При каком уровне антител пора вакцинироваться, если переболел ковидом

Специалист рассказывает о последствиях COVID-19 и вакцинации от коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Продолжаем отвечать на самые частые народные вопросы о последствиях COVID-19 и вакцинации от коронавируса. Сегодня наши консультанты - заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Наталья Пшеничная и заместитель руководителя научного центра «Вектор», где была разработана вакцина «ЭпиВакКорона», кандидат биологических наук Татьяна Непомнящих.

- Подскажите, пожалуйста, можно ли делать прививку от ковида при онкологии в ремиссии? У меня три года назад была радикальная мастэктомия (удаление молочных желез. - Ред.).

Оксана

- Онкологические заболевания в стадии ремиссии не являются противопоказанием к вакцинации. Исключением являются: проводимая в данный момент химиотерапия, прием противоопухолевых препаратов, подавляющих размножение клеток. В таком случае лечащий врач-онколог принимает решение: или приостановить прием препаратов (при возможности), или вам нужно будет повременить с прививкой.

Если вам предлагается вакцинация препаратом «ЭпиВакКорона», то на сегодня злокачественные заболевания крови и новообразования являются противопоказанием к применению этой вакцины, добавляет эксперт научного центра «Вектор».

Если вы переболели, то антитела имеет смысл проверить через полгода. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Я переболела ковидом в легкой форме. Подскажите, пожалуйста, при каком уровне антител нужно вакцинироваться? Какую прививку рекомендовано делать переболевшим ковидом?

С уважением, Валерия.

Вакцинироваться можно, если иммуноферментный анализ на антитела к SARS-CoV2 показывает отрицательный результат (от редакции: это исследование крови из вены, которое мы в быту называем «анализ на антитела»).

Если вы переболели, то антитела имеет смысл проверить через полгода. И, если их уже нет, то смело вакцинироваться. Выбор вакцины за лечащим врачом.

- Нигде не могу найти информацию о том, можно ли делать прививку людям с ДЦП. И, если можно, то какой из вакцин лучше?

С уважением, Ирина

Выбор вакцины поможет сделать лечащий врач. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ДЦП не является противопоказанием для вакцинации. У людей с этим заболеванием обычно много социальных контактов, связанных с частым посещением медицинских учреждений. Это, безусловно, повышает риск инфицирования. А значит, вакцинация очень актуальна и необходима.

Выбор вакцины поможет сделать лечащий врач и врач-невролог. С учетом заболевания можно рассмотреть вакцинацию «ЭпиВакКороной». Она наиболее «легкая» для иммунной системы. После этой прививки вырабатываются антитела к определенным участкам S-белка коронавируса (из него состоят шипики вирусных частиц. - Ред.). Такие участки имеют ключевое значение в жизненном цикле вируса, поэтому знакомство организма с ними при вакцинации обеспечивает эффективную защиту от ковида. В то же время мы не обременяем иммунную систему выработкой антител, играющих меньшую роль в борьбе с болезнью (как раз за счет этого вакцинация переносится легче. - Ред.).

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