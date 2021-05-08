Большунов и Плющенко – на Мальдивы, Юлия Ефимова – в Канны: Где отдыхают на майские праздники звезды спорта

Олимпийская чемпионка-2012 по художественной гимнастке Каролина Севостьянова отдыхает на Мальдивах Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Представители зимних видов спорта получили небольшой отпуск после сезона, но уже скоро многим из них придется начинать подготовку к Олимпиаде-2022 в Пекине. Лыжники приступают к тренировкам уже 15 мая, а пока нежатся на солнце у теплых морей.

Лидер нашей сборной, двукратный обладатель Кубка мира Александр Большунов 24 мая сыграл свадьбу в Подмосковье и сразу махнул на Мальдивы. О том, где отдыхает лучший лыжник планеты, можно посмотреть в Инстаграм его молодой жены Анны, которая теперь тоже Большунова.

О том, где отдыхает лучший лыжник планеты, можно посмотреть в Инстаграм его молодой жены Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Евгений Плющенко тоже побывал на Мальдивах и даже зажёг на специальной площадке на роликах, но уже вернулся в Москву. Параллельно двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию сообщил, что Александра Трусова уходит из его академии и возвращается к Этери Тутберидзе.

Кстати, там же на Мальдивах была замечена и олимпийская чемпионка-2012 по художественной гимнастке Каролина Севостьянова. И, хотя, она уже более 8 лет не выступает, но находится в боевой форме.

Каролина Севостьянова находится в отличной форме Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

А вот лидер наших скелетонисток Елена Никитина на майские праздники зажгла на Бали. И теперь болельщики переживают, что в программе Олимпиады-2022 в Пекине у скелетонистов не будет соревнований в смешанных команд. Это был бы еще один шанс на медаль в двойке...

Елена Никитина на майские праздники зажгла на Бали Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Лидер наших скелетонисток Елена Никитина Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А вот другая обворожительная скелетонистка Юлия Канакина отдыхала в Арабских Эмиратах, где, впрочем, тоже поддерживала форму.

Юлия Канакина Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Любопытно, что там же в Дубае была замечена и биатлонистка Светлана Миронова. Хотя все другие члены сборной России, которая в прошедшем сезоне выступила крайне неудачно, стараются не светиться в соцсетях. Или показывают, что уже начали тренироваться.

Светлана Миронова Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А вот наша ведущая пловчиха, шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова за три месяца до старта летней Олимпиады в Токио оказалась в Каннах. Неужели после того, как она не смогла отобраться на Игры в своей коронной дистанции 200 м на спине, Юля махнула рукой…

Юлия Ефимова за три месяца до старта летней Олимпиады в Токио оказалась в Каннах Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как звезды отдыхают в майские: Евгения Крюкова спасает бельчат, Анастасия Волочкова распугивает рыбок

Актеры воспользовались длинными праздниками и поехали кто на моря, кто по монастырям (подробнее)

Елена Вяльбе – о свадьбе Большунова: «Что значит режим нарушили? Они же не в казарме»

Знаменитый лыжник женился на своей коллеге Анне Жеребятьевой (подробнее)