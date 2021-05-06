Зарегистрирована четвертая российская вакцина от коронавируса: кому подойдет "Спутник Лайт"

В отличие от двухкомпонентной вакцины «Спутник V» «Спутник Лайт» содержит только один компонент Фото: REUTERS

6 мая Минздрав России объявил о регистрации четвертой отечественной вакцины против коронавируса — прививки «Спутник Лайт». Ее разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. А само название вакцины говорит о том, что в составе новой прививки не обошлось без компонентов всемирно известного «Спутника V».

- В отличие от двухкомпонентной вакцины «Спутник V» «Спутник Лайт» содержит только один компонент, созданный на основе аденовируса 26-го типа, - рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Иными словами, новая прививка представляет собой первый укол «Спутника V». На нем процесс вакцинации заканчивается, в то время как классический «Спутник» предполагает еще вторую инъекцию (препаратом на основе аденовируса 5-го типа) через три недели после первого укола.

НАСКОЛЬКО ЭФФЕКТИВЕН «СПУТНИК ЛАЙТ» И КАК ЭТО ДОКАЗАЛИ

Чтобы доказать, что «облегченный» вариант вакцинации тоже работает, защищает от ковида, нужны отдельные клинические исследования.

1-2 фаза исследований «Спутник Лайт» началась в январе 2021 года, промежуточные результаты были получены 10 марта, сообщают разработчики прививки. Кроме того, 21 февраля этого года запущено глобальное исследование эффективности «Спутник Лайт», или третья фаза клинического исследования. В ней участвуют 7 тысяч человек из разных стран — России, Объединенных Арабских Эмиратов, Ганы и некоторых других государств. Промежуточные данные этой фазы ожидаются до конца мая.

«По состоянию на 5 мая 2021 года более 20 миллионов людей получили укол первым компонентом вакцины «Спутник V» по всему миру. При этом не зафиксировано случаев тромбоза синусов твердой мозговой оболочки», - отмечают в совместном пресс-релизе НИЦ им. Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций.

Что касается сведений об эффективности «Спутник Лайт», известных на сегодня, то как сообщается, были проанализированы данные россиян, которые получили только один укол вакцины «Спутник V» в рамках массовой вакцинации в России. Второго укола у этих людей по разным причинам не было. Разработчики прививки сопоставили заболеваемость у них и среди непривитого населения и пришли к выводу, что «эффективность однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» составила 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации (то есть укола. - Ред.).

Также сообщается, что:

- вируснейтрализующие антитела вырабатываются на 28-й день после прививки у 91,67% пациентов;

- клеточный иммунный ответ к S-белку коронавируса (из него состоят шипики вируса) формируется у 100% вакцинированных на 10-й день.

У тех, кто уже переболел ковидом или прививался ранее, вакцинация «Спутник Лайт» позволяет более чем в 40 раз увеличить уровень антител к коронавирусу уже на 10-й день, уверяют разработчики. Серьезных нежелательных явлений после вакцинации этой прививкой не зарегистрировано.

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА «СПУТНИК ЛАЙТ»

Можно выделить пять основных преимуществ новой прививки.

1. «Спутник Лайт» не требует специальных условий для хранения и транспортировки (возможны перевозка и хранение при +2+8 градусов Цельсия).

2. Доступная цена — менее 10 долларов.

3. Схема применения — один укол вместо традиционных двух позволяет в короткие сроки привить много людей. Это поможет сбивать эпидемиологические пики.

4. Заявленный показатель эффективности «Спутник Лайт» выше, чем у многих вакцин, требующих двух уколов (отметим, пока это заявление не подтверждено результатами 3 фазы клинических исследований).

5. «Спутник Лайт» эффективен против всех известных на сегодня новых штаммов коронавируса — это показали лабораторные исследования, уверяют разработчики. Чтобы выяснить, сработает ли прививка против мутантных вариантов вируса на практике, нужны эпидемиологические наблюдения.

КОМУ ПОДОЙДЕТ «СПУТНИК ЛАЙТ»

Новая вакцина, хоть и представляет собой, по сути, аналог первого компонента «Спутника V», не является ее альтернативой, подчеркивают в Минздраве. После двух уколов «Спутника» вырабатывается стойкий иммунитет, такая вакцинация может эффективно применяться у лиц старше 60 лет, поясняют в ведомстве. В то время как «Спутник Лайт» может быть использован «для быстрого формирования популяционного иммунитета в условиях неблагоприятного развития эпидпроцесса». То есть в условиях, когда заболеваемость растет лавинообразно и нужно как можно быстрее ее затормозить.

Кроме того, рассматривается вопрос о вакцинации «Спутником Лайт» людей, которые переболели ковидом более полугода назад. В случае снижения уровня антител им может быть предложена «облегченная» прививка — один укол вместо классических двух доз вакцины.

Директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург добавляет, что «Спутник Лайт» также является хорошим инструментом для ревакцинации (то есть повторной вакцинации уже привитых) и для повышения эффективности при комбинировании с другими вакцинами.

Между тем, в РФПИ сообщили, что «однокомпонентный «Спутник Лайт» будет экспортироваться нашим зарубежным партнерам», а в России основным инструментом для вакцинации останется двухкомпонентный препарат «Спутник V».

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