Анатолий Карпов: «Наши осужденные сыграют в шахматы против заключенных из американской тюрьмы, где сидел Аль Капоне»

В турнире только на первом этапе будут играть заключенные 5 стран с 3 континентов. Из США по удаленке подключится легендарная тюрьма Чикаго, где сидели итальянские мафиози.

- Анатолий Евгеньевич, вы ведь уже много лет продвигаете шахматы в тюрьмах.

- Уже больше 20 лет, с 1999-го года. Сначала проект был российским, сейчас становится международным. У нас в отчетности начальников колоний и тюрем есть позиции, в которых они должны представлять информацию. В том числе и о проведение шахматных соревнований среди осужденных и среди персонала ФСИН. Программа стала международной. Я эту программу начинал в Харькове. Причем они собрали там всех начальников колоний Украины, провели специальное совещание, и мы вечером устроили шахматный праздник.

- А сейчас, какие страны будут играть в вашем турнире?

- Украина, Бразилия, Америка, Швейцария и Белоруссия. Это 5 стран, в которых я эту программу представлял и начинал.

- Анатолий Евгеньевич, столь глобальные соревнования стали возможными благодаря пандемии, когда все сели на удаленку?

- Мы же провели первый турнир еще два года назад. И как раз пандемия нам замедлила процесс. В прошлом году все настолько были ошарашены, что мы не провели ничего, хотя собирались уже сделать турнир традиционным. В этом году договорились с американцами. Они обратились к нам, естественно, мы согласовали всё во ФСИНе, в МИДе. Ну, и будем проводить. Сейчас, в мае, пройдет показательная часть, где будут участвовать 4 страны, а соревновательная состоится в августе. Мы считаем, что в ней смогут принять участие как минимум 10 стран.

- От США в этом проекте фигурирует округ Кук в Чикаго. Почему? Мы знаем Чикаго как родину мафии, а в этой тюрьме сидел сам Аль Капоне…

- Правильно. Это главная и старая тюрьма в Чикаго, там, где содержали лидеров итальянских мафиози. Тюрьма очень большая. Она не в самом центре, но в черте города. В ней находится 11 тысяч заключенных и 3600 под наблюдением, то есть в сфере этой тюрьмы 15600 человек.

- А почему на шахматную орбиту попала именно эта чуть ли не самая знаменитая в мире тюрьма?

- У меня в Чикаго была школа, и я как-то приехал туда и встретился с ребятами, слушателями моей школы. Был ужин. Рядом со мной за столом оказался начальник полиции штата Иллинойс, у него сын играет в шахматы, и он был учеником в моей школе. И я рассказал ему про эту программу. Он ухватился за нее и буквально семимильными шагами все провел. Я улетал через два дня. И он говорит: «На следующий день не успеем, но через день приезжайте, увидите, мы посадим наших осужденных за шахматные столики». Я пришел. И что меня удивило: в этой тюрьме, где в том числе содержаться и опасные преступники, контроль абсолютный, мобильный телефон сдает даже начальник полиции, с собой не может его проносить.

- То есть подсказку во время партии не получить.

- Да.

- Анатолий Евгеньевич, Чикаго это же еще родина Роберта Фишера. Как бы он отнесся к тому, что вы на его земле…

- Он все-таки из Бруклина (куда переехала его семья из Чикаго, когда Бобби было 6 лет). А вообще, Чикаго - город симпатичный. Печально, что он в 30-е годы приобрел такую печальную славу, когда возникла эта водочная мафия. Неудачно примененный сухой закон в Америке породил жуткие преступления, отголоски которых продолжались и после войны. Это говорит о том, что даже какие-то очень разумные меры надо применять с умом, иначе можно заработать себе огромные проблемы.

- Как будут проходить турниры по удаленке? Заключенные будут видеть друг друга на экране мониторов, или только доски?

- Нет, у нас обычно соперники видят друг друга, могут разговаривать, никаких ограничений нет, и журналисты могут задавать вопросы. То есть никакой цензуры.

- А кто-то будет комментировать самые интересные партии?

- Иногда я это делал. Когда мы устраивали двусторонние матчи, то во время первого матча Россия – Америка я был капитаном на нашей стороне, а потом американцы попросили, чтобы я поехал капитаном на их сторону. Ну, по ходу дела я, естественно, комментировал что-то.

- Анатолий Евгеньевич, а победителям скостят срок? Что ФСИН наш говорит?

- Нет, срок, конечно, не скостят, есть законы. Но за активное участие в этой программе и за победы там есть призы, а кроме того, есть поощрения (внеочередное свидание с семьей и т.д.). Ну, разные формы существуют, и во ФСИНе все это хорошо отработано.

- А проигравших куда, в карцер?

- Никуда. Ну, проиграл и проиграл, что делать. Будем учить, чтобы в следующий раз выиграл.

- Анатолий Евгеньевич, большое спасибо. Расскажете, как пройдет первая представительская часть турнира, которая намечена на 11 мая?

- Обязательно!