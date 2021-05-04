Дзюба - Слуцкому: «С днем рождения, пупсик»

Артем Дзюба нетривиально поздравил тренера с днем рождения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Капитан сборной России и «Зенита» завершает этот сезон на мажорной ноте. В воскресенье Артем Дзюба вместе со своим питерским клубом досрочно, в третий раз подряд, выиграл чемпионат России по футболу. А на награждение золотыми медалями, которое состоялось на арене в Санкт-Петербурге, форвард вышел со своими детьми и в костюме супергероя Дэдпула.

- Самое главное у него – регенерация здоровья, так что это я! Как-то захотел побаловаться. Третье подряд чемпионство – можно и порадоваться, - объяснил свой наряд 32-летний форвард на «Матч ТВ».

А уже во вторник Дзюба зажег в соцсетях, неформально поздравив тренера «Рубина» Леонида Слуцкого с 50-летием. «С днем рождения. Вы самый лучший пупсик», - написал Артем в Инстаграм на фотографии тех времен, когда Слуцкий тренировал Дзюбу в сборной России.

Такую историю опубликовал футболист на своей странице в Instagram. Фото: Instagram.com

Напомним, что «Рубин» Леонида Слуцкого в этом сезоне оба раза обыграл команду Артема Дзюбы со счетом 2:1 и сейчас идет на четвертом месте в чемпионате России. До окончания первенства осталось два тура.