В Казахстане определили 5 принципов национального развития

Фото: с сайта assembly.kz

В Нур-Султане прошла XXIX сессия Ассамблеи народа Казахстана (АНК) с участием первого президента РК Нурсултана Назарбаева и действующего главы государства Касым-Жомарта Токаева. Повестка форума – «30 лет единства, мира и согласия». Созданная в 1995 году по инициативе Назарбаева Ассамблея играет определяющую роль в формировании модели межэтнического согласия в стране, объединившей судьбы более сотни народов. АНК, являясь консультативно-совещательным органом при президенте, служит одним из главных инструментов сохранения единства многонационального государства.

Общая историческая судьба

Созданная 26 лет назад Ассамблея народа Казахстана в 2007 году обрела конституционный статус, с 20 октября 2008 года АНК стала полноправным субъектом политической системы, получив право делегировать 9 своих представителей в нижнюю палату парламента - Мажилис. Парламентариев избирают на сессии Ассамблеи, они образуют отдельную депутатскую группу. В настоящее время в состав АНК входит 394 человека – это лидеры общественного мнения и представители государственных органов всех уровней, пользующиеся популярностью и уважением сограждан. Есть и малые ассамблеи, которые служат консультативными органами при главах городов и регионов.

Выступая перед участниками сессии Нурсултан Назарбаев отметил, что 30 лет назад многонациональный и многоконфессиональный народ Казахстана сделал фундаментальный выбор – двигаться вперёд в единстве, мире и согласии. Это позволило создать благоприятные условия для строительства государственности и обеспечило «мощнейший ресурс» для формирования облика современного Казахстана, при этом главным камертоном служит преамбула Конституции республики, начинающаяся словами «Мы народ Казахстана, объединённый общей исторической судьбой».

Первый Президент также отметил достижения в социально-экономическом развитии страны и рост благосостояния: «Практически с нуля построена современная рыночная экономика, успешно проведены кардинальные реформы. Казахстан входит в число 50 наиболее развитых государств мира и группу стран с уровнем дохода выше среднего. Казахстан стал авторитетным и надёжным членом глобальной семьи наций – наш флаг гордо реет в штаб-квартире ООН. Мы последовательно продвигаем свои национальные интересы и приоритеты на международной арене. Государственные границы Казахстана юридически закреплены и признаны всеми странами мира».

Нурсултан Назарбаев акцентировал внимание на пяти принципах, на которых должна и впредь базироваться государственная политика и выстраиваться новая идентичность нации. Это принцип казахстанского патриотизма, основанного на доверии и взаимодействии между государством и гражданами; принцип гражданского равноправия; принцип объединяющей роли государственного языка; принцип «единство в многообразии»; принцип постоянной модернизации нации.

«Институтам Ассамблеи необходимо быть готовыми в любое время дать отпор любому вызову, который может нанести ущерб нашей модели межэтнического согласия, – заявил Первый Президент Республики Казахстан. – Все эти годы я всегда ставил на первое место единство народа, благополучие и гармонию, безопасность, стабильность и спокойствие граждан. Я хотел, чтобы наша Родина была эпицентром мира, чтобы никогда трагедия войн, кровавых религиозных и межэтнических конфликтов не омрачила жизнь сограждан. Сегодня можно констатировать то, что эта моя мечта сбылась. И в этом свою роль сыграла и Ассамблея народа Казахстана, созданная по моей инициативе в 1995 году».

Первый Президент Республики Казахстан напомнил, что в соответствии с Конституцией Казахстана ему пожизненно принадлежит право возглавлять АНК, но он принял решение передать право возглавлять АНК действующему президенту Касыму-Жомарту Токаеву. «Убеждён, что сегодняшнее решение будет служить интересам деятельности Ассамблеи и поможет нашему президенту выстраивать в унисон всю текущую работу и планы на будущее наших граждан, нашего общества и нашего государства», – заключил Нурсултан Назарбаев.

Отдельно Нурсултан Назарбаев остановился на теме изучения казахского языка, назвав одним из ключевых принципов государственного строительства «объединяющую роль государственного языка». По мнению Назарбаева, именно Ассамблея народа Казахстана призвана сыграть в этом принципиальную роль. «Принцип новой идентичности нации – объединяющая роль государственного языка. Пусть не подумают, что я педалирую эту мысль – дело в том, что исторически так сложилось. Казахский этнос занимает в стране более 70%. Это процесс естественный во всех странах в мире, у нас так же. Поэтому желание, стремление понять казахский язык и изучить его – прекрасно, это нужно поддерживать и поощрять везде и всюду», - сказал Назарбаев, отметив, что к 2025 году население республики должно достичь 20 млн человек.

Напомним, что минувшей осенью Ассамблея народа Казахстана провела в Алматы конгресс по изучению казахского языка, где была принята резолюция, в которой, в частности, говорится: «Государственный язык должен стать мощным консолидирующим фактором, призванным объединять всех граждан страны. … Мы обязаны всячески поддержать систему образования в достижении её главной миссии – каждый учащийся, окончивший школу, должен владеть государственным языком на уровне функциональной грамотности. … Мы призываем не допустить политизации данного вопроса в нашей стране, оказания неправомерного давления на граждан. Государственный язык должен стать осознанным выбором каждого гражданина».

Пристальное внимание к казахскому языку не означает ущемления в правах русского, который остаётся языком межэтнического общения. В январе нынешнего года президент Касым-Жомарт Токаев заявил: «Широкое применение казахского языка не означает какого-либо ограничения для использования других языков, особенно русского. Для всех этносов нашей страны будут и дальше создаваться возможности для сохранения своих традиций и развития языков. Молодёжь должна понимать, что владение несколькими языками открывает перед ними широкие горизонты».

Это подтверждает популярный в России и Казахстане стендап-комик Евгений Чебатков. Для выросшего в Усть-Каменогорске шоумена русский и казахский – родные языки, ещё он свободно владеет английским, может общаться на французском и испанском. Казахский язык Чебатков выделяет особо: «Казахский – он очень такой энергетически заряженный язык, я его за это очень люблю, эмоционально очень крутой».

Этническое многообразие как стратегический ресурс

Выступая перед участниками XXIX сессии Ассамблеи народа Казахстана президент республики Касым-Жомарт Токаев вслед за Назарбаевым подчеркнул, что в течение всех лет своего существования АНК стремилась к тому, чтобы каждый гражданин страны, независимо от этнической и религиозной принадлежности, ощущал себя частью большой и сплочённой семьи. «Ассамблея народа Казахстана превратилась в самый авторитетный общественный институт, обладающий собственным представительством в Парламенте, – сказал президент республики. – Опыт Казахстана в сфере межэтнической, межрелигиозной политики широко признан и востребован на международном уровне, о чём свидетельствует регулярное проведение в нашей стране съездов лидеров мировых и традиционных религий и других международных форумов».

По мнению главы государства, глобальный мир сегодня стремительно меняется и вступает в период «беспрецедентной трансформации». Наступает совершенно новая реальность в политике и экономике, в общественной жизни и технологическом развитии. «На фоне геополитической нестабильности в мире Казахстан, тем не менее, обладает очевидным запасом прочности. Это согласие и единство народа, это наш экономический потенциал», – заявил Токаев.

Он напомнил, что в условиях пандемии правительство смогло оказать беспрецедентную материальную помощь более чем 4,5 млн человек, и эта помощь предоставляется по сей день. Кроме того – и это, пожалуй, главное – АНК стала фундаментом межэтнического и межконфессионального согласия.

«В фокусе усилий Ассамблеи неизменно находится последовательное продвижение универсального принципа «единство в многообразии». Мы по праву гордимся нашей стабильностью, о чём сегодня убедительно сказал Нурсултан Абишевич Назарбаев. Действительно, нестабильность – это кровопролитные конфликты, это горе сотен тысяч людей. Поэтому тех безответственных людей, которые призывают к дестабилизации и нарушению порядка, мы в соответствии с нашими законами и международными обязательствами будем привлекать к строгой ответственности. Этническое и культурное многообразие Казахстана стало нашим стратегическим ресурсом», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Межнациональный фактор развития

Сегодня без малого в 19-миллионном Казахстане проживают казахи, русские, узбеки, украинцы, уйгуры, татары и другие народности. 70% граждан страны называют себя мусульманами, 26% христианами, 2,8% - атеистами. В целом современный Казахстан объединяет 130 этносов и 17 религиозных конфессий. В стране действует более 100 национальных школ, открыто 170 воскресных школ, где изучаются 23 родных языка. Школы финансируются правительством при поддержке властей регионов.

Для аналитического обеспечения деятельности Ассамблеи создан научно-экспертный совет, который состоит из 52 учёных. Во всех регионах страны на базе региональных ВУЗов работают научно-экспертные группы АНК. Под эгидой Ассамблеи в регионах действует 2 737 советов общественного согласия и 1 847 советов матерей на областном, городском, районном и сельском уровнях, а также в коллективах крупных предприятий. Советы участвуют в решении насущных проблем на местах.

Такой бережный подход к национальному вопросу в Казахстане из года в год отмечают представители международных организаций, политики разных стран и эксперты. В своё время Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, побывавший осенью 2002 года с визитом в стране, назвал Казахстан примером межнационального согласия, стабильного, устойчивого развития для других государств мира. Он отметил, что в Казахстане «разнообразные этнические, культурные, религиозные группы, составляющие великую нацию, могут участвовать в процессе принятия важных решений, влияющих на их жизнь».

Эти выводы подтверждает Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. В своём приветствии участникам XXIX сессии АНК ОБСЕ признаёт «важность роли Ассамблеи народа Казахстана, одного из ключевых казахстанских партнёров, в построении государства и создании казахстанской модели межэтнического созидания, укрепления национального единства, а также обеспечения стабильности в стране».

А вот что говорит заведующая кафедрой зарубежного регионоведения и международного сотрудничества Российского Института государственной службы и управления РАНХиГС Валентина Комлева: «Внимательное отношение к национальному вопросу, к отношениям народов – крайне важно. Такой орган, как Ассамблея народа Казахстана – это очень хороший формат. Ассамблея является диалоговой площадкой, где представители народов имеют возможность не просто высказать свои точки зрения, но согласовать их друг с другом и разработать предложения для принятия политических решений институтами власти».