Дочь Михаила Багдасарова: «Слишком неожиданно: отец заболел ковидом две недели назад»

Михаил Багдасаров с дочерью Кариной. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как сообщили в пресс-службе «Росгосцирка», Михаил Багдасаров умер из-за осложнений после коронавируса.

- Две недели назад отец почувствовал недомогание, оказалось – коронавирус, - рассказала «КП» дочь Михаила Багдасарова Карина. - Болел недолго. Он умер в больнице сегодня утром. По-моему, до сих пор про эту болезнь по-настоящему никто не знает...

Человеком большой судьбы назвал Михаила Багдасарова дрессировщик Эдгард Запашный.

- Для меня он просто дядя Миша, - рассказал нам директор Большого Московского цирка. – Он талантливый дрессировщик, начинал ассистентом у моего папы — Вальтера Запашного. Потом ставил свои уникальные программы. Мы дружим семьями. Его дети - Карина и Артур – нам почти как родственники. Мой брат Аскольд родился с Артуром в один день. Они замечательные артисты и дрессировщики. Михаил Багдасаров, дядя Миша, был по-настоящему сильной личностью. Светлая ему память.

Михаил Багдасаров родился в 1945 году в Баку, а в 1973-м уже начал выступать в цирке, создал собственную программу, он дрессировал хищников. Он подготовил выдающийся аттракцион «Давид Сасунский». Во время этого номера под музыку из балета Арама Хачатуряна «Спартак» на манеж выходили львы, тигры, пантеры, ягуары, леопарды и пумы.

Не имея блата, не будучи из цирковой династии, он заработал имя и признание, как говорил о себе, "своим горбом".

До своего 76-летия Михаил Багдасаров не дожил 19 дней.