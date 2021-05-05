Звезда «эфира»: россиянин стал самым молодым криптовалютным миллиардером в мире

Если биткоин - это «доллар» в мире криптовалют, то эфириум - это «евро». Не по курсу, а по влиянию и популярности в мире. Капитализация (общая стоимость всех денежных единиц) биткоина - $1,08 трлн, эфириума - $400 млрд. При этом и популярность, и курс эфириума постоянно растут. В начале мая 2021 года стоимость одного эфириума подскочила почти до $3500 - это абсолютный рекорд. Эксперты прогнозируют, что летом он будет стоить раза в полтора дороже. А некоторые и вовсе считают: алгоритм работы эфириума – более совершенный, чем у биткоина, поэтому в будущем именно он станет главной криптовалютой.

ГРАЖДАНИН МИРА

Вместе с курсом эфириума выросло богатство создателя этой криптовалюты, программиста Виталия Бутерина. Виталик, как предпочитает себя называть миллиардер, родился в подмосковной Коломне в 1994 году. Когда мальчику было шесть лет, семья переехала в Канаду. У Виталия российское и канадское гражданство, живет он то в Швейцарии, то в Сингапуре, то в США - в общем, гражданин мира с русской душой.

Отец Виталика Дмитрий - программист. Это и определило судьбу парня. Уже в десятилетнем возрасте, когда все дети начинают рубиться в компьютерные игры, Виталик вовсю создавал их сам - с подачи отца, естественно. Именно Дмитрий и познакомил сына с криптовалютами, объяснил все принципы работы биткоина. Парень так загорелся этой идеей, что в 2011 году стал одним из основателей (а заодно и редактором) первого печатного журнала о криптовалютах Bitcoin Magazine. В том же году парень поступил в канадский Университет Ватерлоо на программиста... Но в 19 лет бросил учебу, чтобы посвятить себя криптовалютам.

- Я понял, что работа над криптовалютными проектами занимает у меня до 30 часов в неделю. Вот я и бросил, - пишет Виталик в своей мини-автобиографии, которую он опубликовал в интернете три года назад.

Уйдя из универа, Виталик на несколько месяцев отправился в путешествие. Он объехал несколько стран, везде знакомился с программистами, работавшими над криптовалютами. И после этого решил создать собственную «крипту». Собрав группу единомышленников, Виталик принялся за работу. Пожертвования на создание криптовалюты собирали по всему миру через интернет - и набежало, между прочим, $18,5 млн за полтора месяца.

ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Летом 2015 года новая криптовалюта была презентована официально. Она получила название Ethereum (эфириум или в по-простому «эфир») в честь идеи эфира, некого пятого элемента, над которой работал еще Аристотель. Изначально один «эфир» стоил всего $2,9.

Уникальность эфириума и главное его отличие от биткоина – в том, что это не просто платежное средство. Технология, на которой работает Ethereum, позволяет регистрировать любые сделки. То есть эфир заменяет не только деньги, но и нотариуса с юристами. Неудивительно, что новой криптовалютой заинтересовались крупнейшие компании – от Microsoft и Lufthansa до «Сбербанка».

- Когда Виталик рассказывает о блокчейне, профессора Стенфорда достают блокноты и начинают записывать, - так представил Бутерина глава «Сбера» Герман Греф на Давосском форуме 2016 года.

В том же году Виталик впервые после эмиграции приехал в Россию. Принимали звезду «эфира» на высшем уровне, с ним встречались министры российского правительства и руководители Центробанка. А еще через год Бутерин снова посетил родную страну – на Петербургском экономическом форуме он рассказал о перспективах использования криптовалют в России и в кулуарах пообщался с Владимиром Путиным.

В последние несколько лет Виталик обосновался в Сан-Франциско, где вместе с группой программистов снимает дом и работает над развитием эфириума. Парень ведет простую холостяцкую жизнь, самолетами-пароходами не владеет, главный актив - 333 520 «эфиров» да набитый нехитрой одеждой чемодан, всегда готовый рвануть в очередное путешествие вместе с хозяином. И хотя у парня нет высшего образования, недавно он получил почетную докторскую степень в Базельском университете. У Бутерина вообще много почетных званий. Например, в 2017 году он вошел в десятку «самых влиятельных молодых людей до 40 лет» по версии журнала Fortune, в 2018 году - в список «30 Under 30» (Тридцатка молодых лидеров в своих отраслях) журнала Forbes.

И вот 4 мая 2021 года к регалиям Бутерина добавилось еще одно звание - самый молодой криптовалютный миллиардер в мире. Дело в том, что во второй половине апреля случилось одно из главных событий в «жизни» эфириума. Европейский инвестиционный банк объявил, что собирается выпустить облигации на 100 млн евро с помощью платформы Ethereum. На этой новости «эфир» за считанные дни взлетел с $2500 до $3456, что и сделало Виталика Бутерина долларовым миллиардером.

Кстати, криптовалюты - не единственная страсть Бутерина. Несмотря на юный возраст, парень одержим идеей вечной жизни. За последние годы он пожертвовал несколько миллионов долларов исследовательскому фонду SENS, который изучает вопросы долголетия и победы над старением. И ничего удивительного в этом нет: разве не интересно узнать, когда эфириум обойдет биткоин и сколько он будет стоить через пару сотен лет?..