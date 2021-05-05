«Дорога была ужасно мучительна...»: История Георгия Седова, первого русского, бросившего вызов Северному полюсу

5 мая 1877 года родился выдающийся полярный исследователь Георгий Седов Фото: ТАСС

Странно, что у мальчика, родившегося на берегу теплого Азовского моря, возникло стремление к далеким северным краям. Откуда у него, вынужденного с семи лет рыбачить, дабы накормить большую семью, оставшуюся без отца, родилась мечта достигнуть Северного полюса?

В Архангельске офицер Седов встретился с американцами, возвращавшимися после неудачной попытки взять полюс, и загорелся: российский флаг должен быть первым! И уже принялся осмысливать свою экспедицию, но началась русско-японская война, и поручик Седов, уже поработавший в гидрографической экспедиции в Северном Ледовитом океане, подает рапорт о переводе в действующую армию. В Амурском заливе он командует небольшим миноносцем, потом служит в Николаевске-на-Амуре, в крепости, помощником лоцмейстера. И пишет статьи в газете «Уссурийская жизнь» о необходимости освоить Северный морской путь: для России задача важнейшая.

Потом жизнь кидает его обратно, в теплые края - в экспедицию на Каспийском море, и снова на Север, обследует устье Колымы, составляет карту плохо изученных берегов Новой Земли. И когда только поспевает 30-летний поручик Седов...

Именно в это время в работе на российской морской окраине Седов и начинает вполне серьезно готовиться к полюсной экспедиции - первой в России. В 1912 году пишет докладную записку начальнику Главного гидрографического управления генерал-лейтенанту А. И. Вилькицкому: «Горячие порывы русских людей к открытию Северного полюса проявлялись еще во времена Ломоносова и не угасли до сих пор... Мы пойдем в этом году и докажем всему миру, что и русские способны на этот подвиг».

Готовилось празднование 300-летия Дома Романовых, и Седов прикинул, что император поддержит экспедицию, ежели приурочить ее к юбилею. И правда, Николай II даже выделил очень большую сумму - 10 тысяч рублей золотом. Однако правительство и чиновники Адмиралтейства посчитали экспедицию ненужной - финансы растворились в высоких кабинетах.

Он очень спешил, и это сыграло решающую роль в судьбе предприятия. Денег отчаянно не хватало. Седов зафрахтовал старенькое судно «Святой Фока» с плохо подготовленным снаряжением и кое-как собранным продовольствием. Солонину и треску подсунули гнилыми, не хватало теплой одежды... Капитан судна и часть экипажа, осознав положение, отказались идти в плавание с зимовкой. Седову пришлось набирать новых людей...

Идти к полюсу он решил с Новой Земли. Попутно обследовал и впервые нанес на карту северо-западное побережье острова. Пережил две трудные зимовки в жесточайших условиях. И уже совершенно больной, страдая от острых болей в ногах, сильно прихваченный цингой, вместе с двумя матросами, Григорием Линником и Александром Пустошным, 2 февраля (15-го по новому стилю) 1914 года вышел к полюсу.

Из дневника Г. Я. Седова: «7 февраля. Сегодня термометр показал -40. Дорога была ужасно мучительна, ропаки и рыхлый, глубокий снег. Страшно тяжело было идти, мы едва продвигались вперед...»

16 февраля: «Болен я адски и никуда не гожусь... Питаюсь только одним компотом и водой, другого ничего душа не принимает».

Матросы похоронили командира на острове Рудольфа, самой северной точке нашего самого северного архипелага, продвинуться дальше они не смогли. Тело накрыли российским флагом, который Георгий Яковлевич так хотел водрузить на полюсе. Крестом стали две связанные лыжи.

Пусть Седов не достиг цели, но он не сдался, не отступил а значит, остался непобежденным.