финала сезона, то теперь же - надо доказывать свою крутость в очной битве со второй командой Премьер-Лиги. Весной 2021 года все увидели один из самых ярких по интриге сезонов за последние годы. Но что будет дальше?

Серьезной битвы против "Локо" не получилось. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Весной 2018 года чемпионом России стал "Локомотив". И, кажется, если "Локо" продолжит дальше биться так же, как и весной-2021, то ничто не остановит этот клуб от победы весной 2022 года. Кто, если не "Локо"? "Спартак" слишком нестабилен. В начале сезона было много разговоров, что "кинут перчатку". Но "красно-белым" предстоит сейчас перестройка летом 2021 года. ЦСКА - пока что они сейчас на спаде. Дерзкий "Рубин"? Клуб Слуцкого только поднимается, но еще не доказал свою крутость. Чтобы победить "Зенит" в сезоне 2021/2022, нужно собрать хороший состав, и кроме того, важно не быть занятыми в еврокубках.

"Спартак" и "Локомотив" будут рубиться за Лигу Чемпионов

После того, как "Локомотив" проиграл в Санкт-Петербурге "Зениту", то обострилась борьба за второе место по итогам сезона. Именно эта позиция позволяет играть в Лиге Чемпионов в следующем сезоне. Но для начала "Спартаку" надо победить тульский "Арсенал" завтра, 3 мая 2021 года, на поле "оружейников" в Туле.

А кто выйдет победителем из этой гонки, кажется, узнаем только после финального, 30 тура. Второй сезон подряд главная интрига на финише сезона - кто будет вторым. И оба сезона в этой гонке принимает участие "Локомотив". В прошлом сезоне удалось обойти ЦСКА, а сейчас же надо обыграть в этой гонке "Спартак".

Лучшие в России - это не лучшие в Европе

Питерский "Зенит" под началом Сергея Семака выиграл в третий раз подряд звание чемпиона России. Но что будет дальше в Лиге Чемпионов? Питерский клуб стабильно не очень хорошо играет в еврокубках. А все почему - уровень РФПЛ стал ниже, так что звание лучших в России не является показателем того, что все будет хорошо в Европе. Ведь, по сути, осенью 2020 года в Лиге Чемпионов "Зенит" сыграл слабее, чем "Краснодар" и "Локомотив", хотя группа у них была попроще. Так что следующего евросезона "Зенита" ждешь как-то с тревогой.

Три сезона подряд "Зенит" выигрывает чемпионат России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

"Зениту" больше ничего не нужно в этом сезоне

Питерский клуб два следующих тура может вообще не играть. В Уфу на матч против своего бывшего клуба Сергей Семак поедет с минимальной мотивацией. Но зато вот ФК "Уфа" нужна как воздух победа в предстоящей игре, чтобы не вылететь из Премьер-Лиги. А "Зенит" в самом начале майских продлевает себе отдых. Клуб, по сути, уходит в отпуск за две недели до финиша сезона. Дзюба и компания могут начинать морально готовиться к чемпионату Европы по футболу, который стартует 11 июня. А 12 июня в Санкт-Петербурге наши начнут Евро-2020 матчем против Бельгии.