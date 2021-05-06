Казахстанский поисковик воссоединил семьи братьев-героев войны

Большая родня Ольги Еребековой, с. Архат Семипалатинской области

К руководителю Службы государственной охраны объектов наследия Калининградской области Евгению Маслову обратилась жительница Ульяновска Ольга Еребекова, дочь старшего лейтенанта Токтарбека Еребекова, погибшего 13 апреля 1945 года во время Земландской операции в Восточной Пруссии. «Хочу выразить Вам благодарность за то, что бережно храните память о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, – говорится в письме. – С 1941 года на фронт из Казахской ССР было мобилизовано свыше 1 млн 200 тыс. солдат. Из них не вернулись домой более 600 тысяч человек. Погиб фактически каждый второй казахстанец... Мой отец – сын казахского народа – искра той Великой Победы».

Токтарбек Еребеков на Великой Отечественной войне. Фото из семейного архива

Ольга Еребекова сожалеет о том, что пандемия лишила её возможности побывать в Калининградской области и посетить мемориальный комплекс на братской могиле советских воинов в посёлке Переславское. Там покоится её отец, его имя выбито на мемориальной плите. Зато к памятнику возложили цветы калининградские волонтёры, приславшие фотоотчёт о безупречном состоянии братского захоронения.

«Спасибо за это Вам и Вашим сотрудникам, – пишет главе службы охраны памятников жительница Ульяновска. – Поздравляем Вас и Ваших близких с наступающим Днём Победы!»

Служили два брата

Поводом написать это письмо послужило расследование казахстанского поисковика Дауренбека Мукушева. Вот что он «накопал», и благодаря чему двоюродные братья и сёстры, их дети и внуки, которые почти 75 лет пребывали в неведении о существовании большой родни, торжественно соединились. Символично, что это случилось в нынешнем году, когда Казахстан отмечает не только 30-летие Независимости, но и скорбную дату 80-летия первых залпов Великой Отечественной войны.

Жители Казахской ССР Токтарбек и Кумарбек Еребековы в раннем детстве остались сиротами. Односельчане рассказывали, что их родители попали в жернова государственной репрессивной машины: их как представителей байского рода арестовали в начале 1930-х. Братья Еребековы росли в детском доме.

Данные на Токтарбека Еребекова и его супругу. Иллюстрация: obd-memorial.ru

Старший брат Токтарбек поступил в военное училище. Кумарбек был младше на 4 года, он вернулся в родной аул.

С первых дней войны старший брат лейтенант Еребеков сражается на фронте. В 1942 году в боях за Кавказ он был ранен и оправлен в госпиталь в родной Казахстан. В этом же году младший Кумарбек встал на место брата в боевом строю. В апреле 1944 года боях за освобождение Украины вблизи города Черновцы он получил осколочное ранение, настолько тяжёлое, что бездыханного бойца занесли в список погибших. В чимкентский госпиталь, где лечился старший брат, пришла похоронка.

Но Кумарбек чудесным образом выжил. Его отправили в глубокий тыл, в город Златоуст Челябинской области, где молодого бойца поставили на ноги, и в сентябре 1944 года Кумарбек Еребеков снова был на передовой. Он закончил войну на восточно-прусской косе Фрише-Нерунг, которая сегодня принадлежит России и Польше и именуется Балтийской косой. И вот они – превратности военной судьбы: именно в этих краях в те дни воевал его старший брат Токтарбек, излечившийся от ран в чимкентском госпитале.

Старший лейтенант Токтарбек Еребеков погиб 13 апреля 1945 года во время Земландской операции, он был посмертно награждён орденом Отечественной войны II степени. Он так и не узнал о том, что его младший брат Кумарбек не погиб, а сражался в сотне километров от него.

Дауренбек Мукушев с супругой. Фото со страницы в «Одноклассниках»

«Решила, что встречают знаменитость»

Когда отгремели победные залпы, Кумарбек Еребеков вернулся в родной Архат, женился на очаровательной девушке по имени Мафруза. У них родились 7 детей. Ветеран Великой Отечественной войны умер в 1981 году. Сегодня в семье Еребековых 20 внуков и 23 правнука.

А Токтарбек во время лечения в госпитале познакомился и полюбил медсестру по имени Евдокия. Он успел написать младшему брату письмо о своей любви и женитьбе. У Токтарбека и Ольги родилась дочь Ольга.

Кумарбек Еребеков всю жизнь искал семью брата, но, увы, не нашёл. Ольга тоже не подозревала, что у неё так много родственников по линии отца в Казахстане, она была уверена, что её дядя Кумарбек погиб в 1944 году.

Памятник на братской могиле в Переславском. Фото автора

Это заблуждение развеял односельчанин Еребековых, поисковик Дауренбек Мукушев. Дауренбек рассказал как ему удалось найти семью Кумарбека:

«Через интернет-ресурсы – «Подвиг народа», «Память народа», «Мемориал», «Солдат.ru» – я нахожу неизвестные страницы военной жизни о жителях села Архат, прошедших Великую Отечественную войну, – делится Мукушев. – Аким Архатского сельского округа Ардак Омиртаев представил список из 137 имён односельчан-фронтовиков, и уже несколько десятков человек узнали правду о пропавших в годы войны родных и близких. Так я вышел на братьев Еребековых. В объединённой базе данных Минобороны России «Мемориал» нашёл похоронное извещение на Токтарбека, где в графе «Ближайшие родственники» было указано: «Жена Еребекова Евдокия Степановна, проживает: Харьковская область, Красноградский район, с. Еленовка». Начал рыться в «Одноклассниках» в поиске Еребековых и через некоторое время меня ждала удача – страница Ольги Еребековой (Хайкиной), г. Ульяновск. 1944 года рождения».

Ольга Еребекова с двоюродным братом Айбеком у могилы героя Советского Союза Закарии Белибаева. Фото со страницы в «Одноклассниках»

Когда исследователь зашёл на её страницу, все стало ясно, как день: в фотоальбоме Ольги был снимок отца Токтарбека Еребекова в офицерской форме. «Я тут же отправил ей сообщение в личку! На радостях выложил кучу информации и тем самым чуть ли не довёл Ольгу Токтарбековну до обморока, – говорит Дауренбек Мукушев. – Одновременно позвонил детям Кумарбека Еребекова. Чую, что и там начался переполох».

Стартовала оживлённая интернет-переписка, в результате которой прошлой зимой Ольга Еребекова побывала в Казахстане.

«Увидела на перроне в Семипалатинске десятки людей с цветами, с видеооператором и решила, что встречают какую-то казахстанскую знаменитость. Вышла, а это всё для меня! Пришли не только братья, сёстры, их дети и внуки, но и просто жители села Архат, откуда родом мой отец», – так описывает «воссоединение семьи» дочь Героя Войны.

Именной список воинского захоронения. Фото автора

В Архате Ольга Еребекова стала знаменитостью, для неё были открыты двери всех домов. Россиянку тепло принял глава района Ардак Омиртаев, в местной школе для гостьи сыграли литературно-театральную композицию, посвящённую войне.

«Жаль, что настали времена с этим коронавирусом, а так дети Кумарбека готовы поехать в Калининградскую область, посетить могилу дяди Токтарбека, после отправиться в Днепропетровск, там, где покоится моя мама Евдокия Степановна, а потом в Ульяновск ко мне в гости», – говорит Ольга Еребекова.

И это обязательно произойдёт, потому что никакая пандемия не способна побороть людскую память и «ген Победы», объединяющий людей на всем постсоветском пространстве.