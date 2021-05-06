Блинкен назвал коррупцию и олигархов внутренней угрозой для развития Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Украины должны сосредоточить свои усилия на борьбе с коррупцией и олигархами в стране, поскольку они являются главной внутренней угрозой для ее развития. Об этом в четверг, 6 мая, заявил во время своего визита в Киева американский государственный секретарь Энтони Блинкен на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским.

- Внешняя угроза для Украины - это Россия. Но у Украины есть и внутренняя угроза - это коррупция и олигархи, мощные люди, преследующие свои узкие интересы незаконными способами за счет украинского народа. Борьба с этими явлениями - это один из ключевых вопросов для жителей Украины, решающий для улучшения их жизни, - сказал госсекретарь США.

Президент Украины и Энтони Блинкен обсудили евтроатлантические стремления украинских властей, а также проведение реформ в государстве, в частности, в области искоренения коррупции.

Как писал сайт kp.ru, Энтони Блинкен заявил также, что США якобы видят на украинской границе наибольшую с 2014 года концентрацию войск России, поэтому призывают российскую сторону «прекратить агрессию против Украины». Напомним, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно говорил, что перемещение российских войск в пределах РФ не должно беспокоить другие страны, ведь Россия не представляет угрозы ни для одного государства мира и не приемлет возможности войны с Украиной.