Они улетели: американка за пару секунд потеряла подаренные ей на день рождения доллары

В комментариях под роликам именинницу просят не расстраиваться. Фото: YouTube

Жительница Соединенных Штатов Никки Уокер свой 37-ой день рождения захотела отметить в саду собственного дома. Погода в этот день стояла чудесная, поэтому столы накрыли на свежем воздухе. Именинницу поздравляли дети, родные и друзья.

Не смогла на мероприятии присутствовать родственница - 69-летняя тетя Никки, но она прислала подарок – красивый воздушный шар в большой картонной коробке, сообщает Fox News.

Когда Никки открыла подарок, то была приятно удивлена. Она держала шарик в руках и начала читать поздравительную открытку, из которой и узнала, что внутри шара находились деньги – 120 долларов. От неожиданности Никки вскрикнула и отпустила нитку шарика. И он улетел.

- Все произошло в мгновение ока - у меня не было никакого шанса отреагировать, - говорит расстроенная именинница. - Все были в полном шоке, наблюдая за мной. Никому и в голову не пришло, что внутри шарика могут быть деньги, а я узнала об этом поздно.

Видео, на котором женщина тщетно пытается поймать улетевший шар, буквально взорвало соцсети. В комментариях ее просят не расстраиваться, а некоторые не теряют надежды на то, что подаренные доллары еще можно найти.

- Конечно, это был сюрприз, но лучше бы тетя меня предупредила о нем заранее, - огорчается Никки. – Теперь я буду внимательнее относится к подаркам, особенно разворачивая их в ветреный день на улице.

О том, куда мог улететь воздушный шар, женщина понятия не имеет. Соседи близлежащих домов тоже не смогли ей помочь, сказав, что ничего не видели и не находили.