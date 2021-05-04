Мария Аронова испытала гордость за сына

Все роли в спектакле играют Мария Аронова и ее сын Владислав Гандрабура. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

На днях в Театре им.Вахтангова прошла премьера спектакля «Мертвые души» в постановке Владимира Иванова. Эта сценическая версия на двух актеров. Все роли: Чичикова, Манилова, Собакевича, Коробочку, Плюшкина, Ноздрева… играют народная артистка РФ Мария Аронова и ее сын Владислав Гандрабура.

«Я очень горжусь Владиком. Когда зрители ему аплодируют - это моя гордость», - призналась после премьеры Аронова. Есть чем гордиться: у него действительно большая работа в ногу с мамой. 29-летний Владислав играет с Марией Ароновой не в первый раз. В комедии «Мадемуазель Нитуш» они - брат и сестра. Зрители уже оценили его комедийный талант, его природное обаяние, артистизм. Вахтанговский театр с детства был для него родным, хотя в юности Влад учился в колледже на повара.

В Театре им.Вахтангова прошла премьера спектакля «Мертвые души» в постановке Владимира Иванова. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

В Театре им.Вахтангова служат народный артист РФ Владимир Симонов и его сын Василий, очень талантливый молодой артист. Правда в совместных проектах они пока не участвуют.

«Маму главной героини» Светлана Немоляева играет в трёх спектаклях Театра им.Маяковского. В роли героини - ее внучка Полина Лазарева. Они партнерствуют в комедии Оскара Уальда «Как важно быть серьезным» и в двух спектаклях по Островскому: «Таланты и поклонники» и «Бешеные деньги».

Полина Лазарева уже 10 лет служит вместе бабушкой в одном театра, хотя в юности категорически не хотела идти ни в «Ленком», где работает ее папа, ни в Маяковку, где - дедушка и бабушка. Но вмешался случай: актриса Евгения Симонова позвала Полину, которую хорошо знала, на роль Верочки в постановку «Месяц в деревне». После этого Полину пригласили в труппу. И теперь она говорит, что работать на одной сцене с бабушкой — кайф!

Мама и дочь - Елена Шанина и Татьяна Збруева вместе играют в спектакле Владимир Панков «Старый дом» который идет в Центре драматургии и режиссуры (ЦДР) на Соколе. В родном "Ленкоме" Татьяне перешла «по наследству» от мамы роль Цейтл в спектакле «Поминальная молитва».

Актриса Алена Яковлева и ее дочь Мария Казакова вместе выходят на сцену в спектакле «Лес», который поставил… режиссер Антон Яковлев. Тоже, скажете, родственник? Еще какой! Единокровный брат Алены (у них общий отец – народный артист СССР Юрий Яковлев) и, стало быть, дядя Марии.

Директор Театра на Таганке Ирина Апексимова предоставила широкие творческие возможности своей дочери Дарье Авратинской. 27-летняя Дарья играет главные роли во многих постановках Таганки, она занята в девяти названиях. И хотя Даша все списывает на везение, мол, ее утверждают на роль после успешного кастинга, все же скептики полагают, что утверждают не без участия ее мамы, которая сделала для дочери слишком комфортные условия. В нескольких спектаклях Дарья играет вместе с Ириной Апексимовой.

Актриса Евгения Симонова и ее дочь Зоя Кайдановская тоже партнерствуют на сцене. В спектакле «Август: графство Осейдж» они играют маму и дочь, в «Московском хоре» - свекровь и невестку. Обе заняты еще в спектакле «На чемоданах». Как рассказывает Зоя Кайдановская, она постоянно обсуждает с мамой роли, вместе они репетируют, ищут «зерно роли». Совместная работа обеим доставляет удовольствие, хотя иногда между ними возникает спор. Роль Агафьи Тихоновны в «Женитьбе» перешла от мамы к дочери по наследству.

Михаила Пореченкова и его старшего сына Владимира Любимцева можно увидеть в спектакле «Бег». У Пореченкова там заметная роль генерала Чарноты. Владимир пока еще бегает в массовке в роли «солдата в шинели». «Я вижу, что Вовка движется в правильном направлении, переживает, волнуется. Отдает себя профессии полностью. Вижу, что парень развивается, и не нужно бежать впереди паровоза», - считает Пореченков. Ну а если что – подставит свое отеческое плечо.