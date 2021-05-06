Сергей Степашин рассказал о любимой песне

Незадолго до праздников, во время записи на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) программы «Только у нас» (в ней участвовал и гендиректор, председатель правления Фонда ЖКХ Константин Цицин), глава Наблюдательного совета этого фонда, руководитель Общественного совета при Минстрое Сергей Степашин рассказывал не только о путях решения проблем общероссийского жилкомхоза. Спросили мы экс-премьера и о его любимой песне - специально для рубрики «Настоящий хит-парад». Вот наш разговор. (Аудио слушайте ниже.)
Иванов:
- ...Сергей Вадимович! У нас есть еще одно поручение от руководства радиостанции, и раздел «плей-лист». И просьба - назовите, пожалуйста, какую-то песню вашу любимую, которая и прозвучит в нашем эфире.
Степашин:
- А Саша знает ее. Знает почти вся страна. (улыбается)
Гамов:
- Могу даже напеть.
Степашин:
- Эта песня признана лучшей песней двадцатого века. Я ее дважды пел в концертном зале «Россия».
Гамов:
- Может, сами сейчас и исполните?
Степашин:
- Нет, не буду. Это песня Леонида Дербенева и Александра Зацепина.
Гамов:
- «Есть только миг».
Степашин:
- Первый раз ее исполнил Олег Ануфриев в замечательном фильме «Земля Санникова».
Гамов:
- Давайте вместе споем тогда?
Степашин:
- Я четверостишье зачитаю.
Призрачно все в этом мире бушующем.
Есть только миг - за него и держись.
Есть только миг между прошлым и будущим.
Именно он называется жизнь...
Гамов:
- А мы это на музыку положим!.. Мы с Лешей даже не ожидали, что будет такая теплая беседа.
Степашин (обращается к Алексею Иванову)
- А у тебя какая любимая песня?
Гамов:
- Он танцует!
Степашин:
- Я про песню.
Иванов:
- Я из поколения девяностых уже, поэтому у меня что-то оттуда.
Гамов:
- Ну, говори быстро! Это будет опубликовано.
Иванов:
- Алена Апина, это наша саратовская певица. Песня, которая посвящена мне: «Ой, Леха, Леха».
Степашин:
- Чего, хорошая песня!
Гамов:
- Классная! Ее тоже включим в программу...