Шоу «Евровидение-2021»: Зал откроют для 3,5 тысяч зрителей, у всех проверят ковид-тесты, билеты проданы еще в прошлом году

«Евровидение-2021» в Роттердаме пройдет в живом режиме, но с ограничениями. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все, теперь решено без возврата: «Евровидение-2021» в Роттердаме пройдет в живом режиме — то есть с настоящими выступлениями артистов на сцене и подпевающей публикой. Правда, есть нюансы.

Правительство королевства Нидерланды дало зеленый свет — и шоу решено провести с ограниченной аудиторией при строгих условиях, обеспечивающих здоровье и безопасность фанатов, команды, прессы и участников.

Арену Rotterdam Ahoy разрешили заполнить всего на 1/5 часть, то есть присутствовать во время живых выступлений будут около 3,5 тысяч зрителей. И все они будут следовать протоколу по охране здоровья.

— Мы рады, что голландские власти позволили нам принять аудиторию на трех живых выступлениях (два полуфинала 18 и 20 мая и финал 22 мая) и шести генеральных репетициях в Роттердаме самым безопасным способом с учетом нынешних обстоятельств, — подчеркнул исполнительный супервайзер «Евровидения» Мартин Эстердал. — Мир будет наблюдать, когда мы вернем шоу в следующем месяце, и, поскольку миллионы людей наслаждаются соревнованием по телевидению и в Интернете, мы рады, что тяжелая работа артистов, делегаций и команды также будет представлена живой публике в Арена Ахой.

При этом билеты на шоу продаваться уже не будут. Действительны только те квитки, что были куплены зрителями на «Евровидение-2020». Все вопросы, связанные с билетами, обсуждаются в специальном разделе сайта конкурса.

— С 180 миллионами зрителей из более чем 45 стран мы скоро будем в центре внимания международного сообщества как принимающая страна, — уверен исполнительный продюсер шоу Ситсе Баккер. — Мы хотим делать это осторожно и ответственно, поэтому принимаем строгие меры, в первую очередь заботясь о здоровье и безопасности.

Для снижения риска заболеваний коронавирусом, организаторы конкурса разработали специальную программу защиты от covid-19. По новому протоколу, численность прессы и делегаций артистов значительно снижена.

— Делегации намного меньше, и большинство журналистов в этом году будут следить за «Евровидением» из дома в нашем онлайн-пресс-центре, — подчеркнул Баккер. — Проверяя всех в Роттердаме каждые 48 часов и заставляя художников конкурса перемещаться в пределах нашей «безопасной гавани», мы хотим как можно дольше не допускать распространения коронавируса.

Для тех, кто хочет максимально погрузиться в атмосферу конкурса, находясь у себя дома, оргкомитет «Евровидения» запустил веб-сериал Music First, веб-сериал, исследующий творческий процесс создания каждой песни в шоу.

— Наши артисты записали закулисные кадры из процесса написания песен, чтобы дать вам представление о создании трека, — сказано на сайте «Евровидения». — Возможно, вы готовы выучить танцевальные движения и угадать постановку, но мы возвращаем записи к их началу. Каждый день с этого момента и до начала конкурса Eurovision.tv будет представлять по новому эпизоду на официальном канале в YouTube.