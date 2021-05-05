Рияд Марез - автор двух голов в ворота "ПСЖ". Фото: REUTERS

Английский "Манчестер Сити" стал первым в этом сезоне финалистом розыгрыша Лиги Чемпионов. В ответном поединке на своем поле команда Хосепа Гвардиолы победа "ПСЖ" со счетом 2:0. 24 апреля в первой игре, которая прошла в Париже, "Сити" победил со счетом 2:1. А вот в матче, который прошел на своем поле, британцы снова были сильнее.

На 11-й минуте матча Рияд Марез после передачи Кевина де Брюйне забил первый гол в поединке, увеличив шансы своей команды на выход в финал. На 63-й Марез опять же забил в ворота "ПСЖ", в этот раз с паса Фила Фодена.

"ПСЖ" оставили без финала Лиги Чемпионов. Фото: REUTERS

Спустя шесть минут "ПСЖ" остался в меньшинстве. Полузащитник гостей Анхель Ди Мария получил красную карточку - он отмахнулся от хавбека "Сити" Фернандиньо. А затем - и вовсе наступил ему на ногу. В меньшинстве парижане не смогли переломить ход поединка и по итогам двух матчей "Манчестер Сити" отпраздновал победу со счетом 4:1. Для англичан это - первый в истории выход в финал Лиги Чемпионов.

Соперник английского клуба определиться вечером 5 мая. В решающей игре Лиги Чемпионов нынешнего сезона "Манчестер Сити" сыграет против победителя пары "Реал" - "Челси". Встреча пройдет в Лондоне. Поединок в Мадриде неделей ранее завершился вничью 1:1.

Напомним, что финальный матч Лиги Чемпионов УЕФА в 2021 году пройдет 29 мая в Стамбуле на стадионе "Олимпийский". А следующей же весной решающая игра турнира пройдет в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене".