Повара американского ресторана спасли редкого лобстера, которого хотели подать к столу

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Очередную партию морепродуктов в один из ресторанов в американском штате Вирджиния рыбаки привезли как обычно рано утром.

И когда директор заведения и шеф-повар посмотрели на привезенные лобстеры и креветки, то их внимание привлек пятнистый панцирь одного их членистоногих.

Такие цветастые лобстеры встречаются крайне редко – примерно один раз на 30 миллионов особей.

К счастью, омара обнаружили, пока тот был еще жив. Его вытащили из общего резервуара с морепродуктами и поместили в отдельную емкость, сообщает Fox News.

В ресторане сразу придумали ему кличку – Веснушка. И на кухне он пробыл недолго. Сделав пару телефонных звонков и посоветовавшись с учеными, управляющий отвез уникальный экспонат, который чуть не стал чьим-то ужином, в Музей лобстеров в Вирджинии.

Спасать редкие виды морских животных сотрудников этого ресторана не привыкать. В прошлом году повар обнаружил редкого синего лобстера и также передал его зоологам.

За столь активное спасение животных ресторану предложили вступить в Общество по сохранению окружающей среды. Руководство согласилось и еще пристальнее стало обращать внимание на живность, прежде, чем пустить ее в котел или под нож.