Лучшие фото World Press Photo-2021: Самые пронзительные кадры о животных и пророде

Ральф Пейс (США). «Морской лев играет с защитной маской». Победа в номинации «Окружающая среда». Фото: Ralph PACE/World Press Photo 2021

Завершился самый престижный конкурс журналистской фотографии в мире World Press Photo. В этом году небывалое число победителей из России - целых трое: Олег Пономарев в номинации «Портрет», Валерий Мельников - «Новости» и Алексей Васильев - «Современные вопросы».

Аме Витале (США). «Спасение жирафа Ротшильда - его перевозят в заповедник с затопленного острова». Победа в номинации «Природа». Фото: Ami VITALE/World Press Photo 2021Carlton WARD Jr./World Press Photo 2021

Карлтон Уорд (США). «Пантера пересекает границу заповедника и фермы во Флориде». Фото: Carlton WARD Jr./World Press Photo 2021

Но конкурс интересен нам не одними нашими героями, но и тем, что все чаще в номинациях побеждают фотографии, которые показывают не только проблемы общества, но и проблемы окружающей среды. И берут они за душу даже сильнее. Потому что если человек и может за себя постоять, то природа все-таки нуждается в помощи.

Алексей Васильев (Россия). «Сахавуд». Победа в номинации «Современные вопросы». В Якутии снимают большое количество фильмов о природе, духах и шаманах. Фото:

Сегодня мы отобрали самые пронзительные фото о природе, пришедшие из разных уголков мира.

Джереми Лемпин (Франция). «Доктор Пейо и Мистер Хассен». Страдающая от рака женщина обнимает семилетнего сына Итана в присутствии Пейо - лошади, задействованной в программе терапии с помощью животных. Фото: Jeremy LEMPIN/World Press Photo 2021

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Выбери своего победителя «Самой красивой страны»

Скоро мы узнаем имена победителей и отечественного фотоконкурса РГО «Сама красивая страна». Отрадно, что этот конкурс тоже стал международным и одним из престижнейших на планете. В начале лета жюри отберет лучших из лучших. Но у вас, дорогие читатели, уже есть возможность сделать свой выбор. Стартовало голосование в номинации «Приз зрительских симпатий» на сайте photo.rgo.ru.