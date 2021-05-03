«Второй половинки не хватает»: Мама пятерых детей Мария Порошина призналась, что тяжело переживает одиночество

Мария Порошина. Фото: Инстаграм.

Мария Порошина – мама пятерых детей, которых она родила от трех разных мужчин. Актриса пять лет прожила со своим коллегой Гошей Куценко и в 1996 году родила ему дочь. Но до загса пара так и не дошла. После расставания с Куценко Мария вышла замуж за актера Илью Древнова, в браке с которым на свет появились еще три ее дочки. Своего младшего ребенка - сына Андрея - актриса родила два года назад в 45 лет. Тогда они с мужем уже расстались. Звезда экрана до сих пор не рассказывает, кто отец мальчика. Поклонникам остается только гадать, что за загадочный мужчина появился в жизни актрисы. И, судя по всему, тут же исчез. Как призналась Порошина, с отцом Андрея она не живет.

В интервью «Каравану историй» Мария рассказала, что ей непросто воспитывать детей одной. И хотя у актрисы есть няни, которые ей помогают, она все равно чувствует, что не может дать детям все, что обычно они получают в полноценных семьях.

- Полноценная семья — огромное счастье, безусловно, когда есть муж, отец. Второй половинки не хватает, тем более что я всегда была замужем. Но если сейчас и переживаю сложный момент, значит, он для чего-то предназначен. Что-то я должна понять и изменить в себе. Это не «почему», а «для чего», - рассказала артистка.

По словам Порошиной, ей очень не хватает мужского плеча в доме. Именно мужчина закладывает в детей многие вещи, которые потом помогают им идти по жизни. И мужчина, если что, может приструнить шалопаев.

- Детям необходимо мужское воспитание. Мама может многое, но не все. Дочери совсем иначе слушают, слушаются отца. Женщина есть женщина, мужчина — совсем другое. Это сила, защита. Мужской авторитет — не пустой звук. Особенно для детей переходного возраста, - говорит Порошина.

браке с актером Ильей Древновым Порошина прожила вместе 17 лет, родив ему 15-летнюю Серафиму, 11-летнюю Аграфену и пятилетнюю Глафиру. Фото: Инстаграм.

Актриса считает, что ее старшей дочери, 25-летней Полине повезло – у нее было двое пап. Первый гражданский муж Порошиной Гоша Куценко до сих пор поддерживает тесные отношения и с дочкой, и с бывшей женой и даже с ее детьми от Древнова.

- Гоша не оставлял дочь ни на секунду и до сих пор держит руку на пульсе. Зачастую знает о ней больше, чем я, - призналась Порошина. - Как мама, общаюсь с ней в основном на женские темы, а он ее «сканирует» по всем направлениям. Да и остальные мои дети в каком-то смысле под Гошиным контролем. Недавно беседовал с Симой, и она прямо растаяла, слушала его с открытым ртом. Мужчина в доме — великая сила. Особенно такой продвинутый, интересный, обаятельный, как Гоша. Молодежь его любит, и он умеет разговаривать с молодыми. Симу сразу ободрил, чем-то порадовал и мгновенно установил контакт.

Своего младшего ребенка - сына Андрея - актриса родила два года назад в 45 лет. Фото: Инстаграм.

В браке с актером Ильей Древновым Порошина прожила вместе 17 лет, родив ему 15-летнюю Серафиму, 11-летнюю Аграфену и пятилетнюю Глафиру. Когда в январе 2019 года у них появился брат Андрей, Порошина записала отцом ребенка Древнова. Однако актер через суд оспорил то, что мальчик родился от него. После того, как в СМИ пошли слухи о его предполагаемом отцовстве, Древнов решила доказать, что не имеет к этому ребенку никакого отношения, и не обязан платить на него алименты.