Бельгийский фермер уменьшил территорию Франции

Владелец приграничного земельного участка в Бельгии передвинул каменный пограничный знак, чтобы дать возможность проехать своему трактору. Фото: DAVID LAVAUX

Владелец приграничного земельного участка в Бельгии передвинул каменный пограничный знак, чтобы дать возможность проехать своему трактору.

В результате, сократилась территория Франции, и увеличились владения Бельгии.

Смещение камня заметил гулявший по лесу бельгийский историк. Именно от него о происшествии узнали все остальные, включая мэра приграничной бельгийской коммуны Давида Лаво, который счел новость хорошей:

– Он увеличил территорию Бельгии и уменьшил Францию. Это отличная идея! Я рад, что мой город стал больше.

Впрочем, смещение границы на 2-3 метра в сторону Франции не привело к международному скандалу – большинство чиновников, а также простых людей над инцидентом просто посмеялись.

«Думаю, у нас получится избежать новой войны за территорию», – отметила Орели Велонек, мэр французской деревни Бусинье-сюр-Рок, находящейся на границе с Бельгией.

Для того, чтобы восстановить историческую и политическую справедливость, фермеру придется собственноручно вернуть пограничный камень на прежнее место, в противном случае придется создавать международную франко-бельгийскую комиссию по демаркации, у которой не было поводов для сборов без малого 100 лет.