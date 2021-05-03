Бесплатное подключение к газу и кешбэк за детский отдых: Владимир Путин поручил реализовать социальные инициативы «Единой России»

Президент Владимир Путин 3 мая подписал список поручений по итогам ежегодного Послания Федеральному собранию. Фото: REUTERS

Президент Владимир Путин 3 мая подписал список поручений по итогам ежегодного Послания Федеральному собранию и определил сроки, в которые они должны быть исполнены. В перечень мер вошел и пакет социальных инициатив, ранее предложенный партией «Единая Россия». Среди них – выплаты беременным женщинам, продление туристического кешбэка, бесплатное подключение домов к газу, закупка новых школьных автобусов и многие другие меры поддержки населения и регионов.

Так, президент поручил с 1 июля установить выплаты для будущих мам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и вставших на учет в ранние сроки беременности. Пособие, введенное по инициативе единороссов, поддержит женщин в сложных обстоятельствах. Ежемесячно им будут выплачивать 50% от прожиточного минимума, установленного в регионе. Глава государства также распорядился о продлении программы туристического кешбэка для россиян до конца 2021 года и подписал поручение о возмещении родителям половины стоимости путевок в детские лагеря. Все эти предложения ранее выдвигались «Единой Россией».

Еще одна инициатива единороссов – обновление парка школьных автобусов. По поручению Владимира Путина каждый год для субъектов РФ за счет федерального бюджета будут приобретаться не меньше 4 тысяч автобусов отечественного производства. О том, что регионы крайне нуждаются в новом школьном транспорте, заявил недавно секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак во время рабочей поездки по Нижегородской области. Планируется, что полное обновление автопарка автобусов для детей завершится к 2024 году.

По просьбе единороссов Владимир Путин утвердил еще одну важную для многих людей меру поддержки – отмену платы за газификацию домов в населенных пунктах, где газовая труба не подведена непосредственно к зданиям. Президент поручил Правительству РФ, руководителям регионов и «Газпрому» до 2023 года обеспечить бесплатное подключение домов жителей к газу. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак уже пообещал, что партия возьмет на себя составление графика бесплатного подключения по всей стране. Для этого региональные отделения «Единой России» сформируют единую информационную базу. Особое внимание единороссы собираются уделить пожилым людям и многодетным семьям, оказав им помощь в оформлении документов.

Единороссы также подготовили и внесли в закон изменения, касающиеся выплат беременным женщинам и стопроцентной оплаты больничных листов для родителей детей в возрасте до 7 лет. Еще одно поручение Владимира Путина – с 1 июля обеспечить выплаты и пособия неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет. Эти поправки «Единая Россия» также уже внесла. Выплаты будут получать родители, у которых есть решение суда об уплате алиментов, или же они являются единственными родителям. При этом среднедушевой доход в таких семьях не должен превышать величину прожиточного минимума в регионе.

В ежегодном Послании к Федеральному собранию Владимир Путин поддержал еще одну инициативу «единороссов» - о предоставлении российским регионам инфраструктурных кредитов. Представители партии предложили выделять такие кредиты субъектам РФ на срок от 15 лет по льготной ставке - не более 3% годовых. Регионы смогут воспользоваться этими средствами для строительства и реконструкции крупных объектов – например, использовать их для реализации транспортных, коммунальных, социальных, инженерных и других проектов, а также на развитие общественного транспорта. Порядок отбора проектов, на которые будут выдаваться инфраструктурные кредиты, Правительство РФ утвердит до 1 июня этого года.