В США сотни перелетных птиц проникли в жилой дом через каминную трубу

Необычное происшествие произошло в городе Торранс на западе Калифорнии: сотни перелетных птиц вдруг свернули с маршрута и влетели в дом через дымоход. Фото: www.youtube.com

Необычное происшествие произошло в городе Торранс на западе Калифорнии: сотни перелетных птиц вдруг свернули с маршрута и влетели в дом через дымоход.

Орнитологи недоумевают – зачем пернатым понадобилось залетать в помещение.

Хозяева вернулись из гостей и застали возле собственного дома сюрреалистическую картину, напоминающую сцену из фильма Хичкока: сотни птиц, которых позже специалисты идентифицировали как стрижей, кружили над домом, а часть из них влетала в трубу камина.

Фото: www.youtube.com

Открыв двери, хозяева ужаснулись:

– Это сложно объяснить словами. Если вы не увидите это собственными глазами, то никогда не поверите. Они вели себя так, будто хотели улететь, но почему-то не улетали. Они просто летали повсюду, в каждой комнате в доме, в каждой ванной.

Пара позвонила в службу спасения и им посоветовали открыть окна и двери, но птицы просто не хотели улетать. В конце концов, хозяева оставили дом «захватчикам» и уехали ночевать в отель. Один из родственников попытался выгнать пернатых из жилища, но безрезультатно – птицы метались под потолком и упрямо не хотели на улицу. Позже стая организованно снялась и улетела.

Фото: www.youtube.com

На следующий день история повторилась, но хозяева были начеку и плотно закрыли заслонку каминной трубы.

Семье пришлось потратить много времени, чтобы избавиться от следов непрошеных гостей:

– Нельзя было пройти ни в гостиной, ни на кухне, ни в коридоре, чтобы не наступить на птичий помет.