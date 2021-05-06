Сергей Степашин рассказал о любимой песне

Незадолго до праздников, во время записи на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) программы «Только у нас» (в ней участвовал и гендиректор, председатель правления Фонда ЖКХ Константин Цицин), глава Наблюдательного совета этого фонда, руководитель Общественного совета при Минстрое Сергей Степашин рассказывал не только о путях решения проблем общероссийского жилкомхоза. Спросили мы экс-премьера и о его любимой песне - специально для рубрики «Настоящий хит-парад». Вот наш разговор. (Аудио слушайте ниже.)

Иванов:

- ...Сергей Вадимович! У нас есть еще одно поручение от руководства радиостанции, и раздел «плей-лист». И просьба - назовите, пожалуйста, какую-то песню вашу любимую, которая и прозвучит в нашем эфире.

Степашин:

- А Саша знает ее. Знает почти вся страна. (улыбается)

Гамов:

- Могу даже напеть.

Степашин:

- Эта песня признана лучшей песней двадцатого века. Я ее дважды пел в концертном зале «Россия».

Гамов:

- Может, сами сейчас и исполните?

Степашин:

- Нет, не буду. Это песня Леонида Дербенева и Александра Зацепина.

Гамов:

- «Есть только миг».

Степашин:

- Первый раз ее исполнил Олег Ануфриев в замечательном фильме «Земля Санникова».

Гамов:

- Давайте вместе споем тогда?

Степашин:

- Я четверостишье зачитаю.

Призрачно все в этом мире бушующем.

Есть только миг - за него и держись.

Есть только миг между прошлым и будущим.

Именно он называется жизнь...

Гамов:

- А мы это на музыку положим!.. Мы с Лешей даже не ожидали, что будет такая теплая беседа.

Степашин (обращается к Алексею Иванову)

- А у тебя какая любимая песня?

Гамов:

- Он танцует!

Степашин:

- Я про песню.

Иванов:

- Я из поколения девяностых уже, поэтому у меня что-то оттуда.

Гамов:

- Ну, говори быстро! Это будет опубликовано.

Иванов:

- Алена Апина, это наша саратовская певица. Песня, которая посвящена мне: «Ой, Леха, Леха».

Степашин:

- Чего, хорошая песня!

Гамов:

- Классная! Ее тоже включим в программу...