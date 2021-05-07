Нацизм в современном мире: чем дальше от войны, тем популярнее нацистские идеи

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

28 апреля в Киеве они вышли на официальный марш, чтобы отметить годовщину создания в годы Второй мировой войны дивизии СС «Галичина». Их совсем не трогает, что их родственников, соседей убивали только за то, что они - славяне. Они не видели груды истерзанных тел в концлагерях, считают Холокост «еврейскими сказками» и каждый уверен: их нация «превыше всего» только потому, что это они так решили. Скандируя: «Украина превыше всего», не помнят, или делают вид, что не помнят, что с похожим лозунгом по нашей стране шли немецкие фашисты. И чем дальше от нас Вторая мировая война, чем спокойнее и сытнее живётся, чем меньше свидетелей тех преступлений остается, тем сильнее в последние годы проявления нацизма, ксенофобии, и расизма.

Сегодня в либеральной Европе почти не осталось стран, где радикальные националисты не были бы представлены хотя бы на местном законодательном уровне. В десятке государств у них есть даже фракции в парламенте. Влиятельные националистические организации насчитываются в 22 странах Старого Света и еще несколько в США и Канаде. Они уже не стесняются и не стараются маскироваться.

Так откуда же берется нацизм в современном мире? Благополучном, демократичном, далеком от больших войн в мире.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во время одиозного шествия в Киеве один из участников заявил журналистам, что аббревиатура "СС" в названии нацистского пехотного подразделения означает "Стрельцы Сечи" и не имеет никакого отношения к военизированным формированиями гитлеровской Германии. Вероятно, сам не веря в эту чушь, рассчитывает только на то, что его никто не одернет и не пристыдит за откровенную ложь. Вот так, где дозволено, можно легко и непринужденно попробовать реабилитировать палачей. Будто форма и отличительные знаки войск СС на форме этих «сечевиков» совпадают по чистой случайности, и не было Нюрнбергского трибунала, решением которого войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", были признаны преступной организацией!

Увы, местный тренд для всего мира очевиден - власти «незалежной» теперь потакают неонацистам и просто боятся с ними конфликтовать. Поэтому в Киеве имени Степана Бандеры – проспект. А улиц «нового героя» на Украине – больше сорока. Не за горами, значит и улица Адольфа Гитлера…

Может ли что-то остановить этот опасный процесс?

В мае 2013 года в немецком городе Торгау, где в 1945 году произошла историческая встреча советских и американских войск на Эльбе, была подписана Всемирная антинацистская хартия.

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В 2015 и 2016 году наша страна вносила на обсуждение ООН Резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. И вот в конце прошлого года ее, наконец, приняла Генеральная ассамблея.

Понемногу и как бы с опаской все же создаются в мире общественные организации, объединяющие неравнодушных людей, которые хранят память об ужасах той войны, не приемлют нацистскую идею, в какие одежды она бы не рядилась, сохранили уважение и признательность к освободителям.

Из частных инициатив своей результативностью выделяется издание «Белая книга нацизма», которая была представлена еще в 2014 году во время встречи Владимира Путина с лидерами международных организаций и наряду с Всемирной антинацистской хартией официально была признана ОБСЕ одним из основных источников объективной информации. Она выпущена международным правозащитным движением «Мир без нацизма» под руководством Бориса Шпигеля, которое объединяет и поддерживает более 140 антифашистских организаций по всему миру Учитывая, что в некоторых странах Европы, вставших на путь переписывания своей истории, антифашистская деятельность приравнивается к подрывной, без поддержки международного движения, активистов просто задавят. При всей неоднозначности личности Шпигеля, эксперты признают: эта книга - самое основательное исследование проблемы нацизма в современной истории. Хотелось бы верить, что это только начало.

Нацизм меняет свою внешность, прикрывается патриотизмом, активно заигрывает с молодежью. На этом фоне продолжение исследований, подобных «Белой книги нацизма», просто необходимо. В планах движения «Мир без нацизма» есть издание такого исследования. К сожалению, материалов для него сейчас предостаточно!

ХРОНИКА НАШИХ ДНЕЙ

28 апреля 2021 года в центре Киева прошел марш в честь 77-летия львовской дивизии СС «Галичина» — соединения, входившего в годы Второй мировой в нацистскую организацию «СС». Лозунги: «Мы сила, которая будет управлять этой страной. Мы сила, которая ведет войну на своей территории. Мы сила, которая будет воевать в Москве. Мы гордимся и помним подвиги дивизии». Раньше такое было только в западноукраинских городах, да и то, воспринималось неоднозначно многими, но теперь нацисты добрались до столицы, очередной европейской столицы.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В столице Болгарии Софии традиционно проходит «Луков марш» — шествие националистов в память о радикальном националисте генерале Христо Лукове.

В 2018 году премьер Польши Матеуш Моравецкий возложил цветы на могилу карателей Свентокшицкой бригады – пособников гестапо.

В бельгийском Зуделгеме на месте содержания пленных латышских эсэсовцев в их честь открыт памятник.

Год назад, в день рождения Гитлера, в Германии прошел рок-фестиваль «Щит и меч». Организатор – вице-председатель Национал-демократической партии Германии Торстен Хайзе.

В Румынии именами нацистских преступников называют улицы и учебные заведения.

С регулярными маршами ультраправых и нацистов в Латвии, Литве и Эстонии как-то уже даже и свыклись.