Никита Михалков - поэт, а «Оскар» - кусок металла: королева ТикТока Дина Саева шокировала своими познаниями

Дина Саева, на которую в ТикТоке подписаны 20 миллионов человек, стала новой гостьей YouTube-шоу Ксении Собчак. Фото: Кадр видео

Дина Саева, на которую в ТикТоке подписаны 20 миллионов человек, стала новой гостьей YouTube-шоу Ксении Собчак. Звезда соцсетей продемонстрировала ведущей свои съёмные апартаменты за 370 тысяч рублей в месяц, похвасталась купленной в столице квартирой за 29 миллионов и честно рассказала о заработках, которые исчисляются сотнями тысяч за один контракт. Так, например, самую скромную сумму - около 200 тысяч (эти деньги Саева назвала «копейками»), 21-летняя королева русского ТикТока получила за коротенькое видео к 9 мая, в котором поздравила ветеранов.

Своей гостье ведущая по традиции устроила тест на кругозор, засыпав ее известными фамилиями. Саева должна была ответить, кто все эти люди, но оказалось, что из десятка имён она знает лишь парочку. Так, блогерша угадала Владимира Высоцкого, хоть и не смогла вспомнить ни одной его песни. Поломав голову, идентифицировала и первую женщину-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентину Терешкову.

А вот с остальными героями вышел конфуз. Чулпан Хаматову из-за созвучности с Ахматовой назвала поэтессой.

- Игорь Крутой, что-то знакомое.., - гадала Дина, услышав очередное имя. - Это точно не политик, иначе бы он не носил такую фамилию. Певец?

- Это известный композитор, продюсер, - подсказала Собчак. - Он работал с очень многими артистами.

- Например?

- С Игорем Николаевым.

- А кто это? - снова удивилась Саева, но услышав в исполнении ведущей «Дельфина и русалку», все-таки вспомнила. - Точно! Он же поёт это с какой-то уважаемой женщиной... Наталья... Казанова?

Именитая тиктокерша продемонстрировала во время интервью свой интеллектуальный уровень. Фото: Кадр видео

Фамилия Пьеха тиктокреше тоже ни о чем не сказала: «Звучит как пьеса». Причём, Дина оказалась незнакома не только с легендарной Эдитой, но и с ее с внуком Стасом - в свои 40 он для неё тоже уже староват. О Михалкове гостья также никогда не слышала (Никиту Сергеевича, как и всех новых для неё персонажей, Дина записала в поэты), а его «Бесогон» вызвал у девушки лишь одну ассоциацию: самогон.

- Он известный режиссёр, даже получил «Оскар», - учила Собчак свою героиню. - Как думаешь, это ценная награда?

- По мне, это просто кусок металла. Ценности нет, - беспечно высказалась тиктокерша о статуэтке, которую вручают за высшие достижения в кино.

За все полуторачасовое интервью звезда ТикТока ещё не раз ошибалась и демонстрировала узкий кругозор, а однажды то ли от волнения, то ли по незнанию заявила: «Я произвела курор». За этот испорченный «фурор» и прочие глупости ее буквально разнесли в комментариях искушённые героями-интеллектуалами подписчики Собчак.

«Дина - ты курор! Вся суть интервью в одном слове», «Что-то после этого я и сам двух слов связать не могу», «Бузова может выдохнуть: наконец-то нашёлся кто-то глупее неё!», «ТикТок звучит как «у меня нет образования и базовых знаний, но я зарабатываю на рекламе», «Спасибо Дине за разъяснения. А мы-то ломали голову, кто все эти люди!», - потешаются над тиктокершей пользователи YouTube.

Впрочем, этот выпуск наверняка выбьется в миллионники: только за первые часы он набрал более 200 тысяч просмотров и более 8 тысяч лайков. А вот дизлайков пока куда меньше: всего 2 тысячи. Как пишут поклонники Саевой, несмотря ни на что, она очень милая и искренняя девушка.