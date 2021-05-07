Саркози: «Дефицит антиковидной вакцины унизителен для Европы»

Саркози считает, что Франция вряд ли останется в числе ведущих мировых держав Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-президент Франции Николя Саркози сейчас проводит время на вилле, расположенной на закрытой территории мыса Негре, во французской Ривьере. Он отдыхает там вместе с женой Карлой Бруни и дочерью Джулией.

Французским журналистам, которым он впервые за долгое время дал пространное интервью, Саркози признался, что наконец-то зажил жизнью обычного пенсионера: утром - пробежка, бассейн, легкий завтрак, занятия английским языком, чтение книг, чуть позже - легкий обед и беседы с родными.

Но даже на отдыхе его не покидают мысли о будущем своей страны.

Саркози считает, что если Франция не сможет в ближайшее время выйти из кризиса, то вряд ли останется в числе ведущих мировых держав.

- В первую очередь, надо решать проблемы с вакцинацией против COVID-19, - настаивает он. – То, с какой задержкой она идет во Франции, можно считать унижением.

Отставной политик уверен, что центр мира уже переместился с Запада в Азию. И не исключает новых мировых координат.

- Возможно, этот центр уже совсем скоро переместится в Африку, - полагает Саркози. – Ведь там сейчас демографический взрыв, - ожидается, что население этого континента через 30 лет удвоится и достигнет 2,5 миллиарда человек. И что же тогда будет делать Запад со своими 900 млн. жителей?

Еще одной проблемой он считает демографический кризис.

- Европе не хватает людей, - говорит Саркози. - Мы должны вернуть себе лидерство и сосредоточиться на технологиях, инновациях и ядерной энергетике. У нас нет выбора.

За год до президентских выборов Николя Саркози говорит, что чувствует растущее беспокойство по поводу места и роли Франции в будущем.

– Стране нужно амбициозные решения, - заявляет политик. - В противном случае ее ждет безрадостное будущее.