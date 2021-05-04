«Пластику не делала!»: Марина Федункив – об омоложении, астме и закрытии «Comedy Woman»

У Марины Федункив в этом году юбилей — 50 лет. Как говорится: а кто даст? Фото: Личный архив

Эта весна у артистки Марины Федункив жаркая. Она недавно вернулась из Стокгольма – Федункив на оригинальной студии группы «Абба» записала новые песни со знаменитыми шведскими саунд продюсерами. 4 мая выходит первая из них – «С днем рождения!». А 6 мая у Марины премьера фильма с ее участием – «Прабабушка легкого поведения».

- Марина, у вас в этом году не простой день рождения, а целый юбилей – 50 лет. Но выглядите вы моложе этих цифр в паспорте. Как омолаживаетесь, наверняка, делаете уколы красоты?

- Ну цифры в паспорте уже давно не показатель – главное не они, а молодость души и то, насколько молодо человек себя сам ощущает. Это и на внешности сказывается. Ботокс и филеры – не делаю, так как тогда мимика лица замораживается, а для актрисы это критично. Тем более для комедийной, ведь многие эмоции я выражаю именно посредством мимики. Но, конечно, уходовые процедуры и практики использую. Около трех лет назад меня познакомили с отличным профессионалом – Олей Мороз, у которой свои авторские методики в косметологии с использованием известных средств, и она творит со мной чудеса. Предваряя вопрос о пластике – к ней не прибегала, но ничего в будущем не исключаю. А почему бы и нет? Тут главное не переборщить и не превратиться в копию такого резинового пупса. Помните, в советское время в магазинах игрушек такие продавались?

- Уже думали, как будете отмечать юбилей? Устроите большой праздник или соберете только близких?

- Если честно, пока нет четкого плана, только наметки и идеи. Конечно же соберу близких! Это обязательно. А вот будет ли какое-то большое торжество еще не знаю. До и сразу после дня рождения уже намечены съемки и концерты, поэтому может случиться и так, что отмечать придется позже.

- Максим Галкин в программе «Сегодня вечером» с вашим участием сказала: «Марину Федункив не хейтят в социальных сетях, потому что она не боится быть смешной». Вы и правда не раздражаете народ. Неужели все так гладко и нет «наездов»?

- Да нет конечно! Хейтеры мне тоже написывают. Мои «любимые» - это те, кто раскритикует все, выскажет свое «бесценное мнение», а в конце добавят: «только не обижайтесь». Да я и не то, чтобы планировала, мы с вами не знакомы даже. Все же симпатизирующих мне людей объективно больше, чем говорящих и пишущих гадости.

- У вас впереди премьеры песен, записанных с серьезными людьми. Например, «С днем рождения» с Фредриком Кемпе, который записывал песню Киркорова и Нетребко «Голос». А как давно вы занимаетесь вокалом?

- Занимаюсь не так давно. И, если честно, то ученица из меня так себе. Слава Богу, от отца, который был профессиональным музыкантом, мне достались голос и слух. То есть в ноты попадаю. А если серьезно, то к занятиям стараюсь подходить ответственно, хоть на них часто не хватает времени. Они и для повседневной жизни важны – помогают правильно дышать, укрепить диафрагму. Мне, как астматику, они особенно полезны. Считается, что вокал помогает при астме - так что мне сам Бог велел петь.

Марина Федункив в Стокгольме записала несколько новых песен. Фото: Личный архив

- Строчки из ваших хитов часто на резонансные женские темы. Вот, к примеру, песня «Ты не устоишь перед смелостью моего желания» провоцирует женщин быть решительнее по отношению к мужчинам. А вы можете первой показать мужчине, что он вам понравился?

- В этом плане я все же «орудие старого образца, и мне хочется, чтобы мужчина проявлял инициативу. И в жизни, и в работе, я сама часто настаивала, убеждала, делала первый шаг. Давалось это непросто: перебарывала себя, ведь я человек всегда сомневающийся. Например, роль мамы Коляна в «Реальных пацанах» предложила сама и убедила продюсеров, что все получится. Они относились изначально скептически: мол, вы с Колей (исполнителем главной роли) не сильно различаетесь по возрасту - какая мама… Убедила и в итоге все получилось. Так что, от меня часто исходит немало инициативы. Потому в личных взаимоотношениях все же хотелось бы, чтобы, как минимум первый шаг, делал мужчина.

Федункив работала на оригинальной студии группы «Абба». Фото: Личный архив

- Будет ли продолжение сериала «Реальные пацаны»?

- Еще один сезон обсуждается. Я была бы рада, так как с командой «Реальных пацанов» мы сроднились, с некоторыми очень близко дружим и работаем по другим проектам. Например, режиссер сериала Жанна Кадникова снимает все мои музыкальные видеоклипы.

- А вот телепроект «Comedy Woman» закрыли еще до пандемии. Стало это для вас проблемой, был ли стресс из-за этого? Или освободилось время для чего-то нового и более важного? Если решат реанимировать шоу и позовут – вернетесь?

- Честно говоря, стресса не было. Еще до объявления о закрытии – это висело в воздухе. Более того, я этого нигде не говорила, но я собиралась покинуть проект. Как вы сказали, чтобы освободить место для нового и важного. Было стойкое впечатление: будто играю одно и то же, а лучшее уже сыграно и нет развития - тогда зачем я здесь? Не уходила по нескольким причинам. Во-первых, из-за большого личного и профессионального уважения к продюсеру проектов ТНТ Славе Дусмухамедову, который меня когда-то и пригласил в «Comedy Woman». Во-вторых, из-за преданных зрителей проекта, которые, несмотря ни на что - поддерживали, смотрели выпуски.

У Марины в новом доме живут 4 кошки и 2 собаки

Что касается возрождения, разморозки, переформатирования – как угодно это можно назвать – если будет интересная концепция, что играть и свободное время, то рассмотрю, конечно, такой вариант. И это нисколько не набивание себе цены, у меня сейчас большое количество интересных телевизионных проектов и на ТНТ, и на новом телеканале «Суббота» и песенные истории, спектакли… А сейчас еще приняла предложение над книгой поработать. Так что мне правда, есть чем заниматься и времени свободного ну очень мало.

- Вы недавно осуществили мечту – завершили стройку и переехали в загородный дом. Это огромный дом, есть ли у вас грядки, какие-то постройки? Как управляетесь теперь?

- Мне всегда хотелось жить в доме. Он совсем не огромный – это, скорее, такая уютная дача. Но иногда, особенно когда самостоятельно решаю убраться - мне кажется, что он просто гигантский. Грядки я посадила еще в карантинную весну в прошлом году, у меня небольшой кусочек земли – такой миниполисадник. Зато наконец обустроила баньку!

- Пауло Коэльо писал: «Говорят, каждое искреннее и сердечное объятие продлевает нам жизнь на один день». Кого вы любите обнимать?

- Своих близких и друзей. Я очень благодарна, что за последние пару лет список этих людей стал более четким. Близких людей немного, но каждому я могу доверять на 100 % и могу положиться на них в любой ситуации. Кстати, с некоторыми мы познакомились благодаря работе и продолжаем взаимодействовать и по сей день. И конечно же обожаю обнимать своих домашних животных – у меня уже четыре кошки и две собаки! Это для меня еще одно лекарство от грусти и депрессивных мыслей.