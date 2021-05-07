Киев встретил ревизора из Вашингтона

Энтони Блинкен назвал свои переговоры в Киеве продуктивными Фото: REUTERS

- Господин назначил меня любимой женой! – Нет, это меня господин назначил своей любимой женой!

Примерно такие диалоги сейчас можно услышать во всех ветвях власти на Украине после посещения Украины Госсекретарем США Энтони Блинкеном. И ведь каждый свято уверен, что так оно и есть. В ходе краткого (язык не поворачивается назвать это визитом) пребывания на территории столицы Незалежной глава американского внешнеполитического ведомства сумел не только прилететь и улететь буквально с разницей в несколько часов, но и встретиться:

а) с депутатами Верховной рады Украины;

б) с главой МИД Украины Кулебой;

в) с главой раскольнической ПЦУ/СЦУ Епифанием;

г) с президентом Владимиром Зеленским;

д) с премьер-министром Шмыгалем.

Ну там и еще по мелочи.

Двадцать минут на парламент, полчаса на Министерство иностранных дел, десять минут на Епифания, час на главу государства Украины, примерно столько же на главу правительства – вы действительно уверены, что это были переговоры? Когда одна сторона излагает свое мнение по поводу каких-то вопросов и проблем, затем это делает вторая сторона, после чего они сближают свои позиции, корректируют и т.д. Ой, сильно сомневаюсь. За это время можно только передать приветы и довести до сознания присутствующих инструкции в стиле: «Повелеваю холопам отныне…»

Холопы, впрочем, были счастливы. Четверть часа допущенные на встречу с посланником самого старика Байдена и лицезрение его парламентарии Украины испытывали настоящий оргазм. Настолько бурный, что даже попросили назначить специального представителя США по Украине. А то после Курта Волкера такой важный пост для Незалежной так и остается никем не занятым. У самих американцев до этого вопроса руки не доходят, а у украинцев без куратора «не идут дела». В этой новости прекрасно все. Это уже даже не должность «любимой жены», а настоящее моление о наместнике или надсмотрщике. В уголовном мире сей пост соответствует высокому статусу «смотрящего» за регионом, назначенного воровским сходом из числа «законников».

Петр Алексеевич Порошенко, например, был настолько счастлив лицезреть Блинкена, что даже прервал свой отдых и на частном самолете спешно вылетел и даже почти обогнал борт, на котором летела американская делегация. Значение, которому придают в Киеве встрече американского дипломата с аборигенами лучше всего подчеркивает тот факт, что была даже опубликована фотография рукопожатия Блинкена и Порошенко в кулуарах. Что вызвало определенные вопросы.

Почему это Блинкен со всеми толкается локтями (такая форма – аналог рукопожатия после наступления эпохи пандемии коронавируса), а с Порошенко ручкается пятерней в пятерню, да еще и без масок и перчаток. Это по нынешним временам еще более некомильфо на Западе, чем заниматься незащищенным сексом. Потом, правда, выяснилось, что Петр Алексеевич снова соврамши, и фотография эта о встрече с Блинкеном относится к 2015 году. Но ради такого плюса в карму и к политическому рейтингу (мол, не списали меня за океаном-то) и обмануть не грешно, по мысли Порошенко. Особенно тех, кто «сам обманываться рад».

При этом, как говорят осведомленные источники, госпожа Виктория Нуланд, на этот раз приехавшая в Киев без печенек, зато в новом статусе замгоссекретаря, мягко в жесткой форме порекомендовала украинским парламентариям урезать свои хотелки по поводу НАТО. Мол, не в табличке счастье, и не надо тут педалировать. Хотя США практически одновременно и заявили, что «в очередной раз поддерживают стремление Украины в НАТО», тут надо правильно читать и расставлять акценты. Украинские власти акцентировали внимание на «поддерживают», а надо делать акцент на «в очередной раз». Таких «разов» уже было, наверное, несколько десятков за последние годы, но воз и ныне там, лошаденка дохловата. А те, кто ее погоняет, неистово хлеща кнутом, заинтересованы совсем в другом – в послушности и создании условий для получения сверхдоходов американским капиталом.

Именно поэтому американская администрация так трогательно демонстрирует единение с Украиной в совместной борьбе против «Северного потока-2». Киев считает необходимым остановить и уничтожить СП-2, чтобы сохранить востребованность своей ГТС и возможность шантажировать Москву. Нисколько не задумываясь, что американцам не нужен не только СП-2, но и сама украинская ГТС. Что для навязывания американского СПГ богатому европейскому рынку для них одинаково вредны и то, и другое. И что как только им удастся закрыть вопрос по СП-2, украинская ГТС тут же станет «недемократическим» каналом транзита, который необходимо умертвить. Впрочем, судя по техническому состоянию ГТС, она вскоре сама может прекратить свое существование.

Поэтому же проблеме коррупции в ходе бесед Блинкена было уделено существенно больше времени и внимания, чем пресловутой «русской угрозе».

- Мы обсудили вопросы евроатлантического пути Украины, а также ту работу, которую проводит страна для продвижения реформ и искоренения коррупции. Мы говорили о реформах и реформирования институтов. Есть очень много сил, которые выступают против реформ и борьбы с коррупцией, - объявил Блинкен на пресс-конференции. - К ним относятся внешние силы, такие как Россия, и внутренние – олигархи и мощные лица, которые преследуют собственные интересы незаконными методами.

Примечательно, что именно в этот день вышел свежий номер украинской версии «Форбс», в котором нашлось место для рейтинга олигархов Незалежной, увеличивших свои капиталы за прошедший год на 42%. Если кто-то подумал, что коррупция на Украине с американских позиций – это про Хантера Байдена, тот глубоко заблуждается. Потому что в первую очередь это про Коломойского, которого никак не могут стреножить Вашингтон и Киев совместными усилиями.

Что касается Зеленского, то он на пресс-конференции отметился двумя вещами. Неудачной попыткой пошутить, изображая ужас от того, что журналистам переводили все не на «державну мову», а на русский язык: «Русский перевод? Они здесь. Они везде». И крайне невнятным и сумбурным выступлением.

- Я просто, честно говоря, я, я думаю, что вы не совсем. Я, я не знаю, насколько вы, я извиняюсь, если будет некорректно то, что я вам скажу, я не знаю, насколько вы ориентируетесь по поводу того, сколько было реформ до нашей команды сделано и сколько сейчас сделано, - попытался объяснить Зеленский блуждание своей мысли по глобусу Украины. - Мне кажется, что важно не говорить, например, про антикоррупционный суд, а его ввести. И он должен работать. Именно это было сделано именно во время моей каденции, его не было. НАБУ сегодня независимый орган, который без антикоррупционного суда, честно говоря, вы знаете, почему любое дело, если вы не доказали в суде, и, значит, нет приговора, и поэтому все эти действия, простите, они, ну, скажем, так пятьдесят на пятьдесят, не совсем работают на все 100 процентов.

Переводчики сдавались под этим бессмысленным потоком слов и звуков, краснели и плакали в душе, но президент Украины с упорством, достойного лучшего применения, продолжал пытаться доказывать свою лояльность Вашингтону и дальше. Что поняли из спича Володи Блинкен и Нуланд, осталось загадкой. Но они наверняка и не слушали, что там говорит Зеленский. А ведь не пытался бы Вова перевести то, что он думал в голове на русском, на мову, смотришь, все было бы куда приличнее. А так, даже Кличко на его фоне выглядит Демосфеном и гигантом мысли.

Кстати, злые языки говорят, что Блинкен приезжал для порешать кадровые вопросы на будущее, и что совсем не исключено, что нынешний киевский мэр может стать будущим президентом Украины. Тогда все действительно встает на свои места. В том числе и скорость, с которой Порошенко прервал свой отдых и с настойчивостью искал контакта с Госсекретарем США, чтобы, подобно Карлсону, заявить: «Малыш, я же лучше собаки!»

Ах, да, конечно же, Блинкен со всеми фотографировался, с кем встречался. Ну, это такой ритуал, ничего не поделаешь. На любом курортном пляже отдыхающих тоже всегда готовы сфоткать с той же обезьянкой, с попугаем на плече или с местными аборигенами. Ритуал-с. А уж для ревизора из Вашингтона такая «обезьянка» на Украине и сама наизнанку готовы вывернуться, если тот пожелает.