«Просто юная девочка»: Наташа Королева разделась в бане и выложила фото

Наташа Королева. Фото: Инстаграм.

Наташа Королева, как и многие россияне, наслаждается длинными майскими выходными. Певица отдыхает в своем загородном доме в подмосковном поселке Крекшино и парится в баньке. В Инстаграме артистка поделилась парой кадров, снятых в парилке. Подписчики в комментариях удивляются, насколько юной выглядит Наташа без макияжа.

На фото Королева позирует в полуобнаженном виде, замотавшись в белую простыню. Артистка продемонстрировала обнаженные плечи и стройные ноги. На голове – банная шапочка, взгляд – мечтательно-довольный. Заметно, что русская баня доставляет артистке неимоверное удовольствие.

Наташа выложила фото из бани. Фото: Инстаграм.

- После праздничных застолий банька и детокс - очень правильное решение! Будьте все здоровы! – написала певица.

В ответ подписчики тоже желают Королевой здоровья и пишут в комментариях комплименты по поводу ее внешнего вида. «Ты супер, Тарзану повезло», «Просто юная девочка», «Самая красивая», «Детокс для тела и души», – высказались фолловеры.

Артистка продемонстрировала обнаженные плечи и стройные ноги. Фото: Инстаграм.

- Там Тарзан без присмотра фотки страшные выкладывает, Нат, реагируй как-то, - написала Королевой в комментариях одна из подписчиц.

И действительно, муж артистки Сергей Глушко поделился очередной фотографией в образе стриптизера Тарзана. На фото 51-летний супруга певицы позирует в одних трусах, демонстрируя голый торс. Подписчики в комментариях раскритиковали Сергея за слишком откровенный снимок, неподобающий его возрасту. «Интересно, что он в трусы положил?», «Трусы пушап?», «Там Наташа с кухни не кричит, кто всю картоху стырил?», «Нормальный мужик , смотрите вокруг какие мешки ходят, а Серега подтянут», «Микрофон в трусах застрял», «Оооо, там тоже накачал», «Ну Королевай фортануло», «Когда муж и жена – одна сатана, оба раздетые», - пишут пользователи Инстаграма.

Муж Королевой Сергей Глушко поделился очередной фотографией в образе стриптизера Тарзана. Фото: Инстаграм.

Судя по всему, между Натальей и Сергеем сейчас царит полная гармония. Напомним, в прошлом году супруг Наташи Королевой публично признался в том, что был ей неверен. 28-летняя начинающая актриса Анастасия Шульженко заявила, что полтора года была любовницей Тарзана. Глушко публично покаялся в своей измене в Инстаграме.

В итоге Наталья решила простить супруга и дать ему второй шанс. А в конце декабря Тарзан признался, что продал квартиру, в которой изменял своей супруге с молодыми любовницами. Он уверен, что после его измен квартира пропиталась негативной энергетикой и плохо влияла на их семейную жизнь.