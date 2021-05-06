Мать-героиня: Женщина выносила и родила сразу девять детей

Сам случай рождения у одной женщины девяти детей является уникальным, ведь подобные феномены единичны. Фото: REUTERS

Человеческий организм часто преподносит разные сюрпризы. Вот и для жительницы Мали Халимы Сиссе, которой врачи обещали 7 детей, роды обернулись появлением на свет 9 отпрысков!

Как пишет издание "Sun", беременность 25-летней Сиссе привлекла внимание властей Мали, и они взяли женщину "на карандаш". С учётом такого статуса даже рожать будущую маму лично президент Мали Ба Ндау отправил в частную клинику в Марокко.

Сами роды начались преждевременно на сроке в 30 недель, причем у женщины обнаружилось сильное кровотечение, в результате чего ей потребовалось даже переливание крови. С учетом такого числа детей врачи решили провести кесарево сечение, чтобы не подвергать жизнь матери опасности. Сейчас все дети находятся в специализированных инкубаторах для новорожденных.

Принимая во внимание резонансность этого случая, заявление о состоянии Сиссе сделал сам министр здравоохранения Мали Фанта Сиби, рассказавший, что "и у матери, и у детей все сейчас хорошо". Многодетное семейство должно вернуться на родину через несколько недель.

При этом такая беременность весьма сложна и для ведения и для обеспечения безопасности родов, ведь существует множество рисков как для матери, так и для самих новорожденных. Фото: REUTERS

Сам случай рождения у одной женщины девяти детей является уникальным, ведь подобные феномены единичны. При этом такая беременность весьма сложна и для ведения и для обеспечения безопасности родов, ведь существует множество рисков как для матери, так и для самих новорожденных.

На сегодняшний день абсолютной рекордсменкой по части числа детей, выношенных одной женщиной, считается 42-летняя жительница Индии Мария Фернандес. Которая за 37 минут естественным путем родила 11 мальчиков, хотя обычно при таких беременностях в основном появляются девочки. Все они появились на свет здоровыми, шестеро из них - идентичные близнецы.

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