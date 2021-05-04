ВАДА убрало флаг, но не чемпионку из России: Тамара Тансыккужина выиграла драматичный матч за шашечную корону

Тамара Тансыккужина во время матча за титул чемпиона мира в Варшаве. Фото: LESZEK SZYMANSKI/EPA/ТАСС

Скандал с хамским поведением ВАДА и организаторов матча за корону чемпионки мира по шашкам не смог лишить титула спортсменки из России. Тамара Тансыккужина в драматичной борьбе выиграла все-таки чемпионский матч против Наталии Садовской из Польши. А сам скандал с флагом сыграл против ВАДА: теперь даже те, кто не имел никого представления о шашках, отлично знают из какой страны чемпионка мира по этому виду спорта.

Это был настоящий триллер. В той партии, по ходу которой организаторы по звонку из ВАДА сняли российский флаг со столика, Тансыккужина разгромно проиграла. Зато на следующий день взяла убедительный реванш. А судьба короны решалась сначала в блице (россиянка выиграла и его), а затем и тай-брейке. Решающий поединок длился 12 часов. И в это изнуряющем марафоне российская спортсменка все-таки вырвала победу.

А чиновники ВАДА в этой истории себя выставили себя очень неумными махинаторами, которым плевать на спортсменов. Да, согласно решению Спортивного суда, четыре года российские атлеты в соревнованиях, где определяются чемпионы мира и Олимпиады, должны выступать без государственного флага. Но не сама же Тансыккужина выставила российский триколор рядом с собой. А звонить и истерично требовать прямо во время партии снять российский флаг со столика - это значит целенаправленно влиять на исход поединка. Это значит заведомо стараться выбить из равновесия участницу состязания, где многое решает сосредоточенность. И кроме как подлостью это сложно назвать.

Соперница россиянки - Наталья Садовская (Польша). Фото: LESZEK SZYMANSKI/EPA/ТАСС

Здорово, что все это не сработало. Еще лучше, когда ВАДА, вызвав скандал с флагом, само того не желая, подчеркнуло, из какой именно страны действующая чемпионка по шашкам.

И вся эта история – отличный ответ на вопрос нужно ли российским спортсменам отказываться от выступления под нейтральным флагом. Тамара Тансыккужина вновь чемпионка мира. И неужели вы думаете, что хоть кто-нибудь, кто следил за этой историей, не знает из какой страны обладательница шашечной короны? Они могут бесконечно писать в своих протоколах напротив фамилии Тансыккужина «нейтральный российский атлет». Но абсолютно все при этом понимают, что она из России.

Теперь давайте представим, что случилось бы, если Тамара Тансыккужина отказалась бы играть без российского флага матч за титул? Ну день бы мы пошумели. Ну два мы бы повозмущались, а дальше чемпионская корона ушла без борьбы в Польшу. И везде бы говорили о том, что лучше всех в шашки играют именно полячки. И в качестве доказательства предъявляли бы официальные результаты и строчку в Википедии.

А мы бы остались бы обиженными сидеть в углу, и о нас бы очень быстро забыли. И так было бы везде. Даже спортсмен-любитель вам скажет, что сильнее становишься только в конкуренции. И если бы российские атлеты в знак протеста отказались бы выходить на старты Олимпиады под флагом Олимпийского комитета России, то лишенные возможности соревноваться с самыми сильными и крутыми соперниками быстро бы потеряли в результатах. И на то, чтобы все восстановить и догнать ушедших вперед конкурентов, ушли бы десятилетия.

И это в спорте понимают все без исключения – и наши и не наши тоже. Скорее всего с таким расчетом все и делалось. И нейтральный флаг, и запрет на гимн - все это для того, чтобы спровоцировать приступ псевдопатриотизма, чтобы закрылись мы в своих границах, и не высовывались никуда. А чемпионами мира (не всегда это спортивный титул), кто-то становился бы без борьбы.

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