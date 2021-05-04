Друзья о смерти московского блогера: «Умер на выходе из 40-дневного сухого голодания в Абхазии»

Виталий Выграновский умер после 40-дневного воздержания от пищи. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Московский блогер Виталий Выграновский умер после сухого голодания в Абхазии. О смерти сообщили друзья, которые знали его по совместным туристическим проектам.

- Он не выходил на связь, видел его публикацию в интернете после выхода из сухого голодания, потом друзья из Абхазии и Таиланда сообщили мне о его смерти. Сказали, что все-таки умер на выходе из 40-дневного сухого голодания, - рассказал kp.ru Евгений Б., друг погибшего.

Питание было неидеальным

Виталий Выграновский родом из Краснодара, в сентябре 2020 года он отпраздновал 40 лет. Последние полгода жил в Москве и работал курьером – доставлял еду. Параллельно вел свой ютуб-канал, где рассказывал о своих путешествиях и практиках йоги. В последних роликах Виталий рассказал, что мечтал в 40-летнем возрасте попробовать одну практику, а именно - 40 дней не есть и не пить.

- Я мечтал о таком опыте, чтобы не есть и не пить 40 дней. У меня было в прошлом году, когда я не ел и не пил 21, потом 28 дней, а хотел, чтобы 40 дней. И я понял для себя, что это случится на Великий пост. У меня была перед этим основательная подготовка – я готовил свое тело с декабря, катался на велосипеде, занимался на турнике, - рассказал своим подписчикам Виталий Выграновский.

Блогер признался, что его питание было неидеальным, хотя он стремился питаться только натуральной едой. И «сухие» дни в его жизни бывали – тогда он полностью отказывался от еды и воды, чтобы очистить организм. Пробовал чистить печень с помощью диеты на одних соках. А с новой программой на 40 дней решил начать экспериментировать еще в Москве. Первые десять дней он купался в прорубях, катался на велосипеде, несмотря на слякотную и порой снежную погоду в столице.

- У меня начались какие-то шумы, стали раздражать соседи, стуки, стройки. Я спал с открытой форточкой. Решил сменить локацию и уехал из Москвы в Абхазию. Было очень сложно доехать в поезде до родных мест, я ехал до Краснодара. А в Абхазии я стал «оживать». Стал ходить в горы. На 21-й день меня хорошо так «почистило», я еще сделал клизму – из меня столько всего вышло, все посыпалось. Я стал чистым, я стал слышать все звуки мира, - рассказал Виталий Выграновский о своих ощущениях в ютуб-канале.

После этого Виталий почувствовал, что его тело изменилось и пропали силы даже делать зарядку. На 28-й день снова «посыпались из печени чуть ли ни камни», мужчине было сильно холодно, он старался не спать, потому что боялся умереть.

- На 35-й день я чуть не умер. Я стал ходить с палочкой. Были ливни, мне хотелось спать. Я понимал, что после 30-го дня нужно, чтобы кто-то был рядом. Ко мне должен был приехать друг, но у него не получилось. А на 40-й день я понял, что мне хватит, и стал пить соки, - рассказал в последнем видео Выграновский.

Сам блогер признался, что ему понравилась «чистка» и он «заново родился, стал учиться ходить, чувствовать мир». Виталий смог записать последнее видео, на котором, правда, не стал показывать себя, слышен только его простуженный голос. Больше на связь Выграновский не выходил.

В своих последних сообщениях блогер признавался, что ему понравилась «чистка» и он «заново родился, стал учиться ходить, чувствовать мир».

Хотел поехать на сбор черешни

Бить тревогу стали подписчики, которые задавали много вопросов о самочувствии Виталия, но тот не отвечал. Позже появилась информация, что Виталий умер.

- Точно не знаю, с кем он был в Абхазии. С ним до последнего общался друг, который сейчас в Таиланде. Он сообщил, что Виталий в последние дни был в ослабленном состоянии и решил выполнить упражнения на петле Глиссона. Слабые мышцы шеи уже не держали так, как до входа в пост, и рядом никого не было, кто бы помог, поэтому сонные артерии пережало. Возможно, еще что-то произошло с шейными позвонками, и он потерял сознание. В бессознательном состоянии уже никак не мог себе помочь, - рассказал kp.ru Евгений Б., друг погибшего.

Евгений познакомился с Виталием в прошлом году в Абхазии, где проводился йога-тур.

- Он приезжал в Абхазию жить, преподавать йогу, проводить ретриты, голодать в горах в одиночестве, просто отдыхать и общаться с друзьями. Он много путешествовал по миру. Проводил сыроедческие лагеря. Его многие знают, - рассказал Евгений.

- Что он рассказывал, когда вы с ним общались? О чем он мечтал?

- Мы с ним обсуждали туристические проекты, духовные и очистительные практики. Это была его жизнь. Ему так хотелось. Он говорил, что так он будет добрее, моложе, счастливее, если будет перезагружаться раз в неделю, устраивать себе разгрузочные посты, и хоть раз в год чистить печень.

Перед началом эксперимента Виталий решил сменить локацию и уехал из Москвы в Абхазию. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Друзья говорят, что он в Абхазию приезжал в том числе и на сезонные подработки – сбор черешни.

- Он планировал этим летом снова отправиться на фруктосбор под Криницей, это в Краснодарском крае, - сказала Нина Смитюк.

О причинах смерти Виталия друзья и близкие не говорят, свои предположения не выдвигают и просят друг друга в комментариях под постами не делать акцент на «сухом голодании».

- Экспертиза покажет. Тело будут перевозить из Абхазии в Россию, - сказал Евгений Б.

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