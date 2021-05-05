В России запретили экспорт гречки: что теперь будет с ценами

Поставщики предупредили, что могут поднять оптовые цены на гречку аж на 15% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гречка в России - больше, чем еда. Гречка - индикатор народных настроений. Как только в экономике запахнет бедой - валютным ли кризисом или пандемией - народ кидается сметать с полок гречку и туалетную бумагу. Логики в этом немного, но так уж мы устроены.

А в последнее время гречка еще и принялась дорожать. По данным Росстата, сейчас 1 кг гречки стоит в среднем 95 рублей 56 копеек – за год цена выросла на 28%, за месяц – на 2,3%. Цены, правда, растут не только на гречку, а вообще на всё. Но тут, как говорится, смотри пункт 1: гречка - больше, чем еда. Поэтому в конце апреля – начале мая именно «гречневая» тема вызывали особую тревогу. Вот лишь некоторые новости, которые сотрясали эфир в последние дни:

- Производители жалуются на нехватку гречихи из-за роста экспорта. Оказывается, нашу гречку активно закупают Китай, Япония и страны бывшего СССР. За последние полгода на экспорт отправили 220 тысяч тонн гречки – больше, чем за весь прошлый сезон.

- Поставщики предупредили, что могут поднять оптовые цены на гречку аж на 15%.

- Минсельхоз успокаивает россиян, что запасов предостаточно: в прошлом году был богатый урожай гречихи. А в нынешнем году посевные площади могут расширить еще сильнее, так что дефицита не предвидится.

- Правительство поручило Минпромторгу, Минсельхозу и ФАС «проработать меры» по снижению экспорта гречихи.

И меры были приняты. 4 мая правительство выпустило постановление: с 5 июня по 31 августа вводится запрет на экспорт «гречихи, крупы грубого помола из гречихи и гречневого зерна обрушенного». По мнению чиновников, если гречку не экспортировать, производители перестанут жаловаться на недостаток крупы и она не будет так сильно дорожать.

- Неправильно «обвинять» экспорт в подорожании гречки. Цены на гречиху растут по разным причинам: падение курса рубля, общее подорожание продуктов, возможное снижение качества зерна и т. д. Поэтому я не думаю, что запрет на экспорт позволит сдержать рост цен, - скептически оценивает эту меру Алексей Плугов, генеральный директор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр». - А вот у производителей могут возникнуть проблемы. С одной стороны, правительство ориентирует аграриев, чтобы они продавали свою продукцию за границу. Но как только российская продукция начинает активно продаваться за рубежом, экспорт неожиданно запрещают и контракты с зарубежными покупателями срываются. Как можно что-то планировать в таких условиях?

По мнению эксперта, запрет на вывоз гречки может даже ускорить «гречневую инфляцию» в будущем.

- Сейчас идет посевная. И такой запрет в период посевной заставит производителей задуматься: может, не стоит выращивать так много гречихи, раз экспорт в любой момент могут перекрыть? В результате посевные площади могут сократиться, тогда в следующем году урожая соберут меньше и цены вырастут еще сильнее, - предупреждает Алексей Плугов. - Если правительство хочет повлиять на цены, это можно делать не запретами, а рыночными методами. Например, создать специальный фонд. После сбора урожая, когда цена на гречиху невысокая, Минсельхоз мог бы закупать гречиху у производителей и хранить ее на складах. А когда гречиха начнет дорожать, правительство будет продавать ее по невысокой стоимости, чтобы сбивать цены на рынке. Такая практика применяется во многих развитых странах и помогает сдерживать инфляцию.