«Было бы лучше для России, чтобы «Локо» играл в ЛЧ? На мой взгляд, да»: Сенников рассказал о гонке за "серебро" РПЛ

ФК "Зенит" набрал 61 очко в 28 матчах и досрочно выиграл чемпионат России сезона-2020/2021. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Чемпионская интрига в Российской Премьер-Лиги закончилась. «Зенит» — обладатель золотых медалей сезона 20/21. Но не менее важный вопрос, кто составит компанию петербуржцем в Лиге чемпионов. На вторую строчку турнирной таблицы претендуют сразу пять клубов: «Спартак», «Локомотив», «Рубин», «Сочи» и ЦСКА. Хотя наиболее реальные варианты — «Спартак» и «Локомотив».

Экс-защитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников рассказал корреспонденту «Комсомолки», как он смотрит на борьбу за Лигу чемпионов и кто по его мнению наиболее близок к выходу в главный клубный турнир Европы.

Футболист Дмитрий Сенников Фото: Михаил ФРОЛОВ

— После победы «Спартака» над «Арсеналом» преимущество у красно-белых. Они на одно очко впереди, и все в их руках. «Локо» сейчас может рассчитывать только на осечку «Спартака». У них непростые матчи: «Химки» и «Ахмат» у «Спартака», «Динамо» и «Урал» — у «Локо». Мы посмотрели, как «Спартак» вчера играл в Туле, я бы сказал, что им было непросто. Не могу сказать, что красно-белые сейчас находятся в идеальной форме. Прежде всего, в обороне делают много ошибок. «Локомотив» проиграл «Зениту», но целостность игры есть и она осталось. Думаю, крупное поражение в Петербурге не должно сильно на них повлиять, а вот отсутствие лидеров — да. Крыховяк пропускает, Чорлука получил травму. Конечно, перед игрой с «Динамо» это огорчает. Бело-голубые — непредсказуемая команда с молодыми ребятами, которые бегут и очень активны. Неизвестно, как они могут сыграть. Плюс, финал кубка. Но мне кажется, он никак не повлияет. Красно-зеленые по игре должны выигрывать у всех и «Крылья Советов» — тоже. И «Спартаку» будет непросто. Впереди выезд в Грозный, а для Андрея Талалаева матчи против «Спартака» всегда принципиальные. У всех непростая ситуация. Кому хватит сил, мастерства и концентрации, тот и займет второе место, — рассказал Сенников kp.ru.

И «Спартак», и «Локомотив» имеют равные шансы на выход в ЛЧ. Вопрос лишь в том — кто достойнее и кто сможет принести наибольшее количество очков России в рейтинге УЕФА. Дмитрий Сенников уверен, что «Локо» предпочтительней в плане представительства страны на европейской арене.

— «Локомотив» стабильней и выглядит интересней. Хочется, чтобы молодое поколение, которое сейчас есть у Николича, заиграло в Европе и показало себя. «Спартак» — хорошая команда, но не такая стабильная. Было бы лучше для России, чтобы «Локо» играл в ЛЧ? На мой взгляд, да. Они несколько лет подряд играли там. Набрались опыта. С каждым разом все лучше. Вопрос в том, останутся ли они в прежнем составе. Перестановки происходят. И «Локо» может усилиться, и «Спартак», если займёт второе место, будет усиляться под выход из группы. В тренерском плане стабильнее «Локомотив». Николич останется, подход понятен, вектор задан. А в «Спартак» непонятно какой тренер придет и какую команду построит. «Локомотив» более прогнозируем, — подытожил Сенников.

В последних играх сезона «Спартак» сыграет с «Химками» 10 мая и на выезде с «Ахматом» 16 мая. «Локомотив» — 8 мая с «Динамо», 12 мая с «Крыльями Советов» в финале Кубка России и 16 мая с «Уралом».