Максимальная сумма оплаты больничного в 2021 году – 2 434 рубля в день. Фото: Shutterstock

Болеют практически все. Но мало кто понимает, сколько денег в таких случаях получит по листку нетрудоспособности — и когда эта сумма может отличаться от обычного заработка, причем как в меньшую, так и в большую сторону. Рассказываем о правилах оплаты больничных листов в 2021 году.

САМОЕ ГЛАВНОЕ, ЧТО НАДО ЗНАТЬ

1) Размер больничного зависит от дохода работника за два предыдущих года. Высчитывается средний дневной заработок за этот период.

2) Максимальная сумма в 2021 году – 2 434 рубля в день.

-Даже если ваша зарплата – миллион рублей в месяц, размер больничного составит не больше 2434 рубля в день, и за 10 дней вы получите не более 24 340 рублей, - объясняет старший юрист компании «Филатов и партнеры» Ирина Зайцева.

3) Минимальный размер больничного сейчас – 426 рублей в день (при 30 днях в месяце).

-Это тот минимум, который гарантирует государство, даже если вы не работали предыдущие два года или получали зарплату меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ), - говорит эксперт. - Если вы болели целый месяц – выплата по больничному не может быть ниже МРОТ.

4) Если вы работаете неполный день – больничный определяют пропорционально продолжительности рабочего времени.

5) Трудовой стаж также имеет значение:

- при стаже меньше 5 лет – больничный составит 60% от вашего среднего заработка;

- от 5 до 8 лет – 80%;

- больше 8 лет – 100%, но не более установленных государством 2434 рублей в день.

-При выходе на больничный не теряют в доходе только те сотрудники, которые имеют стаж 8 лет и более. Чем меньше ваш стаж, тем меньшее пособие вы получите, - комментирует Ирина Зайцева.

При этом со слишком большой зарплатой — в районе 75 тысяч рублей и выше - болеть тоже невыгодно даже при большом стаже, вы будете терять в деньгах.

Мало кто понимает, сколько денег положено по больничному. Фото: Shutterstock

ЕСЛИ ЗАРПЛАТА МАЛЕНЬКАЯ И СТАЖА НЕТ

Государство таких граждан защищает. Если при пересчете на полный месяц размер больничного получается меньше МРОТ, болеющий сотрудник получит «минималку», независимо от стажа и размера оклада. Больничный им будет рассчитываться, исходя из величины МРОТ, то есть сейчас это 426 рублей в день (это для 30-дневных месяцев, а если в месяце 31 день, то 413 руб.)

-Например, молодая мама, только что вышедшая из декрета на работу и устроившая малыша в детский сад, в случае болезни ребенка будет обеспечена гарантированным минимумом, который не будет зависеть от ее рабочего стажа и размера зарплаты у предыдущих работодателей, - объясняет юрист. - Даже если эта женщина не успела поработать ни дня в своей жизни – она получит гарантированный минимум.

БОЛЕЕТ РЕБЕНОК — СКОЛЬКО ПОЛУЧИТ МАМА

Больничный по уходу за маленьким членом семьи оплачивается примерно по той же схеме, что и обычный. Но есть и отличия.

-Размер выплаты по больничному листу по уходу за ребенком зависит от продолжительности. Ограничений нет только при определенных заболеваниях типа ВИЧ, онкологии, поствакцинальной реакции. По стандартному же списку заболеваний оплачивается по совокупности только 60 дней в году, - говорит юрист, специалист Лиги защиты медицинского права Ирина Гриценко. - Также по полной ставке оплачиваются только первые 10 дней больничного, остальное - из расчета 50% от среднедневного заработка.

Например, если дитя болело две недели (14 дней), то:

-за первые 10 дней мама должна получить пособие по общему правилу, в зависимости от стажа (60-100% от среднего заработка),

-еще за 4 дня — 50% от заработка.

Во время послания к Федеральному собранию президент Владимир Путин озвучил инициативу: маме, которая берет бюллетень по уходу за ребенком до 7 лет, больничные должны оплачиваться, исходя из 100% размера ее заработка, независимо от стажа.

Пока непонятно, будет ли это правило распространяться на весь больничный или на те первые 10 дней, в которые сейчас выплаты зависят от стажа мамы. Но, как считают эксперты, женщины, которые решились рожать в 22-24 года, а не в 30, по-любому будут в выигрыше.

-Сейчас, если совокупный трудовой стаж меньше 5 лет, работница может претендовать на компенсацию максимум лишь в 60% от зарплаты, - рассказывает Ирина Гриценко.

-Инициатива потребует комплексных изменений в трудовом законодательстве, - считает Ирина Зайцева. - Но, безусловно, это очень социально значимая законодательная инициатива, которая укрепит финансовое благосостояние тысяч семей с маленькими детьми.

Больничный по уходу за маленьким членом семьи оплачивается примерно по той же схеме, что и обычный. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

БОЛЕЗНЬ ПОДКРАЛАСЬ В ВЫХОДНЫЕ

И выходные, и нерабочие праздничные дни, попавшие в период, указанный в листке нетрудоспособности, оплачиваются. Но есть нюансы и исключения.

Ситуация 1. Заболел сам сотрудник.

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается за все дни, указанные в больничном листке. В том числе и за выходные, на которые пришлось начало болезни.

Ситуация 2. Больничный по уходу за ребенком.

-По закону, если ребенок заболел в период, когда у мамы, или другого ухаживающего родственника, не было необходимости в освобождении от работы, больничный по уходу выдается ей с того дня, в который мама должна была приступить к работе, - обращает внимание на нюансы Ирина Зайцева. - Если ребенок заболел в выходные – следует попросить врача открыть больничный с первого следующего за ними рабочего дня.

За остальные выходные — внутри периода, на который выдан больничный по уходу за ребенком, - пособие выплатят. Дальше уже действует общее правило: оплате подлежат календарные дни, а не только пропущенные рабочие.

Например, ребенок заболел в последние апрельские выходные, в воскресенье мама обратилась к врачу. И потом хворал две недели. Больничный надо было открыть с понедельника. А вот за все последующие дни пособие начислят, в том числе за все попавшие туда выходные и майские праздники.

Ситуация 3. Больничный по уходу за взрослым членом семьи.

А здесь ограничений нет — можно открывать больничный и в выходные, и в праздники. Эти дни тоже должны оплатить.

Если у дамы из нашего примера в те же даты тяжело заболеет муж, больничный ей должны будут оплатить, начиная с воскресенья, а не с понедельника.

НА ЗАМЕТКУ

Как быть с нерабочими майскими-2021?

В нынешнем 2021 году дни, когда мы должны были трудиться между первой и второй волной майских праздников, объявлены нерабочими. И как быть с больничным на эти дни?

Все так же, как уже было в прошлом году. Как следует из разъяснений Минтруда и Роструда, эти дни хоть и нерабочие, но не праздничные и не выходные. Поэтому оплачиваются в обычном порядке. То есть больничный будет оформляться по тем же правилам, как если бы вы в эти дни работали.

ИЗ-ЗА ХВОРИ ПРОПАЛ ОТПУСК

Неприятная, но, увы, нередкая ситуация: человек заболел перед самым началом отпуска или уже отправившись отдыхать. Нормы трудового права разрешают в таких случаях продлить отпуск на дни болезни или эти пропавшие отпускные дни перенести (ст. 124 ТК РФ).

Но должны выполняться два условия. Надо обязательно иметь официально выписанный листок нетрудоспособности. Если вы лечились собственными силами и врача не вызвали, основания для переноса отпуска нет.

И это касается только ситуации, когда болел или получил травму сам работник. Ежели во время отпуска заболел его ребенок, то возможности продлить или перенести часть отпуска нет. Если, конечно, работодатель по собственной воле не согласится пойти навстречу (но поступать именно так закон его не обязывает) и еще есть время оформить перенос отпуска, то есть о проблеме стало известно не постфактум.

ЧТО ВЫГОДНЕЕ: БОЛЬНИЧНЫЕ ИЛИ ОТПУСКНЫЕ

Тоже характерная ситуация — когда финансовая сторона дела для человека важнее лишних дней отпуска. Иногда даже сами кадровики негласно рекомендуют заболевшим оформлять на дни недуга не листок нетрудоспособности, а отпуск — чтобы из-за болезни не потерять в деньгах. Что особенно важно, если, например, семья по уши в кредитах.

В каких случаях это действительно так? Эксперты рекомендуют учитывать несколько факторов:

- общий стаж работника по трудовой книжке;

- как менялись его доходы в последние годы (больничные рассчитываются, исходя из средней зарплаты за предшествующие 2 года, отпускные – исходя из зарплаты за последний год);

- суммы и дни, которые по-разному включаются в расчет (например, праздничные премии должны быть учтены при расчете больничного, но исключаются из расчетной базы по отпускным).

Есть ситуации, когда сумма отпускных почти наверняка будет существенно больше, чем больничное пособие.

1) Если у работника небольшой стаж.

2)Если у него достаточно высокая зарплата. При доходе выше 80 тысяч рублей в месяц разница становится уже достаточно существенной, и чем больше зарплата, тем потери будут заметнее. В таких случаях, и если, например, предстоит дорогостоящее лечение или операция за свой счет, действительно есть смысл пожертвовать отпуском — взять его на время процедур и не оформлять больничный.

ВАЖНО

В этих случаях больничный не оплатят

Хотя закон вроде бы и защищает работников от всего и вся, есть ситуации, когда пособие по временной нетрудоспособности не назначается. Вы его не получите, если во время болезни:

- находились в отпуске за свой счет;

- были в учебном отпуске;

- не работали из-за простоя;

- были заключены под стражу.