«Задержать и доставить в отдел»: Как красноярские милиционеры НЛО преследовали

Поздно вечером 27 декабря 1989 года в Красноярске у ресторана «Енисей-батюшка» случилась драка. Милицейский наряд выехал по вызову. Но по дороге милиционеры увидели в небе нечто крупное, светящееся и пугающее. Картина была такая, что наряд забыл про задание и целиком переключился на увиденное.

Так началась эта история. А главным летописцем стал бывший сотрудник УВД Красноярского края Виталий Тарасов. Он умер в 2008 году, но его подробный рассказ изложен в небольшой книжке. Приведу в сокращении.

«Проезжая мимо здания Центрального райотдела милиции я обратил внимание, как три милицейских автомобиля стремительно отъехали от здания милиции и с проблесковыми маяками и сиренами помчались в сторону поселка Слобода Весны. Переключившись на радиоканал Центрального райотдела, я услышал взволнованный доклад одного из моих подчиненных — командира взвода лейтенанта милиции В.А. Визула, который сообщал, что над автозаправочной станцией на небольшой высоте беззвучно завис неизвестный летательный аппарат с двумя красными фарами, а он с экипажем ведет за этим аппаратом наблюдение и не знает, что делать... Аппарат на темном, хотя и звездном небе выглядел лишь округлым еще более темным пятном, по краям которого находились два красных источника света, каждый размером с футбольный мяч. Я сразу последовал к станции. Где-то на середине пути услышал по радиосвязи, что аппарат стремительно переместился в сторону алюминиевого завода, а оттуда возвратился и завис уже над асфальтобетонным заводом, что недалеко от поселка Дрокино...

Мы настигли машины наших сотрудников за пределами города, на пустыре. Сотрудники стояли и смотрели вверх. Остановились и мы. И - о чудо! Прямо перед глазами стали возникать как бы из ниоткуда, на высоте, примерно пятиэтажного дома, темные объекты овальной формы с мощными красными мигалками-фарами. По моим понятиям, каждая мигалка должна быть размером не менее ведра, так как во время вспышек красным светом озарялось значительное пространство морозного воздуха. Но самое загадочное, что все это происходило в полной тишине, что не поддавалось осмыслению».

СОЧИНИТЬ ТАКОЕ? ВРЯД ЛИ!

- Мы знакомы с 1971 года, - вспоминает друг и сослуживец Тарасова Юрий Грудин. - Он был энергичным человеком, увлекался многим: и столярным делом, и фотографией, и радиотехникой, а после декабря 1989 года - уфологией. Он пытался понять, что же это было.

- Тарасов мог что-то присочинить? - спрашиваю.

- Он правдивый был человек. Но другие очевидцы, с которыми он общался, могли приукрасить что-то. Это я допускаю.

ДВА МОЩНЫХ КРАСНЫХ ШАРА

Другой очевидец пенсионер Валерий Августович Визул живет в 400 км от Красноярска - в богатом на исторические события селе Тасеево. В революционные годы село было объявлено отдельной республикой, а народное ополчение билось за тасеевскую независимость с армией Колчака.

- Хорошо помню 27 декабря 89-го, - рассказывает Визул. - Я тогда был младшим лейтенантом, командиром взвода. В 10-11 вечера поехали с экипажем к ресторану по вызову о драке. Водитель Олег Барановский, командир экипажа Владимир Жигадло и я. И вдруг видим в небе два мощных красных шара. Мы про драку тут же забыли. Смотрим на эти шары и ничего понять не можем. А шары медленно развернулись и бесшумно «поплыли» в сторону центра города, оставляя светящийся шлейф.

- Как высоко они находились?

- Метров 100 над Енисеем. А друг от друга примерно в метре. По размеру больше футбольных мячей. Тут слышим: постовой у памятника Ленину передает по рации, что шары пролетели прямо над ним. А тогда был дежурным в отделе Дмитрий Иннокентьевич Воронов. И он говорит: «Задержите и доставьте в отдел».

- Задержать шары?

- Ну да. Мы рванули на смотровую площадку, откуда весь город виден. Но шаров не увидели. Приехали в отдел, написали рапорты. Рассказали сослуживцам, а те и ржут. Обидно было.

МАШИНА ЗАГЛОХЛА

Но НЛО появились и на следующую ночь. Визул объезжал посты. На сей раз с ним был ротный Сергей Головушкин и милиционер Сергей Савинцев.

- За городом на объездной видим два высоких красных столба, - вспоминает Визул.

- Столба?

- Даже не знаю, как объяснить. Словно две мощные опоры, состоящие из ярко-красных прожекторов. Опоры свисали от темных, еле видимых объектов в небе. Мы даже остановили автобус, который ехал из аэропорта «Емельяново» в город. Пассажиров было человек 20, все вышли и наблюдали эту картину. Потом опоры исчезли, объекты повисели в воздухе и беззвучно поплыли. Помню, по дороге ехал начальник дивизионного ГАИ подполковник Мухлыгин. Он задрал голову на эти объекты и в кювет улетел на служебной машине. Но то, что произошло потом, вообще никакой логике не поддается.

- Расскажите.

- Оба объекта приземлились на сопках за поселком Дрокино. Это там же на объездной. Они сели как будто друг на друга. Мы хотели подъехать ближе, но за 300 метров машина заглохла и не заводится! Схватили рацию, чтобы сообщить дежурному. И та не работает. Решили пешком дойти. Но куда там! Словно стеклянная стена меж нами и объектами. Видим, что за ней происходит, а шаг вперед сделать невозможно. Упираемся во что-то. Но в то же время видим минут 10-15, как эти два аппарата стоят на сопках, а потом резко в полной тишине взмывают вверх. И все. Как только они скрылись, машина спокойно завелась, и мы подъехали к месту, где они сидели. А там ярко-желтое свечение. Диаметр внушительный. Словно три самолета Як-40 рядом стоят. Мы не решились близко подойти. Боялись радиации.

- Вы обсуждали, что это могло быть?

- У нас даже вариантов для обсуждения не было. Что-то инопланетное. Я вообще никогда в жизни ничего подобного не видел.

- Страшно было?

- Немного. А вот журналиста Сысоева эти объекты напугали сильно. Он в машине с кем-то ехал и НЛО настолько низко пролетели над ними, что как будто прижали к земле.

ГДЕ ВИДЕОЗАПИСЬ?

Собкор Центрального телевидения по Красноярскому краю Юрий Андреевич Сысоев вечером 27 декабря 1989 года с оператором Юрием Новоселовым ехали из аэропорта домой. Ни того, ни другого в живых уже нет, поэтому историю с НЛО передам со слов дочери Сысоева - Анастасии.

- Папа с оператором ехали из аэропорта и вдруг машина заглохла. И тут они заметили, что прямо над ними завис некий объект. Оператор даже успел поснимать несколько секунд и объект исчез. После машина завелась и они поехали в город. Дома отец рассказал маме, но она не поверила, посчитала это выдумкой.

Анастасия Сысоева уверяет, была видеозапись НЛО, но исчезла. Фото: Вартан ХАЧАТУРЯН

- Где теперь та видеозапись?

- Этого я не знаю.

...Валерий Визул уверен, кассету с НЛО изъяли в КГБ. Комитетчики опрашивали всех очевидцев странного явления.

- Мы даже расписки давали о неразглашении, но это было бесполезно, - говорит Визул. - Все равно обсуждали увиденное. А спустя два месяца на местном телевидении, по-моему «Студии 9», делали сюжет об этом НЛО. И я давал там интервью, получив перед тем разрешение в КГБ. Спросил - можно рассказывать? А мне ответили - теперь уже да.

К сожалению, мне не удалось отыскать комитетчиков тех времен. Пресс-служба местного управления ФСБ отписала, что никого из ветеранов, помнящих те события, не нашлось.

НЕ САМОЛЕТ И НЕ МЕТЕОЗОНД

Сергей Головушин и Сергей Савинцев поныне работают в системе МВД. Поговорить с ними не получилось. Не отрицая факта, они отказались вспоминать о нем, ибо не по статусу действующим полицейским говорить о подобном.

- Мы не будем комментировать по НЛО, эта тема не касается полиции, - ответили мне в УМВД Красноярска.

Владимир Жигадло в 1989 году был старшиной. Сейчас находится в местах заключения по обвинению в организации заказных убийств. В 2013 суд приговорил его к 22 годам, но Жигадло вину так и не признал. Через родственников он подтвердил мне рассказ Визула.

Владимир Жигадло в помещении суда.

- Это были два НЛО больших диаметров, каждый до 100 метров, - вспомнил он. - Мы разглядели мощные огни-фонари. Помню, как сел в уазик и включил мигалки. Но машина тут же заглохла, а рация перестала работать.

Странное явление наблюдал в 1989 году над Красноярском и вернувшийся из армии Александр Чернявский, ныне известный в крае политический обозреватель. Правда, было это не в декабре, а в июле.

Журналист Александр Чернявский. Фото: Вартан ХАЧАТУРЯН

- Около 10 вечера увидел движущийся круглый желтый объект, - рассказывает Александр. - Он двигался на небольшой скорости в сторону ТЭЦ. Я только демобилизовался из войск ПВО, поэтому сразу определил, что это не вертолет, не самолет, не метеозонд. Что-то непонятное. Не факт, что земное.

Вертикальный диск, который видел Александр Чернявский, двигался чуть выше гор с запада на восток. Фото: Вартан ХАЧАТУРЯН

«Что-то непонятное» наблюдал в тот же год и житель Красноярска Сергей Копцев. Сквозь морозный туман над Енисеем он заметил прямоугольные светящиеся голубым цветом «окна», похожие на иллюминаторы огромного теплохода. Но зимой навигации нет.

- Я был так озадачен, что не пересчитал эти «окна», но их было меньше десяти, - говорит Сергей. - Те, что в центре светились очень ярко, а по краям - тускло. Они находились высоко, выше девятиэтажки. Спустя минут 10 «окна» медленно переместились вверх по течению Енисея, остановились, а после внезапно улетели. При этом ни звука, ни дуновения ветра. Даже туман не рассеялся.

ЭТО РАЗРАБОТКИ США

Все мои собеседники утверждали, что о странном явлении НЛО в декабре 1989 года много писали в газетах. Но увы. Научный сотрудник краевой библиотеки Елена Тришина подняла все подшивки и нашла лишь маленькую публикацию от 30 декабря 1989 в «Красноярском рабочем», в которой местный житель требует (непонятно от кого, - Авт.) прекратить частые и наглые визиты гостей на планету Земля.

Молчание прессы легко объясняет кандидат философских наук, доцент Сибирского федерального университета Павел Полуян. По его версии, НЛО - это секретные разработки США, основанные на вибрации и плазменных панелях. Технические подробности сего описаны в книгах Полуяна. Вот этими разработками американцы шпионят за нами. Павел уверяет, что информацию берет из компетентных источников, которые не называет мне.

- Но почему мы терпим такую наглость? Почему не сбиваем их, как Пауэрса в 1960 году? Почему правительство не устраивает международный скандал?

- Так НЛО тоже сбивают! - воскликнул Полуян. - И уфологи знают об этом. Другое дело, что криминала никакого тут нет. Прилетели, покружили, улетели. Никаких диверсий. Дело не в существовании самих НЛО, а в том, что американская секретная техника выдается за инопланетное присутствие. Это империя лжи!

- Но если наши военные сбивают объекты, почему молчат об этом? - возражаю я. - Почему не рассекретят технологию?

- Если бы эта технология была полезна в гражданской жизни, то был бы смысл ее обнародовать. Но она очень вредна из-за СВЧ-излучения. Хотя для военных миссий нормально: раз в год куда-то слетать в защитном скафандре, а для гражданской жизни нет.

Оставлю без комментария.

ОДНИ ЛИ МЫ ВО ВСЕЛЕННОЙ?!

Директор Обсерватории Сибирского государственного аэрокосмического университета Сергей Веселков годами наблюдает за небом, но никаких странных объектов не видел.

- Иные люди могут принимать за НЛО, например, пролеты болидов, - объясняет Веселков. - Они смотрятся очень ярко даже днем. В ночи бывает за НЛО принимают яркий фонарь вдалеке. Но случаются и наблюдения необъяснимые. Мой знакомый в 1979 году, отдыхая на озере, увидел два странных шара. Стал разглядывать их в бинокль. Они были похожи на две монетки в небе, которые обгоняли друг друга.

- Что это могло быть?

- Не знаю. Но не могу поверить, что Бог создал жизнь только на одной планете. И создал на ней столько много разных существ. Одних только комаров тысячи видов. Зачем такое разнообразие? Я думаю, жизнь должна быть где-то еще. Мы же открываем новые звезды, возле каждой из них должна быть своя планетная система. Ну как можно говорить, что мы одни во Вселенной?!

90 процентов случаев появления НЛО объяснимы - считает ведущий научный сотрудник Института физики имени Киренского СО РАН, доктор физико-математических наук, профессор Сергей Карпов.

- Это либо метеорологические явления, либо запуски космических кораблей с Байконура, траектория которых проходит над Красноярском, - говорит профессор. - Но все эти факты, в отличие от некоторых типов НЛО, систематизированы, у них есть признаки, по которым их распознают. А вот загадочные НЛО с научной точки зрения пока что невозможно объяснить. Они появляются хаотично, случайно и не попадают в рамки стандартных физических моделей и законов. Но это вопрос времени.

Профессор Сергей Карпов сам стал очевидцем необъяснимого явления. Фото: Вартан ХАЧАТУРЯН

- Можете привести пример необъяснимого?

- В августе 1970 года я отдыхал за городом. Вечерело. И вдруг в зените на абсолютно чистом небе появился очень яркий объект, размером с крупную звезду, который был ярче Венеры. Вначале он был неподвижным, а потом от него стали отделяться мелкие звездоподобные объекты. Спустя какое-то время, объект исчез. Я до сих пор не могу дать объяснение увиденному. По прошествии многих лет, вспоминая тот случай, я удивлялся даже не столько самому явлению, сколько тому, что в тот момент меня охватил ужас. Непредсказуемость и необъяснимость порождает у людей сильный страх - срабатывает инстинкт самосохранения. Уже с этой точки зрения феномен НЛО, в меру имеющихся возможностей, лучше изучать, а не закрывать на это глаза. Наука должна сделать окружающий человека мир предсказуемым и безопасным.

- Почему наука не изучает подобное?

- Для серьезного изучения аномальных атмосферных явлений не хватает фактологии, систематизации и предсказуемости. С научной точки зрения явление считается изученным, если можно точно прогнозировать, когда и при каких условиях оно будет наблюдаться вновь. Учитывать следует и то, что не все очевидцы фактов наблюдения НЛО - адекватные люди. Иные вовсе рассказывают журналистам байки, чтобы отметиться в прессе и заработать на интервью. В советские времена официальное отношение к НЛО было вполне предопределенным. В 1977 году известный советский астроном профессор Мартынов опубликовал в журнале «Земля и Вселенная» № 4 статью «Летающие тарелки»: тест на интеллект». В ней прямо говорилось, что вера в НЛО свойственна лишь людям с невысокими интеллектуальными данными. Отсюда насмешки над свидетелями и боязнь последних рассказывать об увиденном. Но совершенно ясно, что даже сейчас в рамках научного похода нет оснований полагать, что НЛО - это проявление деятельности внеземных цивилизаций. Однако и отрицать отдельные факты тоже нельзя. Известно, что во времена СССР Минобороны занимались систематизацией фактов наблюдения НЛО, так как военные летчики часто докладывали о непонятных объектах в небе. В США для изучения этого феномена также была создана государственная комиссия. Но кроме фиксации разрозненных случаев деятельность этих комиссий ничем не закончилась.

ОТ АВТОРА

Что за объекты бороздили просторы над Красноярском, ученые ответить не могут. Возможно, этот случай как раз из тех 10 процентов, которые не поддаются земному объяснению. У таких происшествий, по мнению науки, есть ряд признаков. Свидетелями явлений стали сразу несколько человек. Никто из них до этого не увлекался уфологией. Для каждого это событие стало одним из самых ярких в жизни. А потому красноярский случай и ему подобные мы намерены изучить тщательнее.

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