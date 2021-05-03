Звезды на дне рождения Филиппа Киркорова: 300 гостей, жаркие танцы Бузовой с Jony и похудевший муж Нетребко

Филипп Киркоров перенес празднование дня рождения на 2 мая. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Свой день рождения (30 апреля) Филипп Киркоров провёл дома семьей.

- Дата выпала на страстную пятницу. Плюс 30-го у меня грустный праздник, поскольку в этот день 27 лет назад умерла моя мама, - рассказал kp.ru артист. - Поэтому решил отметить день рождения 2 мая, совместить его со светлым праздником Пасхи. Сначала планировал позвать человек 20 самых близких друзей, но потом пригласил всех. Это люди разных профессий, разного социального статуса и достатка. Но для меня они все друзья и моя семья. Я никогда не делю людей по принципу их статуса, никогда не дружу из-за выгоды. Именно поэтому у меня много проверенных временем друзей.

Праздник Филипп отмечал в подмосковном клубе «Сохо», неподалёку от своего загородного дома.

Постройневший именинник встречал гостей в летнем костюме от Dolce & Gabbana, который бренд прислал ему в качестве подарка.

Декорировать зал в пасхальном стиле Филиппу помогла звёздный дизайнер Лидия Симонова. На входе гостей встречал стол с пасхальными куличами и яйцами. На сцене были установлены видеоэкраны, транслировавшие фотосессии именинника.

Король сцены отметил 54-летие пышным банкетом Фото: Мария РЕМИЗОВА

А столы, где в изобилии были морепродукты и прочие яства, были декорированы цветами и зеркальными декоративными яйцами.

В «вэлком-зоне» был и детский уголок, где аниматоры обучали детей (в их числе были дети Киркорова Алла-Виктория и Мартин, а так же сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской Саша) делать бусы и браслеты.

300 гостей расположились за длинными столами, установленными по всему периметру банкетного зала.

В числе приглашённых были и звезды проекта «Маска», где Филипп несколько месяцев был главой жюри.

Трансляцию гранд-финала «Маски» Киркоров и его коллеги по проекту наблюдали прямо из банкетного зала. До этого времени никто из них не раскололся, кто скрывается за масками.

Звезды на дне рождения Филиппа Киркорова: 300 гостей, жаркие танцы Бузовой с Jony и похудевший муж Нетребко Фото: Мария РЕМИЗОВА

Жаркие споры вызвала маска ламы, гости подозревали, что под ней прячется дизайнер Игорь Гуляев.

Друзья Гуляева знают, что маэстро моды любит караоке и сочли голос ламы очень похожим.

Однако там прятался тенор Юсиф Эйвазов, муж Анны Нетребко.

Валерия с бывшей женой Иосифа Пригожина Лейлой и их дочерью Лизой. Фото: Мария РЕМИЗОВА

Так совпало, что 2 мая у Юсифа тоже был день рождения. 44-летие Эйвазов встретил без жены, у Анны в тот вечер было выступление в Милане.

Поэтому Филипп предложил другу отметить вместе день рождения.

- Мы с тобой, как братья. Внешне похожи, одеты в одинаковом стиле,-обратился к Юсифу Филипп.

- Ну, сейчас мы по-разному одеваемся, я похудел на 35 кило. Хотя ты тоже стройный, красивый,-сделал комплимент другу Эйвазов.

Киркоров показал Марув подарок от Алсу- брендовую сумку с логотипом их дуэта «Комильфо» Фото: Мария РЕМИЗОВА

- Да, я постройнел ради своей новой музы, ради Марув. Она меня вдохновила! Мы с ней выпустили клип «Комильфо», который собрал уже более 2 миллионов просмотров,-сообщил гостям вечеринки Филипп.

В начале праздника артиста поздравил казачий хор. Потом народную тематику продолжили сами гости, устроив хоровод под хиты Киркорова.

Зажигательными танцами блеснула на празднике и Ольга Бузова, запрыгнув на сцену во время выступления победителя шоу «Маска» Jony.

- Филипп, я так тебя люблю. Никто и ничто не сможет нашу дружбу разрушить, мой король, - призналась в любви Киркорову Бузова.

Григорий Лепс презентовал Филиппу антикварную икону Фото: Мария РЕМИЗОВА

Поздравить короля сцены приехали многие его друзья и коллеги: чета Юдашкиных, Яна Рудковская, Валерия с Иосифом Пригожиным, Лолита, Джиган с семьей, Стас Михайлов, Григорий Лепс, Александр Буйнов, Little big, Ксения Собчак, конкурсантка грядущего «Евровидения» от Молдовы Наталья Гордиенко, Эмин и многие другие.

Конечно же, не могла не поздравить своего любимого и диджей Катя Гусева, с которой в последние два года пресса приписывает артисту близкие отношения.

С Юдашкиными артист дружит более 30 лет Фото: Мария РЕМИЗОВА

Катя так старалась произвести на именинника впечатление, что за вечер дважды сменила наряд. Сначала была в чёрном вечернем платье со структурированными плечами, а потом переоделась в романтичный летний наряд. Во время выступления Филиппа Гусева вышла на сцену, станцевав под песню «Стеснение пропало».

- Это моя дива! - так именинник отрекомендовал гостям вечера Катю.

В финале праздника вынесли огромный двухметровый торт, который венчала сахарная фигурка Филиппа Киркорова.