«Зрители ее не поймут»: Сергей Лазарев рассказал, кого бы отправил на «Евровидение» вместо Манижи

Сергей Лазарев. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Кто, как не Сергей Лазарев, знает кухню евросмотра: певец дважды участвовал в конкурсе – в 2016 и 2019 годах - и оба раза завоевал «бронзу». О шансах российской конкурсантки Манижи, собственных доходах, конфликте с Лободой и конкуренции с блогерами артист рассказал в интервью Лауре Джугелия на YouTube-канале «Fametime TV». Приводим самые интересные моменты.

О Маниже и «Евровидении»

- Выбора особого не было: в отборе участвовали всего трое конкурсантов. На мой взгляд, в отборочном туре должно быть больше участников, красочное шоу. Манижу я знаю, она классная и самобытная, но насколько это для «Евровидения» - вопрос. Во-первых, она поет на русском. Это серьезный барьер, который помешает многомиллионной европейской аудитории понять, что же она хотела сказать. Баллы определенно будут ниже. Во-вторых, тема сильной женщины также звучит в песне участницы от Мальты, и она уже в фаворитах. Люди будут сравнивать, и возможно, это сравнение окажется не в пользу Манижи. Если бы я решал, я бы отправил Зиверт. Она узнаваема.

Певица Манижа. Фото: Максим ЛИ

О скандале со Светланой Лободой

- На самом деле я с Лободой не ругался. Была ситуация: не репетиции премии «Муз ТВ» мой номер не смогли технически выставить так, как это было на «Евровидении», возникли сложности с декорациями. В то же время Лободе дали 20 минут выступления, это 6-7 песен, 6-7 разных номеров. А, например, у Полины Гагариной, у Ани Лорак было всего по одной песне. Я вступился за девчонок: «Что за бенефис Светланы Лободы?». У меня к Свете претензий не было, были претензии к режиссеру и обида за моих подруг.

О деньгах

- В пандемию был тяжелый период: доходов не было совсем, а расходы приличные. Я платил зарплату коллективу, плюс двое детей, няни, садики… За годы работы я не накопил какого-то внушительного капитала. Потому что каждое шоу, с которым я езжу, стоит примерно 1 миллион долларов. И я всегда платил их из своего кармана, спонсоров у меня нет. Некоторые коллеги даже сами никогда не платили за клипы, но это не про меня. Я сам себе хозяин.

Когда я вижу, как все эти вспыхнувшие звезды покупают машины… Я так не могу. У меня хорошая машина, но ей уже 8 лет. Даня Милохин, конечно, молодец, что приобрел «Майбах» (стартовая цена такого авто – от 10 млн рублей), а вот Сергей Лазарев все никак не накопит. Но я не из тех людей, кто на последние купит «Майбах», но при этом будет ходить в дырявых носках.

О конкуренции с блогерами

- За годы работы сложилось мнение: если ты заказываешь на корпоратив Сергея Лазарева, ты получаешь живой звук, музыкантов, яркие костюмы и качественное шоу. А заказывая блогера, ты, по сути, берешь кота в мешке. Что ты получишь? Ну, одну-две песни и сиюминутный хайп. Я не блогер, я не понимаю, зачем мне это делать. Артист должен быть недоступен людям, это более тонкие и сложные натуры. Артистом надо родиться. Я не хочу, чтобы ко мне подходили и хлопали по плечу: «Эй, Серега!». Я шарахаюсь от этого. Из блогеров мне нравится Настя Ивлеева, но она действительно интересная личность. А есть пустышки. Пукают на камеру и набирают миллионы просмотров. Где через 20 лет будут все эти короли и королевы ТикТока – посмотрим, это большой вопрос. Я понимаю, что сейчас это тренд, но это не моя история.

Меня расстраивает, что люди думают: необязательно получать образование и учиться петь, чтобы зарабатывать деньги. Достаточно покривляться, пообзываться, показать «fuck» - и ты уже крутой. Это эпоха трэша и безвкусицы.

О деньгах за откровения

- За участие в шоу «Секрет на миллион», где я рассказал о рождении дочери, мне заплатили 1 миллион рублей, который ушел на благотворительность. Других денег не было. Я пришел к Лере Кудрявцевой, потому что понимал, - с ней у меня получится доверительный разговор. Мы не обсуждали вопросы заранее, я не готовился. Были и вопросы, которые оказались мне неприятны. Именно поэтому и получилось так душевно. Клянусь, Лера реально не знала, что у меня есть дочь. Я до сих пор помню ее глаза. Такое не сыграть.

О наркотиках

- Клянусь, за годы в шоу-бизнесе ничего не пробовал, даже траву не употреблял. Недавно моя пиарщица присылает мне видео, которое разошлось по телеграм-каналам. Мол, Лазарев что-то употребляет на съемках программы «Ну-ка, все вместе». Я в какой-то момент действительно наклонился под стол. Но я последние несколько месяцев грешу электронными сигаретами. И в тот момент была пауза в четырехчасовых съемках – а снимают четыре часа, даже в туалет не пускают, - и я затянулся электронной сигаретой. А все написали: «Лазарев употребляет кокаин!». На самом деле я просто закурил в пандемию из-за стресса и нервов. Ну какой кокаин? Посмотрите на меня – я одуванчик!