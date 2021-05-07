«Наши помощь и внимание - лучшее, чем мы можем поздравить ветеранов»: Глава Ленобласти Александр Дрозденко организовал концерт для 97-летнего участника войны

«Волонтеры победы» вместе с артистами поздравили живущего в деревне Чудцы участника Великой Отечественной войны Александра Алексеевича Шепелева. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

Александру Алексеевичу Шепелеву из деревни Чудцы Ленинградской области 97 лет. В годы Великой Отечественной войны он участвовал в операции «Искра», прорвавшей трехлетнюю блокаду Ленинграда. В 1944 году освобождал ленинградские земли от фашистских захватчиков. Так, в боях, дошел до Германии и встретил 9 мая 1945-го в Берлине. День Победы для него, как и для всех участников сражений – особый праздник. В гости к ветерану 6 мая приехали «Волонтеры Победы» и прямо во дворе его дома устроили импровизированный концерт. Звучали теплые поздравления, песни военных лет и пожелания долгих лет и здоровья.

Организовать концерт для участника войны «Волонтеров победы» попросил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. На него через Инстаграм вышла дочь ветерана, рассказавшая о своем отце-герое.

Александру Шепелеву 97 лет, ветеран прошел всю Великую Отечественную войну и дошел до Берлина. Фото: Инстаграм губернатора Александра Дрозденко.

- Дочь Александра Алексеевича Шепелева написала мне в директ, что в прошлом году они смотрели по ТВ, как парады и поздравления ветеранов проводят прямо у них во дворах, и попросила поздравить с Днем Победы на дому ее отца-фронтовика в деревне Чудцы Бокситогорского района, - написал Александр Дрозденко на своей странице в соцсети. – Сегодня «Волонтеры Победы» и артисты Самойловского ДК подарили Александру Алексеевичу концерт у дома. Сегодня наше внимание, помощь и участие - лучшее, чем мы можем поздравить ветеранов.

Для Ленинградской области Великая Отечественная война стала одной из самых тяжелых страниц в истории. Линия фронта проходила по ее территории больше трех лет. Многие населенные пункты были буквально снесены с лица земли, тысячи солдат и офицеров отдали свои жизни. 5 мая регион, где каждый метр земли помнит боевые сражения, отметил День городов воинской славы. В Ленобласти это почетное звание носят четыре населенных пункта - Луга, Выборг, Тихвин и Гатчина.

- В этот знаменательный день призываю всех ленинградцев низко склонить головы перед светлой памятью погибших героев, защищавших родные города и поселки, - обратился к жителям области губернатор Александр Дрозденко. - Мы никогда не забудем великий подвиг наших победителей!

Слова благодарности участникам войны и труженикам тыла звучат по всей Ленинградской области, причем не только накануне Дня Победы. Как отметила председатель комитета по молодежной политике региона Марина Григорьева, акция «Вместе с ветераном» в этом году стала еще масштабнее. Волонтеры приходят ко всем, кому нужна помощь. В основном это пожилые люди, живущие в частном секторе. Молодежь помогает им решать бытовые вопросы: волонтеры чистят снег во дворе, привозят дрова, поправляют заборы, помогают вскопать грядки.

Одна из новых акций — подарки ветеранам от автоволонтеров. В этом году к ней присоединились многие предприятия-спонсоры. Например, компания «Газпром» обеспечивает волонтеров, доставляющих помощь на личных автомобилях, бензином, а производитель бытовой техники «Redmond» приготовил подарки для ветеранов на 9 мая.

Ленинградские волонтеры в течение всего года помогают пожилым людям в решении бытовых вопросов. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

Акция «Георгиевская ленточка» стала уже доброй традицией: в Ленобласти она проходит на 300 площадках. Во время майских праздников волонтеры вручат жителям области 100 тысяч георгиевских лент. Кроме того, все желающие смогут посадить деревья в «Садах памяти». Высадить саженцы в честь героев, не вернувшихся с полях боев Великой Отечественной, можно на 49 площадках в разных районах региона.

Основные торжества в честь ветеранов традиционно состоятся 9 мая. В День Победы в Ленобласти пройдут всероссийские акции «Бессмертный полк», «Окна Победы», «Поем двором», «Письмо Победы» и многие другие. На танцевальных площадках Гатчины и Волхова развернется музыкальный праздник «Рио-Рита - радость Победы». В этом году за ним смогут наблюдать не только непосредственные участники, но и зрители в Интернете, включив трансляцию на YouTube. Онлайн-трансляция танцевального марафона под песни военных лет будет вестись сразу из двух областных студий. Ведущие познакомят зрителей с очевидцами праздника Победы 9 мая 1945 года, которые расскажут о своих ощущениях того момента, когда вся страна узнала, что война окончена. Гостями студии станут эксперты, историки, краеведы. Арт-проект «Рио-Рита - радость Победы» реализуется на средства гранта губернатора Ленинградской области. Одна из главных целей проекта – поддержка связей между поколениями: в этом году у молодежи будет возможность помочь своим любимым бабушкам и дедушкам подключить Интернет и посмотреть онлайн-трансляцию.

Арт-проект «Рио-Рита - радость Победы» реализуется на средства гранта губернатора Ленинградской области. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

Еще один новый проект, который расскажет подрастающему поколению о войне, - серия киноуроков в районных коворкинг-центрах. Юным зрителям покажут короткометражные фильмы о Великой Отечественной. После сеансов ребятам подробно расскажут о событиях войны, чтобы подростки смогли разобраться и понять, что такое подвиг и патриотизм.

Традиционно накануне 9 мая по всей Ленинградской области проходят субботники на военных мемориалах. К 76-летней годовщине Победы волонтеры убирают парки и скверы, благоустраивают и реставрируют памятники Великой Отечественной, места воинских захоронений. В городе Волхов в преддверии Дня Победы появился новый мемориал: на Аллее Мужества был установлен памятник Герою Советского Союза Ивану Федюнинскому, командующему 54-й Армией, оборонявшей город в конце 1941 года. Именно его решение до последнего защищать Волховскую ГЭС стало будущим залогом прорыва энергетической блокады Ленинграда.

Возможно, в будущем в Ленинградской области появится еще один памятник – жертвам геноцида советского народа. Идею его установки поддержал губернатор Александр Дрозденко. Глава региона напомнил, что фашисты огнем и карательными операциями прошли по территории региона, и многие населенные пункты после войны пришлось заселять заново.

- В районе Гатчины нацисты во время оккупации создали несколько детских концлагерей. Поэтому размещение Мемориала в этом месте абсолютно не случайно. Хотелось бы, чтобы рядом с Мемориалом разместился филиал федерального музея. Например, Музея современной истории: буду ходатайствовать об этом перед правительством России, – пообещал губернатор.