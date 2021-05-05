Финляндия - Россия 6 мая 2021: где смотреть прямую онлайн-трансляцию полуфинала МЧМ-2021 по хоккею

Юниорская сборная России по хоккею продолжает свой путь на чемпионате мира 2021 в США. В городе Фриско, штат Техас, россияне на льду "Комерика-центр", сразятся с Финляндией. С финнами наши играли уже на групповом этапе. И команда Альберта Лещева вела по ходу поединка 3:1, но уступила в итоге со счетом 3:4.

Сборная России ранее в четвертьфинале чемпионата мира 2021 года играла с командой Белоруссии и победила со счетом 5:2. И теперь - всего один шаг до финального матча. До того, как наши выйдут на лед, предстоит сыграть еще один матч. Ровно в полночь по московскому времени 6 мая 2021 года сыграют Канада и Швеция. Так что россияне, выходя на лед, уже будут знать своего соперника.

Матч Финляндия - России начнется в 4:00 по московскому времени. Прямая видеотрансляция - на телеканале "Матч ТВ" и на официальном сайте Федерации хоккея России.