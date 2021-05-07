Эксперты ООН: миллионам людей грозит голодная смерть

В шаге от катастрофы живут 28 млн человек в 38 странах мира Фото: REUTERS

Эксперты Глобальной сети по борьбе с продовольственными кризисами (международного альянса, в который входит ООН) опубликовали новый доклад, рисующий мрачную картину развития событий, связанных с пандемией COVID-19. В документе особо подчеркивается, что реализуется худших из предполагаемых сценариев: 34 млн. жителей нашей планеты грозит голодная смерть.

В Организации используется шкала, признанная мировым сообществом и характеризующая степень продовольственного кризиса.

В пятой, последней стадии нехватки продуктов питания в прошлом году оказались 133 тыс. человек, живущих в Йемене, Южном Судане, Буркина-Фасо. Эта стадия означает катастрофический уровень голода.

28 млн. человек в 38 странах мира живут сейчас в условиях кризиса четвертой степени, т.е. в шаге от катастрофы.

В докладе приведена и другая, не менее ужасающая статистика: в 55 странах у 90 млн. детей и младенцев отмечается задержка в развитии, связанная, с первую очередь, с недоеданием.

Авторы доклада указывают на то, что пандемия коронавируса выявила уже существовавшие проблемы глобальных продовольственных систем. А генсек ООН Антониу Гуттериш отметил, что борьба с голодом – это не только моральный долг, но и залог стабильности и мира для всего человечества.

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