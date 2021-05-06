Блинкен попросил Россию "прекратить агрессию" против Украины. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на встрече с Владимиром Зеленским, что Вашингтон видит на украинской границе наибольшую с 2014 года концентрацию войск Российской Федерации и наблюдает за ситуацией очень внимательно. Он отметил, что США настоятельно просит Россию "прекратить агрессию" против Украины.

"Мы говорили об угрозах, которые наблюдаются со стороны России по отношению к Украине. Мы наблюдаем за этими событиями очень внимательно. И мы видим, что делает Россия, начиная с захвата Крыма и войны в Донбассе", - заявил Блинкен, отметив, что США поддерживают Украину.

"Мы обращаемся к России, чтобы она перестала применять агрессию против Украины", - сказал госсекретарь США.

Напомним, ранее Владимир Зеленский выразил обеспокоенность в связи с "концентрацией" российских военных на границе с Украиной. Он привлек внимание к этой ситуации США и НАТО. При этом в Москве отметили, что Россия вправе укреплять свои границы, а передвижение российских войск внутри страны никого не касаются.