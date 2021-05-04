«Он усадил меня на колени, а мне было 17 лет»: еще одна известная певица заявила о домогательствах Константина Меладзе

Певица Ольга Полякова Фото: СОЦСЕТИ

Откровения Ани Лорак о домогательствах Константина Меладзе вызвали неоднозначную реакцию. Среди знаменитостей оказалось немало и тех, кто встал на сторону продюсера. Так, звезды девяностых Наталья Штурм и Светлана Лазарева в своих соцсетях заявили, что «гениев не судят». Мол, если для вдохновения он кого-то вдруг ущипнул за попу – радуйтесь, что такой талант до вас снизошел. И лишь популярная на Украине певица Оля Полякова, которая в разное время пела с Людмилой Гурченко и Филиппом Киркоровым, решилась вступиться за коллегу.

- Я верю Ани Лорак, потому что сама получала подобное предложение от этого человека, - заявила Полякова о Константине Меладзе. - Может, это только нам двоим с Ани так повезло, а может и нет – мы об этом никогда не узнаем, потому что об этом принято молчать. И вообще это не считается чем-то порицаемым: ну предложил мужчина женщине какие-то блага за интим, молодец. Это норма.

О домогательствах музыканта-продюсера певица рассказывала еще год назад украинскому журналисту Дмитрию Гордону: это интервью на YouTube набрало 2,3 миллиона просмотров. Правда, тогда она назвала лишь инициалы, но знающие люди сразу поняли, о ком речь.

- Я могла попасть в один известный женский коллектив, - призналась Полякова под проницательную ремарку интервьюера: «На букву «В» начинается, на «А» заканчивается?». – Те, кто отбирал солисток, кое-что предлагали и очень настойчиво (тут Гордон снова не удержался: «Имя на «К», фамилия на «М»?».- Ред.). Не будем вдаваться в детали… Может быть, моя карьера сложилась бы успешно намного раньше. Но мне было 17 или 18 лет, рано мне еще было предлагать такие вещи. А он взял и просто усадил меня на колени. Я не захотела там сидеть. С девушкой так нельзя.

О том, что продюсер по-особому относился к солисткам, в свое время говорила и участница «золотого состава ВИА Гры» Анна Седокова.

- Костя Меладзе все время жестко манипулировал нами не как артистками, а как женщинами. Это была очень сильная манипуляция на уровне: "Ну что, кто станет моей музой сегодня?". Создавалась такая конкуренция, в которой постоянно надо было доказывать, что ты лучше, - вспоминала об этом сотрудничестве певица, не стесняясь в выражениях. – Все изменилось, когда Костя женился на Вере Брежневой. Мне кажется, у Кости больше не стоит на все это дело. А как только начинает привставать, ему сразу яички зажимают и говорят: "Секундочку! Куда вы смотрите?". Я думаю, что это именно так, судя по его сегодняшнему блаженному выражению лица…

Между тем, из бывших солисток «ВИА Гры», которые лучше всех в нашем шоу-бизнесе знают нравы Константина Меладзе, Лорак и Полякову так никто и не поддержал. Лобода, которая с братьями Меладзе регулярно пересекается на всех светских тусовках, а вот с Ани Лорак, говорят, ревностно соперничает, высказалась сухо: «Женщины пользуются моментом и хоронят карьеры великих артистов». Другая звезда группы – «черненькая из «ВИА Гры» Надежда Грановская и вовсе заявила: «Это смешно! Костя и домогательства – несовместимые понятия!». Ее можно понять: оба Меладзе долгие годы считали Грановскую талисманом группы. Харизматичная брюнетка трижды уходила из коллектива, и каждый раз создатели были счастливы ее возвращению. Расстались они добрыми друзьями…

А вот с другими девушками (за 21 год существования «ВИА Гры» сменилось два десятка солисток) отношения не были безоблачными. В редких интервью некоторые из них все-таки осмеливались рассказать о закулисье самого популярного женского коллектива. Правда, время было другое: сейчас эти откровения уже не остались бы незамеченными, а всего 5 – 10 лет назад это воспринималось как нечто обыденное.

- На прослушивании Костя Меладзе сказал раздеться до нижнего белья. Осмотрел в профиль, анфас. Велел сбросить пару килограммов, - вспоминала в интервью «Экспресс Газете» экс-участница «ВИА Гры» Татьяна Найник. - Я сказала, что немножко пою: три года фортепиано в музыкальной школе. Это оказалось не важно. Надя Грановская-Мейхер на тот момент не то что петь, говорить не умела. Главным условием в группе был роскошный бюст третьего размера.

В вопросе стройности братья Меладзе держали девушек в ежовых рукавицах.

- За лишний вес просто третировали. После фотосессии в мужском журнале меня вызвал Костя и высказал: «Тебя пришлось фотошопить! Единственную из группы!», - рассказывала Найник. - Была еще одна история. На гастролях в южном городе директор, который меня не любил, позвонил Косте: «Таня сегодня необычайно толстая». Тот приказал: «Разворачивайте микроавтобус, езжайте в парк, там есть весы - сообщите мне результат!» Я - в слезы: позвонила Валере, попросила связаться с братом и все отменить. После этого за мной стали следить: что ем, сколько заказала.

А вот о домогательствах Константина Меладзе Найник ни разу не обмолвилась. И видимо, на то есть своя причина. Похоже, у модели-певицы был роман с… его братом. По крайней мере, сама Татьяна на это намекала: «Я влюбилась. Мы поддерживали близкие отношения, однако у того была семья - жена, двое, а потом трое детей…». Впрочем, Альбине Джанабаевой это не помешало: первого ребенка от Меладзе она родила, когда он был еще глубоко женат.