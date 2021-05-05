На острове святой Елены Наполеон пугал маленьких девочек «воем, который издают казаки»

Наполеон I Бонапарт, портрет кисти Поля Делароша, фрагмент.

Самый известный человек XIX века, гениальный полководец и эталонный романтический герой умер в 51 год на острове Святой Елены, где провел последние пять с половиной лет. Акварель той поры изображает его в полном одиночестве - на берегу пустынных волн стоит он, дум великих полн, а вдали белеет парус одинокий в тумане моря голубом. (Задолго до того, как два великих русских поэта-романтика написали соответствующие стихотворения, эти образы уже были модными и расхожими). В том же 1820-м, когда Франц Йозеф Зандманн создал свой знаменитый рисунок, Петр Вяземский в России замечал: «Наполеон приучил людей к исполинским явлениям, к решительным и всеразрешающим последствиям. "Все или ничего" — вот девиз настоящего! Умеренность — не нашего поля ягода».

Экс-император стал идолом молодых эгоистов, мечтающих об огромной, ни с чем не сравнимой славе. «Мемориал святой Елены» - его воспоминания, записанные на острове графом де Лас Казом - стал всемирным бестселлером. Бюсты Наполеона, которого многие (не только Пьер Безухов) когда-то считали Антихристом, заполнили русские дома. А через 19 лет после его смерти состоялось «возвращение праха»: останки Наполеона торжественно перевезли в Париж и заключили в гробницу из красного карельского кварцита. Точно из такого же камня много позже выстроят мавзолей Ленина. С первого взгляда кажется, что гробница Наполеона в Доме инвалидов размером именно что с мавзолей - она абсурдно огромна, особенно для человека ростом 1 метр 57 сантиметров.

«МЕНЯ ОТРАВИЛИ ОЛИГАРХИ»

В 1815 году Наполеон, проведший свои последние 100 дней во власти и отрекшийся от нее, собирался уехать в Америку. То ли Северную, то ли Южную - мнения расходятся. Но многие полагают, что он бы мог туда сбежать: его сторонники строили замечательные планы, как кораблю с императором прорваться сквозь английскую эскадру, стоявшую у берегов Франции, и достичь Нового Света.

Однако Наполеон медлил. И в итоге корабль с ним отправился в другую сторону: на крошечный остров св. Елены, находящийся в 2000 километрах от побережья Анголы. Англичане, в полное распоряжение которых перешел их главный враг, постарались найти для его ссылки максимально удаленное место. Они все равно опасались, что сторонники «военнопленного генерала Бонапарта» попытаются его освободить - поэтому императора охранял гарнизон в 2250 солдат, а на берегах острова выставили 500 пушек.

Губернатором острова назначили Хадсона Лоу - честного служаку, которого Наполеон сначала пытался очаровать и сделать союзником. Ничего не получилось - и тогда Наполеон Лоу возненавидел. Как в анекдоте, «с тех пор про него и рассказывают всякие гадости». Наполеон сделал все, чтобы его тюремщик остался в истории ничтожеством, «никогда не нюхавшим пороху» (на самом деле Лоу участвовал в десятках битв), жалкой крысой, которой нравится мучить великого человека. То начинались демонстративные распродажи столовых приборов (чтобы все видели, что Лоу не дает пленнику денег, и тот живет в нищете), то камины начинали топить мебелью (нет дров, император зябнет!) Лоу звал его в гости - император с наслаждением отказывался, предлагал пользоваться своей библиотекой - результат был таким же. Губернатор по собственной инициативе увеличил содержание ссыльного на треть; в качестве благодарности Бонапарт начал распускать слухи, что Лоу его травит. Он даже в свое завещание перед самой смертью специально вписал строку: «Моя смерть наступила не от естественных причин. Меня отравили английские олигархи и нанятый ими убийца (Лоу)».

Портрет английского генерала Хадсона Лоу. Фото: Википедия

Между прочим, версия о том, что Наполеона отравили, очень популярна до сих пор. Казалось бы, у человека при вскрытии нашли рак желудка с прободной язвой, причем здесь мышьяк? Однако версию о яде, который добавляли в его пищу британцы, впоследствии активно распространяли приближенные императора, а вслед за ними - любители сенсаций, в том числе современные российские (Маяковского убили, Есенина убили, а Наполеон-то чем хуже?)

Когда в 1840-м тело императора перевозили во Францию, оно прекрасно сохранилось (а мышьяк известен как консервант), да и в волосах Наполеона было обнаружено огромное количество этого вещества. Другое дело, что сохранились волосы Наполеона, срезанные в разные периоды его жизни, и там мышьяка тоже было выше крыши. Он достаточно часто использовался в XVIII и XIX веках как лекарство от болей в животе (а император периодически страдал от них). Кроме того, обои в доме, где он жил на острове, были покрашены краской, содержащей пигмент «зеленый Шееле» (Наполеон очень любил зеленый цвет). В пигменте было так много мышьяка, что в других домах, где он использовался в XIX веке, женщины постоянно падали в обморок, а дети получали острые отравления, когда на праздниках зажигали зеленые свечи.

Посмертная маска Наполеона. Фото: Википедия

Окончательную ясность в вопрос о смерти Наполеона внесло бы вскрытие гробницы в Доме инвалидов и исследование его останков (сердце и желудок законсервированы в отдельном сосуде со спиртом и должны идеально сохраниться). Но разрешения сделать это никто не дает.

ТОСКА ПО БИТВАМ

Рак желудка, возможно, был предопределен генами - от него умер отец Наполеона, - или канцерогенностью мышьяка. Пищевые привычки императора тоже не способствовали здоровью: биографы отмечали, что ел он два раза в день и глотал какие-нибудь мясо с чечевицей так быстро, словно вообще их не пережевывал (любой современный гастроэнтеролог тут должен вздрогнуть от возмущения). Но самой большой проблемой Наполеона на острове был не желудок, и до развития онкологии доставлявший ему кучу проблем, а скука. Что бы Бонапарт ни плел насчет бедного Лоу, жил он в полном благополучии - вот только человеку, привыкшему к битвам (подсчитано, что под ним в боях было убито 19 лошадей) и бесконечным завоеваниям, было совершенно нечего делать на туманном и теплом острове. Оставались воспоминания, которые наперебой записывали приближенные, интриги да обжорство.

Для интриг находилось место даже на небольшом пространстве его резиденции. Среди приближенных Наполеона, например, был маркиз Шарль де Монтолон, которого, по слухам, он взял с собой ради его жены Альбины. Та якобы стала его последней любовницей, но изменила с каким-то офицером (причем англичанином, вот подлая!) и была немедленно услана с острова прочь. Наполеон потом пытался приставать к жене своего адъютанта графа Бертрана, но она была непреклонна, и к тому же не любила экс-императора по политическим соображениям. Тогда Бонапарт в гневе объявил, что она «шлюха, которой следует бродить по улицам, как обычной уличной проститутке: она переспала со всеми офицерами английского гарнизона!»

Что до обжорства, Наполеон стал прибавлять в весе после 30; как пишет его биограф Пол Джонсон, под конец жизни он очень растолстел, и кожа его приобрела отчетливо розовый оттенок - его даже сравнивали с китайским кабанчиком. В 1980-е появилась безумная версия, что в последние годы Наполеон из-за сильного гормонального сбоя начал превращаться в женщину (эту теорию до сих пор обожает желтая пресса). Вряд ли, конечно, дело зашло так далеко, но доктора отмечали, что у Бонапарта начал исчезать волосяной покров на теле, а грудью «гордились бы многие женщины».

Гробница Наполеона в Доме инвалидов. Фото: Википедия

САМАЯ ПУХЛАЯ И КРАСИВАЯ РУКА В МИРЕ

Одним из светлых моментов жизни на маленьком острове для Наполеона стала дружба с девочкой по имени Бетси Балкомб. Та была дочерью чиновника Вест-Индской компании, жила с родителями и братьями в особняке с садом. И Наполеон там какое-то время по прибытии жил в гостях, до того, как его перевели в отдельный особняк. «Все виды тропических фруктов пышно процветали здесь - виноград, цитрон, апельсин, инжир, гуава, манго» - и император полюбил гулять по саду и болтать с Бетси. Потом, став взрослой, она издала книжку об их отношениях.

До знакомства она страшно его боялась, но потом отметила, что «несмотря на холодность, бесстрастность и некоторую суровость его черт, он был очень красив». (Отдельно она отмечала его руку как «самую пухлую и красивую в мире»). Наполеон осведомился у Бетси, говорит ли она по-французски (она более или менее говорила), спросил, знает ли она, какой город является столицей Франции, а затем - какой город является столицей России. «Санкт-Петербург, а прежде - Москва!» - ответила образованная Бетси. «Он внезапно резко обернулся, а затем, сурово посмотрев на меня, строго вопросил: «А кто ее сжег?» Перепугавшись, Бетси соврала: «Не знаю, сэр». Император рассмеялся, и они подружились, причем Бетси относилась к нему скорее как к другу-одногодку.

По ее словам, он любил веселиться, как ребенок. Однажды к ним в гости пришла маленькая английская девочка и, узнав, что рядом гуляет «людоед Наполеон», страшно перепугалась. Наполеон подошел к ней, ласково погладил по голове, а потом состроил страшную гримасу и издал дикий вой. Малютка чуть не грохнулась в обморок, а Наполеон потом сказал Бетси, что «так воют казаки, и дикостью своей этот вой повергал в бегство всех, кто их слышал».

Наполеон издевался над англичанами за их любовь к ростбифу и пудингу, а Бетси, «в свою очередь, упрекала французов за истребление лягушек». Они играли в карты, причем император бессовестно жульничал, а будучи уличенным, «хохотал так, что слезы текли из его глаз». Он показывал Бетси привезенные из Франции портреты - однажды объявил, что сейчас продемонстрирует «самую красивую женщину в мире» и достал миниатюрный портрет своей сестры Полины. А еще продемонстрировал роскошный сервиз севрского фарфора, на каждом предмете которого были изображены его военные победы…

Но вскоре Бетси уехала с острова, а Наполеон остался. И до конца дней ему оставалось рассматривать эти тарелки и чашки, где была запечатлена его былая слава.