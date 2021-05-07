Каждая четвертая компания в России потратится на летние корпоративы

Российские компании не планируют отказываться от летних корпоративов Фото: Андрей АБРАМОВ

Локдаун, карантин и удаленка необратимо повлияли на рынок труда, психологию работников и нанимателей. Зарабатывать деньги, не вставая со своего собственного дивана, для многих более предпочтительно, чем ежедневная езда в пусть даже самый современный офис.

Возможно поэтому в российских компаниях, несмотря на падение доходов, сокращение объемов производства и прочих последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса, планируют проводить летние корпоративы. Об этом заявила четверть из тысячи менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала, опрошенных SuperJob.

Фирмы будут вывозить своих застрявших в четырех стенах сотрудников на природу, на выставки и экскурсии на теплоходах, чтобы сплотить коллектив. Чаще всего именно летом у компаний дни рождения и профессиональные праздники, что также станет поводом для организации туров выходного дня. Также планируют проведение спортивных мероприятий и тимбилдинга.

Чаще всего летние выезды организуют в IT-компаниях (31%) и банках (30%). В сравнении с 2019 годом, 38% компаний денег на летние фирменные мероприятия тратить больше не станут, однако у каждой пятой конторы бюджет на такой корпоратив увеличится.

КОНКРЕТНО

Будут ли в вашей компании корпоративные мероприятия этим летом?

Да — 25%

Нет — 51%

Затрудняюсь ответить — 24%

Средний бюджет летних корпоративных мероприятий вашей компании по сравнению с летом 2019 года (до пандемии) увеличился, уменьшился или не изменился?

Увеличился — 20%

Не изменился — 38%

Уменьшился — 17%

Затрудняюсь ответить — 25%

По данным SuperJob.

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