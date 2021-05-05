Раскрыт «секрет нищеты» украинцев

Расходимся, господа-товарищи. Цирк свернул свои гастроли, клоуны ушли в трагический запой ввиду собственной неконкурентоспособности и творческой несостоятельности перед лицом украинских стратегов, политологов и аналитиков. Которые в режиме нон-стоп удивляют мир своими выкладками и выводами.

Очередную перемогу над разумом в блестящем стиле, нокаутировав противника, одержал украинский политолог, директор не абы чего, а «Центра стратегических разработок» Андрей Ницой. Кстати говоря, муж той самой оголтелой неонацистки-националистки как бы писательницы Ларисы Ницой. Теперь понятно, что зоологическая русофобия у них – это семейное. У кого-то там любовь, дети, забота, а у них вот это.

Андрей Ницой объявил об удивительном открытии, сделанном им, в эфире телеканала «Наш». Оказывается, причина «нищеты жителей Украины» заключается в «отсутствии декоммунизации» в стране. Причем, судя по его словам, для ликвидации нищеты достаточно декоммунизации, а для того, чтобы украинцы стали все богатыми и счастливыми, одной ее маловато будет.

- Это функция государства - что-то запрещать, а что-то разрешать. Нам ничего не надо забывать, но нам надо проводить политику не только декоммунизации, но и деколонизации. Декоммунизация - это маленький, первый этап широкой политики, которую мы не провели, - заявил Ницой в телеэфире.

Понятно, что деколонизация – это разрыв не просто экономических, но и исторических связей с Россией, не с Польшей же. Польша же на территории нынешней Украины ничего не строила, в отличие от той же клятой России. Что там на Украине функционирует еще? Металлургические заводы, атомные электростанции, Днепрогэс, ГТС. Были еще авиаконцерн, автомобильные и автобусный заводы, химическая промышленность, но их уже успешно деколонизировали и декоммунизировали, и теперь просто дораспродают оборудование на металлолом.

А вот те предприятия, которые еще работают, они, по мысли Ницоя, и несут зло, потому что стали основой для обогащения олигархов: «Секретарь ЦК КПУ Кравчук не мог проводить нормальную декоммунизацию, поэтому мы и живем в нищете. Поэтому мы и пошли на эту варварскую приватизацию. Поэтому и создались олигархические группы, потому что у нас не была проведена качественная декоммунизация, и не начался процесс деколонизации». Соответственно, если идти по логике Ницоя, как только все будет разрушено и развалено окончательно, олигархи не смогут извлекать себе доходы, поэтому произойдет окончательная деколонизация. И тогда мечта деколонизированного и декоммунизированного украинца сбудется: садок вишневий біля хати і порося в ставку. И все.

Странные вещи говорит Ницой. Словно бы и не знает, что еще в 2015 году на Украине начал действовать закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине попали под запрет 520 исторических личностей, были переименованы более 52 топонимов, а под снос попали свыше 1 300 памятников Ленину. А еще были памятники советским воинам, советским и российским полководцам и военачальникам.

А украинцы с каждым снесенным памятником и переименованным проспектом в честь бандеровцев почему-то не богатеют, а, наоборот, даже вроде бы беднеют. Меньше получают и больше платят. Это как? Или маловато будет, как говорил герой одного мультфильма. И надо бы еще поднажать, чтобы стало поначалу еще хуже, а потом сразу резко получшеет, и все в Незалежной запануют.

Безусловно, все именно так и случится. Потому что полностью лежит в логике «щеневмерлых некроликов», когда во всем виноваты кто угодно из окружающих, кроме них самих. И, соответственно, раз окружающие виноваты, пусть они сами и за все отвечают и все исправляют. Особенно, которые россияне. Которые коммунизировали и колонизировали. По актуальному разумению украинских «патриотов». Которое примерно так же относятся к разуму, как канализация относится к каналу.

Только вот странно, что на коммунизированной и колонизированной Украине жили всем на зависть, в ус не дули, и только вареники сами в рот не прыгали, а вот в нынешней правильной Незалежной о той жизни осталось только мечтать в воспоминаниях.

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